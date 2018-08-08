GÜNDEM / 8 Ağustos 2018

3- Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal ile eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin yayımlanmasıyla ilgili FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 171 kişinin yargılandığı davaya Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.

- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında, kapatılan Kuleli Askeri Lisesi, Vaniköy, Beykoz'da yaşananlar ve Çengelköy Polis Merkezi'nin işgali ile burada çıkan olaylarda 8 kişinin şehit edilmesine ilişkin 14'ü eski polis 117 sanığın yargılanmasına İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi'nde devam edilecek.

- Proje ile şu ana kadar 103 ton kağıt-karton tekrar kullanıma kazandırılarak, bin 751 ağacın kesilmesi önlendi

- 33 ton plastik atığın geri dönüşümü ile de 538 varil petrolün kullanımından tasarruf edildi

(Yıldız Nevin Gündoğmuş/Ankara) 2- Güvenlik güçlerine milli yazılım yol gösteriyor

- Savunma sanayisinde son dönemde geliştirilen yerli ve milli platformlar ülke güvenliğinde kritik görevler üstlenirken, bunların başarısına kilit öneme sahip yazılımlar da katkı veriyor

- Milli olarak geliştirilen, sınır ötesi harekatlarda da görev yapan Coğrafi Analiz Sistemi, günde ortalama 5 bin güvenlik görevlisi tarafından aktif şekilde kullanılıyor

- Son olarak İHA'lara entegre edilen sistemle araçla anlık takip edilip yönetilebiliyor, çeşitli analiz ve sorgulamalar yapılabiliyor, kamera görüntülerinden faydalanılmasına ilişkin ihtiyaç duyulan tüm işlemler gerçekleştirilebiliyor

(Göksel Yıldırım/Ankara)

3- Kültepe için hedef UNESCO kalıcı listesi

- Binlerce yıllık tarihe ev sahipliği yapan ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kayseri'deki Kültepe Kaniş/Karum Höyüğü'nün daimi listeye dahil edilmesi için çalışmalar yürütülüyor

- Kültepe Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu:

- "Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden de son derece kuvvetli destek alıyoruz. Bu sene dosyayı tamamlayıp sunacağız"

- "Kültepe'yi tek başına tek maddeyle aday listesine sokabiliyoruz. Kazılarda çıkarılan çivi yazılı kil tabletleri zaten Dünya Bellek Listesi'nde yer alıyor. Dolayısıyla bu koşulların çoğu yerden daha fazlasını Kültepe sağlıyor"

- "Diğer kaydedilmiş yerlere baktığımızda Kültepe, içerdiği özellikler ve buluntular anlamında rahatlıkla bu listeye girebilecek durumdadır"

(Müzahim Zahid Tüzün/Kayseri)

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