GÜNDEM / 7 Haziran 2018

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Beylikdüzü'nde KOBİ'lerin temsilcileri ve servis taşımacıları esnafıyla bir araya gelecek, iftar programına iştirak edecek.

2- Başbakan Binali Yıldırım, Kars Cumhuriyet Meydanı ve Ardahan Şehir Kulübü önünde düzenlenecek mitinglerde vatandaşlara seslenecek, valilikleri ziyaret edecek.

- Başbakan Binali Yıldırım da muhtarlar için verilen iftar programında yer alacak.

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarsus'ta Turizm Bölgesi ve 600 Yataklı Devlet Hastanesinin Temel Atma Töreni ile Mersin ve Hatay'da düzenlenecek mitinglere katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde muhtarlarla iftarda bir araya gelecek.

5- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fındıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunun mezuniyet törenine ve AK Parti Kalkandere İlçe Başkanlığının iftar programına iştirak edecek.

4- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Sarıyer'de huzurevi, ev ve hastane ziyaretlerinde bulunacak, gençlerle yapacağı toplantının ardından Marmaracık Gençlik Kampı'nda iftara katılacak, İstinye'de seçim çalışmalarını sürdürecek.

2- Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Hınıs ilçesinde esnaf ziyaretinde bulunacak, kanaat önderleriyle bir araya gelecek ve iftar programına iştirak edecek.

(Rize/16.00/19.50) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bayrampaşa'da AK Parti İlçe Başkanlığı ile esnaf ziyaretlerinde bulunacak, Trabzonlular Derneğinin sahur programına katılacak.

(İstanbul/12.00-24.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Atatürk Havalimanı Taksi Durağını ziyaret edecek.

(İstanbul/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

8- Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, NATO Karargahı'ndaki Kuzey Atlantik Toplantısı Savunma Bakanları Oturumu'na katılacak, "aile fotoğrafı" çekiminde yer alacak, ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

(Brüksel) (Fotoğraflı-Görüntülü)

9- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, ziyaretlerde bulunacak, basın açıklaması yapacak, DSİ tesisleri toplu temel atma ve açılış töreni ile orman köylülerine kullandırılan gelir getirici tür ve Orköy kredi sertifikaları dağıtım merasimine ve iftar programına iştirak edecek.

(Diyarbakır/16.30-19.46) (Fotoğraflı-Görüntülü)

10- Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Durağan Devlet Hastanesi, Boyabat Devlet Hastanesi ve Ayancık Devlet Hastanesi açılışlarına katılacak, Valilik ve AK Parti Sinop İl Başkanlığını ziyaret edecek.