GÜNDEM / 7 Haziran 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarsus'ta Turizm Bölgesi ve 600 Yataklı Devlet Hastanesinin Temel Atma Töreni ile Mersin ve Hatay'da düzenlenecek mitinglere katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde muhtarlarla iftarda bir araya gelecek.
- Başbakan Binali Yıldırım da muhtarlar için verilen iftar programında yer alacak.
(Mersin/13.00/14.00/Hatay/17.00/Ankara/20.22) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Başbakan Binali Yıldırım, Kars Cumhuriyet Meydanı ve Ardahan Şehir Kulübü önünde düzenlenecek mitinglerde vatandaşlara seslenecek, valilikleri ziyaret edecek.
(Kars/12.00/13.30/Ardahan/15.00/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Beylikdüzü'nde KOBİ'lerin temsilcileri ve servis taşımacıları esnafıyla bir araya gelecek, iftar programına iştirak edecek.
(İstanbul/11.00/14.30/20.41) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AA Editör Masası'nın konuğu olacak.
(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Akdağmadeni ilçesinde AK Parti seçim irtibat bürosunun açılışını yapacak.
(Yozgat/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Hınıs ilçesinde esnaf ziyaretinde bulunacak, kanaat önderleriyle bir araya gelecek ve iftar programına iştirak edecek.
(Erzurum/11.00-19.40) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türkiye Noterler Birliğinin 47. Olağan Kongresi'ne katılacak.
(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Sarıyer'de huzurevi, ev ve hastane ziyaretlerinde bulunacak, gençlerle yapacağı toplantının ardından Marmaracık Gençlik Kampı'nda iftara katılacak, İstinye'de seçim çalışmalarını sürdürecek.
(İstanbul/13.00- 24.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
5- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fındıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunun mezuniyet törenine ve AK Parti Kalkandere İlçe Başkanlığının iftar programına iştirak edecek.
(Rize/16.00/19.50) (Fotoğraflı-Görüntülü)
6- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bayrampaşa'da AK Parti İlçe Başkanlığı ile esnaf ziyaretlerinde bulunacak, Trabzonlular Derneğinin sahur programına katılacak.
(İstanbul/12.00-24.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
7- Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Atatürk Havalimanı Taksi Durağını ziyaret edecek.
(İstanbul/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
8- Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, NATO Karargahı'ndaki Kuzey Atlantik Toplantısı Savunma Bakanları Oturumu'na katılacak, "aile fotoğrafı" çekiminde yer alacak, ikili görüşmeler gerçekleştirecek.
(Brüksel) (Fotoğraflı-Görüntülü)
9- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, ziyaretlerde bulunacak, basın açıklaması yapacak, DSİ tesisleri toplu temel atma ve açılış töreni ile orman köylülerine kullandırılan gelir getirici tür ve Orköy kredi sertifikaları dağıtım merasimine ve iftar programına iştirak edecek.
(Diyarbakır/16.30-19.46) (Fotoğraflı-Görüntülü)
10- Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Durağan Devlet Hastanesi, Boyabat Devlet Hastanesi ve Ayancık Devlet Hastanesi açılışlarına katılacak, Valilik ve AK Parti Sinop İl Başkanlığını ziyaret edecek.
(Sinop/12.00/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
11- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kadir Has Kongre Merkezi'nde düzenlenecek Kayseri Merkezli Bölge İstişare Toplantısı'na katılacak.
(Kayseri/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
12- CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Kütahya, Isparta ve Burdur'da düzenlenecek mitinglerde halka hitap edecek.
(Kütahya/14.00/Isparta/17.00/Burdur/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ
1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Antarktika bilim heyetini bakanlıkta kabul edecek, Bolu'da çeşitli ziyaretlerde bulunacak, iftar programına ve seçim bürosu açılışına katılacak.
(Ankara/10.00/Bolu/15.00-21.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Ziraat Odası ile buluşacak, Berberler Odasını ziyaret edecek, Tavas'da iftar programına ve havuz açılışına iştirak edecek.
(Denizli/ 14.00-16.00-20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Yeni Bor Stratejisi Tanıtımı ve Teknoloji Transferi Mutabakatı İmza Töreni'ne katılacak.
(İstanbul/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, esnafı ziyaret edecek, Türk Kızılayının iftar programına iştirak edecek, Başharık Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelecek.
(Malatya/11.00-22.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
5- Maliye Bakanı Naci Ağbal, esnaf ziyaretinde bulunacak, kültür merkezinde toplu açılış ve temel atma törenine katılacak.
(Bayburt/11.00-15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
6- Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı (TYDTA) Başkanı Arda Ermut, AA Finans Masası canlı yayın konuğu olacak.
(İstanbul/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
7- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haziran ayı Para Politikası Kurulu toplantısında faiz kararını açıklayacak, haftalık para ve banka istatistiklerini yayımlayacak.
(Ankara/14.00/14.30)
8- TÜİK, 2017 yılı ölüm istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA-DİPLOMASİ
1- Yurt Dışı Seçmen Kütüğü'ne kayıtlı seçmenlerin, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekilliği Seçimleri kapsamında Avusturya, Almanya ve Hollanda'daki dış temsilcilikler ile gümrük kapılarındaki oy verme işlemi takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.
(Halep/İdlib/Humus) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi ile Ordu Üniversitesi Rektörlüğünü ziyaret edecek.
(Ordu/09.30/11.00/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- FETÖ davaları
- FETÖ'nün darbe girişiminde, Atatürk Havalimanı'nı işgal girişiminde bulunulması ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin 159 sanığın yargılanması, İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Alibey Spor Salonu'nda sürecek.
(İstanbul/10.00)
- Darbe girişimi sırasında, aralarında Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un da bulunduğu 34 kişinin şehit edildiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki olaylara ilişkin 143 sanığın yargılanmasına İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde devam edilecek.
(İstanbul/10.00)
- 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayındaki eylemlere ilişkin davada, aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 521 sanığın yargılanması 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sürecek.
(Ankara/09.30)
- 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 52'si tutuklu, 12'si firari 87 sanığın yargılanmasına devam edilecek.
(Kocaeli / 09.30)
SPOR
1- 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası, Bağcılar Olimpik Spor Kompleksi'nde sürüyor.
(İstanbul/10.30) (Fotoğraflı)
2- A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'ın ev sahipliğini yaptığı FIVB Uluslar Ligi'nin dördüncü haftası üçüncü ve son maçında Güney Kore ile karşılaşacak.
(Nakhon Ratchasima/11.05)
3- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Doğuş ile TOFAŞ, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşı karşıya gelecek.
(İstanbul/21.00) (Fotoğraflı)
ÖZEL HABER
1- Hurda araca 10 bin liralık vergi teşviki başlıyor
Maliye Bakanı Naci Ağbal:
- "Hurdaya ayrılacak araçlar için vereceğimiz ÖTV teşviki uygulamasını yönlendirecek tebliğ hazırlığını tamamladık"
- "Ekonomi Bakanlığımızla birlikte hazırladığımız tebliğ, pazartesi günü Resmi Gazete'de yayımlanacak ve uygulama başlayacak"
- "Şimdiden çok sayıda hurda otomobilin toplandığı ve uygulamanın biran önce başlamasının beklendiği anlaşılıyor. Otomotiv firmaları da büyük bir kampanyaya hazırlanıyor"
- "16 ve daha büyük yaştaki otomobillerini hurdaya çıkaran vatandaşlarımız, yeni araç alırlarsa ÖTV'yi 10 bin lira daha az ödeyecek. Yani, yeni araçlarını 10 bin lira daha ucuza almış olacak"
(Deniz Çiçek/Ankara)
2- "Türkiye'nin en büyük toplu konut projesi" kitap olacak
- TOKİ tarafından Gaziantep'te 8,5 milyon metrekare alan üzerinde uygulanan 50 bin konutluk "Kuzey Şehir" projesi kitaplaştırılarak, mesleki disiplinlerce faydalanılacak bir eser haline getirilecek
- TOKİ Başkanı Ergün Turan:
- "2023 yılına gelindiğinde Gaziantep'te Kuzey Şehir adıyla Türkiye'ye örnek olacak, hatta uluslararası ölçekte örnek olabilecek şehirleşme modelini ortaya çıkaracağız. Proje bittiğinde 200 bin insanın yaşadığı adeta yeni bir şehir kurulmuş olacak. Burada 40-50 bin konut bulunacak"
- "Gaziantep Kuzey Şehir'in şehircilik serüvenini kitap haline getiriyoruz. Bu kitap gelecekte Türkiye'deki akademilerde ve meslek disiplinlerinde faydalanılacak bir eser haline gelecek"
(Kerem Kocalar / Gaziantep)
3- Devlet yurdundaki engelli öğrencilere 7/24 hizmet
- Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca, yurtlarda barınan engelli öğrenciler için "Engelsiz İletişim" projesi başlatıldı
- Proje kapsamında, Kurumsal İletişim Merkezi tarafından aranacak engelli öğrencilere, yurdun fiziki yapısı, hizmetleri, ortak alanlara erişim, burs/kredi alıp almadıklarına ilişkin sorular sorulacak ve merkeze 7/24 erişim saylayabilecekleri bilgisi aktarılacak
- Engelli öğrencilerin sorunları ve talepleri rapor haline getirilerek daha iyi ve kaliteli hizmet için ilgili birimlerce değerlendirilecek
(Merve Yıldızalp/Ankara)
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