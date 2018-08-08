GÜNDEM / 8 Ağustos 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde yapılacak MYK toplantısına başkanlık edecek, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ın kardeşi Ahmet Yaşar'ın Sandıklı Ulu Cami'de düzenlenecek cenaze törenine katılacak.
(Ankara/11.00/Afyonkarahisar/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ
1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, İstanbul Yeni Havalimanı inşaatında incelemelerde bulunacak.
(İstanbul/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TÜİK, 2018 yılı hane halkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması sonuçlarını açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.
(Halep/İdlib/Humus) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı Kocatepe Konferans Salonu'nda düzenlenecek "Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş 2018 Vekaletle Kurban Kesim Programı" gönüllü uğurlama törenine katılacak.
(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- FETÖ davaları
- Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Harp Akademileri Komutanlığındaki faaliyetlerle dönemin Akademi Komutanı Korgeneral Tahir Bekiroğlu'nun kaçırılarak cezaevine konulmasına ilişkin, biri firari 126 sanığın yargılanmasına İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi'nde devam edilecek.
(İstanbul/11.00)
- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında, kapatılan Kuleli Askeri Lisesi, Vaniköy, Beykoz'da yaşananlar ve Çengelköy Polis Merkezi'nin işgali ile burada çıkan olaylarda 8 kişinin şehit edilmesine ilişkin 14'ü eski polis 117 sanığın yargılanmasına İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi'nde devam edilecek.
(İstanbul/11.00)
- Darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada 90 sanığın yargılanmasına devam edilecek.
(Kocaeli/09.30)
3- Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal ile eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin yayımlanmasıyla ilgili FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 171 kişinin yargılandığı davaya Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.
(Ankara/09.30)
SPOR
1- Avrupa Atletizm Şampiyonası Almanya'nın başkenti Berlin'de devam ediyor. (Fotoğraflı)
2- Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Avusturya'nın LASK Linz takımıyla yarın İstanbul'da oynayacakları UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçı öncesi BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek.
- Siyah-beyazlılar, hazırlıklarını tesislerde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
(İstanbul/18.30/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, İngiltere'nin Burnley takımıyla yarın İstanbul'da oynayacakları UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçı öncesi kulüp tesislerinde basın toplantısı yapacak.
- Turuncu-lacivertli ekip, hazırlıklarını tesislerde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
(İstanbul/18.30/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
ÖZEL HABER
1- Çevre Bakanlığı binasından "Sıfır Atık"a 160 tonluk katkı
- Sıfır Atık Projesi kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ana hizmet binasında 14 ayda 160 ton değerlendirilebilir atık toplanarak, geri kazanımı sağlandı
- Proje ile şu ana kadar 103 ton kağıt-karton tekrar kullanıma kazandırılarak, bin 751 ağacın kesilmesi önlendi
- 33 ton plastik atığın geri dönüşümü ile de 538 varil petrolün kullanımından tasarruf edildi
(Yıldız Nevin Gündoğmuş/Ankara) 2- Güvenlik güçlerine milli yazılım yol gösteriyor
- Savunma sanayisinde son dönemde geliştirilen yerli ve milli platformlar ülke güvenliğinde kritik görevler üstlenirken, bunların başarısına kilit öneme sahip yazılımlar da katkı veriyor
- Milli olarak geliştirilen, sınır ötesi harekatlarda da görev yapan Coğrafi Analiz Sistemi, günde ortalama 5 bin güvenlik görevlisi tarafından aktif şekilde kullanılıyor
- Son olarak İHA'lara entegre edilen sistemle araçla anlık takip edilip yönetilebiliyor, çeşitli analiz ve sorgulamalar yapılabiliyor, kamera görüntülerinden faydalanılmasına ilişkin ihtiyaç duyulan tüm işlemler gerçekleştirilebiliyor
(Göksel Yıldırım/Ankara)
3- Kültepe için hedef UNESCO kalıcı listesi
- Binlerce yıllık tarihe ev sahipliği yapan ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kayseri'deki Kültepe Kaniş/Karum Höyüğü'nün daimi listeye dahil edilmesi için çalışmalar yürütülüyor
- Kültepe Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu:
- "Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden de son derece kuvvetli destek alıyoruz. Bu sene dosyayı tamamlayıp sunacağız"
- "Kültepe'yi tek başına tek maddeyle aday listesine sokabiliyoruz. Kazılarda çıkarılan çivi yazılı kil tabletleri zaten Dünya Bellek Listesi'nde yer alıyor. Dolayısıyla bu koşulların çoğu yerden daha fazlasını Kültepe sağlıyor"
- "Diğer kaydedilmiş yerlere baktığımızda Kültepe, içerdiği özellikler ve buluntular anlamında rahatlıkla bu listeye girebilecek durumdadır"
(Müzahim Zahid Tüzün/Kayseri)
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