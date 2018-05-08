GÜNDEM / 8 Mayıs 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920 1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacak. - Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde Vakıf Haftası ile restorasyonu tamamlanan 250 eserin 7 bölgeden canlı bağlantılı toplu açılış törenine katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde BM Yakın Doğu’daki Filistinli Mülteciler İçin Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Pierre Krahenbühl’ü kabul edecek. - AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım da partisinin grup toplantısı ile toplu açılış töreninde yer alacak. (Ankara/11.30/13.30/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Meclis Uyuşturucu ve Madde Bağımlılığı Araştırma Komisyonu Başkanı Yılmaz Tezcan ve komisyon üyeleri ile Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ve Sırbistan Cumhuriyeti Ombudsmanı Zoran Paralic'i ayrı ayrı kabul edecek. (TBMM/15.30/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü) 3- CHP ve HDP'nin Meclis grupları toplanacak.

(TBMM/11.15/13.30/12.30) (Fotoğraflı-Görüntülü) YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, yürüyen merdiven ve asansör fabrikasının açılışını gerçekleştirecek, 10. Kocaeli Kitap Fuarı’nı gezecek. (Kocaeli/10.30/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Anıtkabir'i, Türk-İş'i, DİSK Ankara Bölge Temsilciliğini ve Hak-İş'i ziyaret edecek. (Ankara/10.00/11.00/12.00/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) 3- TBMM Genel Kurulunda, vergi ve prim borçlarının yapılandırılması, emeklilere bayram ikramiyesi gibi düzenlemeleri de içeren Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Tasarısı'nın görüşmelerine başlanacak. (TBMM/15.00) (Fotoğraflı) EKONOMİ 1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Bilkent Otel'de yapılacak 6. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Zirvesi ile Grand Ankara Oteli'nde "Temiz Gelecek Fonu Tanıtımı ve Ödül Töreni"ne katılacak. (Ankara/09.30/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, İhracat Pusulası Tanıtımı ile TİM ihracatçı birlik başkanlarıyla toplantıya iştirak edecek.

(Ankara/13.30/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) 3- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, ATO Congresium'da Uluslararası Demiryolları Birliği 10. Dünya Yüksek Hızlı Demiryolu Kongresi ve Fuarı'na, Grand Ankara Otel'de Foto Muhabirleri Derneği (FMD) ödül törenine katılacak. (Ankara/09.30/19.00) 4- Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu Başkanı Nail Olpak, AA Finans Masası canlı yayın konuğu olacak. (İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) DÜNYA-DİPLOMASİ 1- Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Almanya Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Michael Roth ile çalışma yemeğinde bir araya gelecek. (Ankara/12.30) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin İran'la nükleer anlaşmaya devam edip etmeyeceğini açıklayacak. (Washington) 3- Ermenistan'da muhalefetin protestolarının ardından parlamentoda başbakan seçiminin ikinci turu yapılacak. (Erivan) (Fotoğraflı-Görüntülü) 4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.

(Halep/İdlib/Humus) (Fotoğraflı-Görüntülü) GÜNCEL 1- FETÖ davaları - Darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nde yaşananlara ilişkin davada 473 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz kurumları Kampüsündeki duruşma salonunda devam edilecek. (Ankara/09.30) - FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 224 sanığın yargılandığı davaya Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek. (Ankara/09.30) - FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Gölbaşı'nda bulunan Özel Kuvvetler Komutanlığını ele geçirme teşebbüsüyle ilgili 68 sanığın yargılandığı davaya 14. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek. (Ankara/09.30) - 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan'ın da aralarında bulunduğu 73 jandarma personeli ile FETÖ'nün jandarma yapılanmasında sözde "abilik" yaptıkları öne sürülen 19 sivilin bulunduğu toplam 92 sanığın yargılanmasına İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde devam edilecek.

(İstanbul/10.00) - Darbe teşebbüsünde Atatürk Havalimanı'nın işgal girişiminde bulunulması ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin 159 sanığın yargılanmasına İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde devam edilecek. (İstanbul/10.00) - Darbe girişimi sırasında, kapatılan Kuleli Askeri Lisesi, Vaniköy, Beykoz'da yaşananlar ve Çengelköy Polis Merkezi'nin işgali ile burada çıkan olaylarda 8 kişinin şehit edilmesine ilişkin 14'ü eski polis 117 sanığın yargılanmasına İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde devam edilecek. (İstanbul/10.00) - Meslekten ihraç edilen 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanı tümgeneral Abdullah Baysar'ın da aralarında bulunduğu 427 sanığın yargılandığı Şırnak'taki darbe girişimi davası, Adana Bölge Adliye Mahkemesi'nde görülmeye devam edilecek. (Adana/09.30) - Darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada 86 sanığın yargılanmasına devam edilecek.

(Kocaeli/10.00) SPOR 1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sosyal Uyum ve Gençlik Katılımı Projesi kapsamında düzenlenen Gençlik Şöleni'ne katılacak. (Gaziantep/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 29. hafta, Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe Doğuş, Banvit-Galatasaray Odeabank maçlarıyla başlayacak. (Sakarya/18.30/Balıkesir/20.30) (Fotoğraflı) 3- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde play-off yarı final serisi üçüncü maçında Çukurova Basketbol, Yakın Doğu Üniversitesi'ni konuk edecek. (Mersin/19.00) (Fotoğraflı) 4- Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off çeyrek final serisi ikinci maçlarında Bahçeşehir Koleji-Antalyaspor, Akhisar Belediyespor-Bursaspor Durmazlar karşılaşacak. (İstanbul/14.00/Manisa/19.00) (Fotoğraflı) ÖZEL HABER 1 -Türkiye yerli oyunlardan 700 milyon dolar kazandı

- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci:

- "Türk gençlerinin akıl teriyle yazılımını gerçekleştirdiği, katma değeri yüksek yerli oyunlarda 2017 yılı ihracatı önceki yıla göre yüzde 40 artarak 700 milyon dolara ulaştı"

- "Art arda ihracat rekorları kıran sektör, bu yıl 1 milyar dolarlık ihracat hedefliyor. Bizler de Ekonomi Bakanlığı olarak oyun yazılımı sektörüne yönelik desteklerimizi sürdüreceğiz"

- TOGED Başkanı Ali Erkin:

- "Sektör ve firmalarımız büyüdükçe insan kaynağı ihtiyacımız da büyüyor. Öğrenimleri süresince oyun geliştirmenin çeşitli alanlarına yönelik çalışmış, somut işlere imza atmış herkese sektörde kapılar açık"