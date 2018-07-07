GÜNDEM / 7 Temmuz 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920 1- TBMM'de 27. Dönem başlıyor - Meclis Başkanı İsmail Kahraman, görevini TBMM Geçici Başkanı Durmuş Yılmaz'a devredecek. - TBMM Geçici Başkanı Durmuş Yılmaz, Meclis Atatürk Anıtı'nda düzenlenecek törene katılacak.

\ - Genel Kurul, 27. Dönem milletvekili ant içme töreni için toplanacak. - Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım da katılacak. (TBMM/12.30/13.00/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- AK Parti Grubu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. - Grup toplantısına Başbakan Binali Yıldırım da katılacak. (TBMM/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) DÜNYA-DİPLOMASİ 1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor. (Halep/İdlib/Humus) (Fotoğraflı-Görüntülü) SPOR 1- Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek finalde son iki maçta İsveç-İngiltere, Rusya-Hırvatistan karşı karşıya gelecek. (Samara/17.00/Soçi/21.00) (Fotoğraflı)

2- 105'inci Fransa Bisiklet Turu, ülkenin batısında yer alan Noirmoutier Adası'ndaki 201 kilometrelik etapla başlayacak. (Noirmoutier Adası/12.00) (Fotoğraflı) ÖZEL HABER 1- "İmar Barışı'nda 315 milyon lira toplandı" - Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki: - "İmar Barışı kapsamında yapılan başvurulardan, şu ana kadar 65 bin 361 yapının ödemesi alındı. Bu kapsamda Yapı Kayıt Belgesi bedeli olarak 315 milyon lira hesabımızda toplandı" - "İmar Barışı kapsamında topladığımız tüm parayı önümüzdeki yıldan itibaren kentsel dönüşümde kullanılmak üzere yüzde sıfır faizle belediyelere vereceğiz. Böylece her yıl 500 bin konutun yenilenmesi hedefimizi de gerçekleştirmiş olacağız" (Yıldız Nevin Gündoğmuş-Ankara) 2- Görme engelliler için "Navibaston" dönemi başlıyor - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, 67 ildeki 25 bin görme engelli vatandaşa akıllı telefonları üzerinden bir tıkla yönünü bulmasını sağlayacak lisanslı "Navibaston" yazılımını dağıtacak - "Navibaston" yazılımı, görme engellilerin ulaşmak istediği yere sesli komutlar yardımıyla yürüyerek veya otobüs, metro gibi toplu taşıma araçlarını kullanarak ulaşabilmelerine olanak sağlayacak

- Android işletim sistemi için Android 5 ve üzeri, IOS işletim sistemi için IOS 9.3 ve üzeri sürümdeki akıllı telefonlarda çalışacak yazılım, yapılan harita çalışmalarının ardından belirlenen 67 ilde kullanılabilecek - Bu illerde ikamet eden, görme engeline ilişkin tüm vücut fonksiyon kaybı oranı yüzde 70 ve üzerinde olan 12 yaşın üzerindeki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları yazılım için başvuruda bulunabilecek (Burcu Çalık-Ankara) 3- Geçimlerini "ateşle oynayarak" sağlıyorlar - Riskli meslek grupları arasında yer alan ve bin 500 derecede yanan ocakların başında alın teri döken demir döküm işçileri, zorlu koşullara rağmen evlerine ekmek götürmenin mücadelesini veriyor - Gelişen teknolojiyle alınan güvenlik önlemlerine rağmen ölümlerin yaşanabildiği, tüm risklere rağmen bu sektörlerde ter dökenler, aileleriyle helalleşerek evlerinden ayrılıp işbaşı yapıyor - AA ekibi, Türkiye'de irili ufaklı birçok sanayi kuruluşunun bulunduğu Kocaeli'ndeki en zorlu meslek grupları arasında bulunan demir döküm sanayisinde çalışan işçilerin bir gününe tanıklık etti