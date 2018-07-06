GÜNDEM / 6 Temmuz 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920 1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katılacak. (Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olacak. (Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) EKONOMİ 1- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, GAPTEM Altınbaşak Konferans Salonu'ndaki "Sözleşmeli Küçükbaş Hayvancılık Bilgilendirme Toplantısı"na katılacak. (Şanlıurfa/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, nisan-haziran dönemine ilişkin banka kredileri eğilim anketini açıklayacak. (Ankara/14.30) 3- TÜİK, Dünya Nüfus Günü nedeniyle Türkiye'nin nüfus yapısına ilişkin verileri yayımlayacak. (Ankara/10.00) DÜNYA DİPLOMASİ 1- Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin başkanlığında Çin, Fransa, Almanya, Rusya, İngiltere ve İran'ın dışişleri bakanları İran Nükleer Anlaşması'nı görüşecek.

(Viyana) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor. (Halep/İdlib/Humus) (Fotoğraflı-Görüntülü) GÜNCEL 1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Valilik ile Yalova Üniversitesini ziyaret edecek, Merkez Camisi'nde cuma hutbesini irad edecek, Raif Dinçkök Kültür Merkezi'nde "kız öğrenciler icazet merasimi"ne katılacak. (Yalova/09.30/10.15/11.00/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- FETÖ davaları - FETÖ'nün, darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 460 kişinin yargılanmasına 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek (Ankara/09.30) - Darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlerle ilgili, sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 224 sanığın yargılandığı dava, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. (Ankara/09.30) - FETÖ'nün yayın organı olduğu gerekçesiyle kayyuma devredildikten sonra kapatılan Zaman gazetesinin eski yazarları Mümtazer Türköne ve Ali Bulaç'ın da aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu 11 sanığın yargılanmasına, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek.

(İstanbul/12.00) SPOR 1- Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı Uruguay-Fransa, Brezilya-Belçika maçlarıyla başlayacak. (Nizhny Novgorod/17.00/Kazan/21.00) (Fotoğraflı) ÖZEL HABER 1- Yeni doğan bebeğin kimliği artık eve gelecek - Sağlık Bakanlığınca geliştirilen "e-rapor" sistemi sayesinde doğum raporları nüfus müdürlüklerinin görebileceği elektronik ortama aktarıldı, bebeği olan aileler kurumlar arasında dolaşmaktan kurtuldu - Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Şuayip Birinci: - "Sağlık kuruluşundan verilen doğum raporları nüfus müdürlüklerinin ekranlarında görülüyor. Bu pilot çalışma başarıyla gidiyor. Vatandaş doğum yapacak, nüfus müdürlüğü kısa süre sonra ona kimliğini getirecek. Böylece vatandaş bürokrasi ile hiç uğraşmayacak, hastanede doğum yapacak, raporu düzenlenecek ve bebeğinin kimliğine kısa zamanda erişmiş olacak" - "Proje Ankara'da Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde uygulanıyor. Nüfus müdürlüklerince adrese kimlik gönderilmesi ile alakalı süreci yürütüyoruz. Bu konuda İçişleri Bakanlığı ile çalışıyoruz"

(Duygu Yener/Ankara) 2- Kentsel dönüşüme 6,7 milyar harcandı - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Öztürk: - "Kentsel dönüşüm uygulamalarının gerçekleştirilmesine yönelik kira yardımı ve faiz desteği ile proje ve kamulaştırma giderleri dahil bugüne kadar 6 milyar 689 milyon lira bedel, Bakanlığımız tarafından ilgili Belediye Başkanlıkları, TOKİ, diğer paydaşlar ve vatandaşlarımıza aktarıldı" - "12 bin 652 hektar büyüklüğe sahip riskli alanlardaki bağımsız birim sayısını 656 bin olarak tespit ettik. Söz konusu riskli alan ve riskli yapılardaki 501 bin bağımsız birimin yıkım işlemlerini tamamladık" (Yıldız Nevin Gündoğmuş/Ankara) 3- İstanbul'a "dev kent ormanı" için geri sayım başladı - İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen proje kapsamında "Avrupa Yakası Uluslararası Kent Ormanı" Kemerburgaz'a kuruluyor - İlk etabı eylülde hizmete açılacak ve Alibeyköy Baraj Gölü'nün kuzeyinde bulunan orman, 5 milyon 283 bin 429 metrekare alan üzerinde yer alacak