GÜNDEM / 7 Ağustos 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı'na başkanlık edecek.
(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ
1- TÜİK, 2017 yılı kütüphane istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
2- Hazine, 5 ve 10 yıl vadeli tahvil ihalesi düzenleyecek.
(Ankara)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.
(Halep / İdlib / Humus) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- FETÖ davaları
- Darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin davada, 90 sanığın yargılanmasına devam edilecek.
(Kocaeli/09.30)
- 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Harp Akademileri Komutanlığı'ndaki faaliyetlerle dönemin Akademi Komutanı Korgeneral Tahir Bekiroğlu'nun kaçırılarak cezaevine konulmasına ilişkin, 126 sanığın yargılanması, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi'nde sürdürülecek.
(İstanbul/11.00)
- Darbe girişimi sırasında, kapatılan Kuleli Askeri Lisesi, Vaniköy, Beykoz'da yaşananlar ve Çengelköy Polis Merkezi'nin işgali ile burada çıkan olaylarda 8 kişinin şehit edilmesine ilişkin 117 sanığın yargılanmasına İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi'nde devam edilecek.
(İstanbul/11.00)
2- Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal ile eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin yayımlanmasıyla ilgili Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 171 kişinin yargılandığı davaya Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.
(Ankara/09.30)
SPOR
1- Avrupa Atletizm Şampiyonası Almanya'nın başkenti Berlin'de başlayacak. (Fotoğraflı)
2- UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda ilk maçlar başlayacak.
- Fenerbahçe, Portekiz'in Benfica takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.
(Lizbon/22.00) (Fotoğraflı)
3- Voleybolda 2018-2019 sezonu Vestel Venus Sultanlar Ligi ve Efeler Ligi fikstür çekimi Volley Hotel Ankara Toplantı Salonu'nda yapılacak.
(Ankara/14.00) (Fotoğraflı)
ÖZEL HABER
1- "Türkiye'ye 51,3 milyar dolarlık sermaye girişi beklentimizi koruyoruz"
- IIF İcra Direktörü Hung Tran:
- "Türkiye'de faiz oranları, yatırımcıyı çekmek için yeterli bir seviyede, ancak yatırımcılar açısından Merkez Bankası'nın hangi seviyelerde ne kadar kalacağı önemli. Biz mevcut koşullar altında şu ana kadar Türkiye'ye iyi bir sermaye girişi olduğunu düşünüyoruz. Şu an için Türkiye'ye bu yıl 51,3 milyar dolarlık sermaye girişi olacağı beklentimizi koruyoruz"
- "Çin'de yaşanacak büyük bir mali kriz diğer gelişmekte olan ülkeler için oldukça önemli olacaktır. Çin'deki net sermaye çıkışları, geri kalan gelişmekte olan ülkelerdeki volatiliteyi önemli ölçüde artırabilir"
- "Gelişmekte olan piyasalarda volatilitenin büyük ihtimalle süreceğini ve izlenmesi gereken en önemli tarihin ECB'nin normalleşme sürecine gireceği bu yılın sonu ve 2019 olacağını düşünüyorum"
- "Sermaye akımları açısından kilit soru, hangi ülkelerin politika üretme ve kurumların dayanıklılığı açısından daha ciddi dengesizlikleri karşılayabilecek göstergelere sahip olduğu olacaktır"
(Belgin Yakışan Mutlu/İstanbul)
2- Drone tehdidine karşı "Türk kapanı"
- Savunma sanayisi, "drone"ların kabiliyetlerinin artırılmasının yanı sıra tehdide dönüşmesi durumunda bunların etkisiz hale getirilmesini sağlayacak çareler arıyor
- Venezuela'da gerçekleştirilen saldırı, "drone"ların etkisiz hale getirilmesine yönelik çözümlerin önemini bir kez daha gösterdi
- Türk savunma sanayisinin bu alanda geliştirdiği son çözüm olan Kapan Drone Savar Sistemi, büyüklüğüne göre 1,5-2,5 kilometreden drone tespiti yapıp, lazer ya da sinyal karıştırıcıyla etkisiz hale getiriyor
(Göksel Yıldırım/Ankara)
3- Mesleki yeterlilikte hedef "tehlikeli" meslekler
- İş kazaları açısında riskli mesleklerde belgelendirme çalışmalarına yoğunlaşan Mesleki Yeterlilik Kurumu, "tehlikeli" ve "çok tehlikeli" gruplardaki işlerde 350 bin çalışana mesleki yeterlilik belgesi verdi
- Kurum, 54'ü iş kazalarının en fazla yaşandığı inşaat sektörü olmak üzere "tehlikeli" ve "çok "tehlikeli" gruplardaki toplam 501 meslek için ulusal meslek standardı belirledi
(Özcan Yıldırım/Ankara)
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