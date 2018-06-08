GÜNDEM / 8 Haziran 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920 1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nevşehir Atatürk Bulvarı ve Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda halka seslenecek. (Nevşehir/13.30/Kayseri/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- Öğrenciler karne alıyor - Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci karne alarak 3 ay sürecek yaz tatiline girecek. - Başbakan Binali Yıldırım ile Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Zübeyde Hanım İlkokulunda 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Dönem Sonu Karne Dağıtım Töreni'ne katılacak. (Bitlis/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) 3- Başbakan Binali Yıldırım, Bitlis Ulu Cami Meydanı ve Muş Belediye Meydanı'nda halka hitap edecek, Muş Valiliğini ziyaret edecek. - Yıldırım, Samsun yolunda Türk Telekomun yeni hizmet binasının açılışı ve iftar programına katılacak. (Bitlis/13.30/Muş/16.00/17.30/Ankara/20.24) (Fotoğraflı-Görüntülü) 4- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Manisa'da iş dünyası ve esnaf odaları temsilcileri, kooperatif üyeleri ve Manisa Şoförler Odası üyeleri ile ayrı ayrı toplantı yapacak, iş dünyası, esnaflar, muhtarlar ve STK temsilcileri ile buluşma programına katılacak, Balıkesir'de STK temsilcileri ile toplantı yapacak, halkla buluşma ve iftar programlarına iştirak edecek.

(Manisa/10.00-14.30/Balıkesir/17.00/19.30/20.46) (Fotoğraflı-Görüntülü) YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, GAP Görme Engelliler Ortaokulunda karne dağıtım törenine katılacak, DSİ Temel Atma ve Kredi Sertifika törenine iştirak edecek. (Gaziantep/10.30/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Pazar ilçesinde Metin Yılmaz İlköğretim Okulunda karne törenine, SGK hizmet binasının açılışına ve Gençlik Merkezi temel atma törenine, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde mezuniyet programına, Çamlıhemşin'de muhtarlar ve STK temsilcileriyle iftar organizasyonuna katılacak. (Rize/10.00-19.50) (Fotoğraflı-Görüntülü) 3- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziosmanpaşa'da karne dağıtım törenine katılacak, AK Parti Esenler İlçe Teşkilatı'nı ziyaret edecek, vatandaşlara hitap edecek, Sevgi Yürüyüşü'nde yer alacak. - Soylu, Ermeni Patrikhanesi iftar programı ile şehit aileleri ve gaziler için düzenlenen iftar programlarına iştirak edecek, dernek ziyaretleri gerçekleştirecek.

(İstanbul/10.00-23.55) (Fotoğraflı-Görüntülü) 4- Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Bağcılar'da vatandaşlarla buluşacak, Medeniyet Derneği iftarına iştirak edecek. (İstanbul/17.45/20.42) (Fotoğraflı-Görüntülü) 5- Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, NATO Karargahı'ndaki Kuzey Atlantik Konseyi Toplantısı Savunma Bakanları Oturumu ile DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu Savunma Bakanları Toplantısı'na katılacak, ikili görüşmelerde bulunacak. (Brüksel) (Fotoğraflı-Görüntülü) 6- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Kilis ve Gaziantep'te valilikleri ziyaret edecek, DSİ tesisleri toplu temel atma ve açılış merasimi ile orman köylülerine kullandırılan gelir getirici tür ve Orköy kredi sertifikaları dağıtım merasimine katılacak. - Kilis'te esnaf ziyaretinde bulunacak Eroğlu, Gaziantep'te iftar programına iştirak edecek. (Kilis-Gaziantep/13.15-19.55) (Fotoğraflı-Görüntülü) 7- CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Karabük ve Kastamonu'daki mitinglerde halka hitap edecek, "Şaşkın Bakkal Buluşma ve Yürüyüş etkinliği"ne katılacak.

(Karabük/14.00/Kastamonu/17.00/İstanbul/23.30) (Fotoğraflı-Görüntülü) EKONOMİ 1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Akçakoca'da toplu açılış törenine katılacak, esnafı ziyaret edecek, projesi devam eden çalışmaları yerinde inceleyecek, AK Parti ilçe teşkilatı ve belediye meclisi üyeleriyle istişare toplantısı yapacak ve iftar programına iştirak edecek. (Düzce/14.00-20.32) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Yeni Sanayi Sitesi tamirciler ve parçacılar esnaf ziyaretinde bulunacak, Akçadağ ilçesi Başpınar Mahallesi Muhtarlığı iftar programına katılacak. (Malatya/11.00/19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü) 3- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kağızman'da Atatürk Ortaokulu Karne Dağıtım Töreni'ne katılacak, Gençlik Merkezi inşaatında incelemede bulunacak, Kuran Kursu açılışı gerçekleştirecek, fen lisesi ve hayvan pazarı şantiyelerinde inceleme yapacak, esnafı ziyaret edecek. (Kars/09.00-13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü) 4- TÜİK, finansal yatırım araçlarının mayıs ayı reel getiri oranları ile nisan ayı dış ticaret endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00) DÜNYA-DİPLOMASİ 1- Kanada'nın Quebec eyaletinde ABD Başkanı Donald Trump'ın da katılacağı G-7 Zirvesi düzenlenecek. (Quebec - Kanada) 2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor. (Halep/İdlib/Humus) (Fotoğraflı-Görüntülü) GÜNCEL 1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Büyükşehir İmam Hatip Lisesini ziyaret edecek, Orta Camisi'nde hutbe irad edecek. (Ordu/10.30/12.30) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- FETÖ davaları - Darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayındaki eylemlere ilişkin davada, aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 521 sanığın yargılanmasına 19. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek. (Ankara/09.30) - Darbe girişiminden önce açılan ve aralarında terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in de yer aldığı 7'si tutuklu 75 sanığın yargılandığı FETÖ/PDY çatı davasının görülmesine Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30) - Darbe girişiminde, Atatürk Havalimanı'nı işgal girişiminde bulunulması ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin 159 sanığın yargılanması, İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'deki Alibey Spor Salonu'nda sürecek.

(İstanbul/14.00) - Darbe girişimi sırasında, aralarında Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un da bulunduğu 34 kişinin şehit edildiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki olaylara ilişkin 143 sanığın yargılanmasına İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde devam edilecek. (İstanbul/10.00) - Darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 52'si tutuklu, 12'si firari 87 sanığın yargılanmasına devam edilecek. (Kocaeli / 09.30) - FETÖ/PDY mensuplarının İzmir'deki "askeri casusluk" soruşturmasında sahte delil üreterek kumpas kurdukları iddiasına ilişkin 36'sı tutuklu 93 sanığın yargılanmasına İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye devam edilecek. (İzmir/09.00) SPOR 1- 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası Bağcılar Olimpik Spor Kompleksi'nde sürüyor.

(İstanbul/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü) ÖZEL HABER 1- Hazineye ait tarım arazilerini kullananlara satın alma hakkı - Maliye Bakanı Naci Ağbal: - "Belediye sınırlarında meydana gelen değişiklikler nedeniyle şehir içinde kalan, Hazineye ait olan ancak vatandaşlarımızca ecrimisil ödenerek kullanılan tarım arazilerini, talepleri halinde kullanıcılarına satacağız" - "Belediye mücavir alan sınırları içerisinde kalan ancak halihazırda tarım yapılan bu arazileri alan vatandaşlarımızın mülkiyet sorununu bu yolla çözüme kavuşturduk" - "Satış bedeli, peşin veya taksitle ödenebilecek. Taksitle ödeme seçeneği seçilirse, en fazla beş yılda 10 eşit taksitte kanuni faizi ile birlikte ödenecek" (Deniz Çiçek/Ankara) 2- "Millet Bahçeleri"ne teknik destek TOKİ'den - TOKİ Başkanı Ergün Turan:

- "Sakarya Stadı'nın yerini satmış olmamıza rağmen sattığımız vatandaşla görüşüp yeniden iade işlemini yapıyoruz. O stat da dahil olmak üzere 15 eski stadın yeri şu anda şehir merkezlerinde millet bahçesi olarak kullanılması kararı verildi"

- "15 şehrimizde 15 eski stat yerine millet bahçesi yapılacak. Biz bu statların arazilerini hazineye devredeceğiz ve millet bahçesi yapılacak. Millet bahçelerinin teknik desteğini de biz vereceğiz"