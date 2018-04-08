GÜNDEM / 8 Nisan 2018

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Siirt ve Van 6. Olağan İl Kongrelerine katılacak.

- Hayri Gür Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kongrenin ikinci gününde Ahmet Ağaoğlu ile Metin Kaya, bordo-mavili kulübün 17. başkanı olabilmek için yarışacak.

- "Türkiye'nin Otomobili'nin, 5 modelle piyasaya girmesi ve üretim maliyetlerini düşürmek açısından 3 modelin aynı şasi üzerinde olması planlanıyor. Mesela bir sedan olacak, bir spor kullanım modeli SUV cinsi olacak, bir genel maksat aracı olacak... Araçlar, B ve C segmentinde üretilecek"

- "Bütçe gelir performansında da ilk üç aya ilişkin rakamlar, yılbaşındaki vergi geliri hedefini rahatlıkla aşacağımızı gösteriyor

- "2018 yılı için yeniden yapılandırma kanunları kapsamında tahsil etmeyi beklediğimiz rakamı, ilk iki taksitte geçtik. Vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum"

- "Yeniden yapılandırma kapsamında yılbaşından bu yana tahsil edilen tutar, 3 milyar 945 milyon lira oldu"

- "Ortak Girişim Grubu, CEO'sunu kendi içinde değerlendirip çalışma arkadaşlarını kendileri açıklayacaklar. Seçilecek kişi 'otomotiv sektöründe, küresel başarı elde etmiş bir Türk' olacak"

- "Teknik-mali analiz, şirketleşme ve CEO atanması konusuna yoğunlaştık, bu konudaki çalışmalarımız devam ediyor. Bu aşamaların ardından tasarım, üretim, logo ve marka belirlenmesi çalışmalarına yoğunlaşacağız"

(Mehtap Yılmaz/Ankara) (Fotoğraflı)

4- Arakanlılara 25 bin barınma ünitesi taahhüdü

- Arakanlı Müslümanların Bangladeş'te kaldığı kampları ziyaret eden AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu:

- "Biz, 25 bin barınma ünitesi yapabileceğimizi taahhüt ettik. Ama yer tahsisi konusunda süreç yavaş işliyor"

- "Ancak yerel makamlarla görüşerek, naylon brandalar yerine buranın yerel malzemesi bambuyu kullanarak, az sayıda da olsa konut yaptık"

- "Bambu evler buranın en iyisi diyebilirim. Bangladeş'in köylerinde de aynısını kullanıyorlar. Naylon evlerde kalanlardan ziyade, buralarda kalanlar daha mutlu"

(Barış Kılıç/Cox's Bazaar) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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