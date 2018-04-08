GÜNDEM / 8 Nisan 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Siirt ve Van 6. Olağan İl Kongrelerine katılacak.
(Siirt/13.00/Van/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Dünya Romanlar Günü" programına katılacak.
(İstanbul/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Türk Silahlı Kuvvetlerinin, terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ'a yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin gelişmeler izleniyor.
(İdlib/Azez/Afrin) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ
1- Maliye Bakanı Naci Ağbal, Bayburt'ta yeni hastane alanında incelemelerde bulunacak ve esnaf ziyaretinde bulunacak.
(Bayburt/12.00-13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
DÜNYA-DİPLOMASİ
1- Macaristan'da halk, genel seçim için sandık başına gidecek.
(Fotoğraflı-Görüntülü) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasına, Atiker Konyaspor-Demir Grup Sivasspor, Aytemiz Alanyaspor-Teleset Mobilya Akhisarspor, Bursaspor-Kasımpaşa, Fenerbahçe-Osmanlıspor maçlarıyla devam edilecek.
(Konya/13.30/Antalya/Bursa/16.00/İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)
2- Hentbolda Kadınlar Avrupa Challenge Kupası yarı final ilk maçında Ardeşen Gençlik, Polonya'nın MKS Perla takımını konuk edecek.
(Rize/18.00) (Fotoğraflı)
3- Spor Toto 1. Lig'de 30. haftaya, Çaykur Rizespor-Eskişehirspor, Boluspor-Tetiş Yapı Elazığspor, Samsunspor-İstanbulspor, Altınordu-Ümraniyespor karşılaşmalarıyla devam edilecek.
(Rize/Bolu/13.00/Samsun/15.30/İzmir/18.00) (Fotoğraflı)
4- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftası, Gaziantep Basketbol-Muratbey Uşak, Anadolu Efes-Beşiktaş Sompo Japan, Pınar Karşıyaka-Yeşilgiresun Belediyespor maçlarıyla tamamlanacak.
(Gaziantep/13.00/İstanbul/15.15/İzmir/17.00) (Fotoğraflı)
5- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftası, Mersin Büyükşehir Belediyespor-Canik Belediyespor, Fenerbahçe-Galatasaray karşılaşmalarıyla sona erecek.
(Mersin/İstanbul/14.00) (Fotoğraflı)
6- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off klasman etabı beşincilik ilk maçında Beşiktaş ile Bursa Büyükşehir Belediyespor, BJK Akatlar Spor Salonu'nda karşılaşacak.
(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı)
7- Trabzonspor Kulübünün olağanüstü genel kurulu sona erecek.
- Hayri Gür Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kongrenin ikinci gününde Ahmet Ağaoğlu ile Metin Kaya, bordo-mavili kulübün 17. başkanı olabilmek için yarışacak.
(Trabzon/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
8- Vodafone 13. İstanbul Yarı Maratonu, Yenikapı Miting Alanı önünden verilecek startla Tarihi Yarımada'da gerçekleştirilecek.
(İstanbul/08.45) (Fotoğraflı)
9- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 22. haftasında Üsküdar Belediyespor-Zağnosspor maçı yapılacak.
(İstanbul/17.00)
10- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 30. hafta maçları tamamlanacak.
11- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun ikinci yarışı Bahreyn Grand Prix'si koşulacak.
(Sakhir/18.10)
12- MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun ikinci yarışı Arjantin'de yapılacak.
(Termas de Rio Hondo/21.00)
ÖZEL HABER
1- Hazine'den girişimcilere 2 milyar liralık yeni kaynak
- Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek:
- "Yenilikçi ve teknoloji odaklı girişimleri desteklemek amacıyla Hazine Müsteşarlığının girişim sermayesi fonlarına doğrudan kaynak aktarmasına imkan sağlayacak Bakanlar Kurulu kararını Başbakanlığa gönderdik"
- "Bununla girişimcilere 2 milyar liralık kaynak, girişim sermayesi fonları aracılığıyla aktarılacak"
- "Hazinenin piyasaya aktaracağı kaynak, yabancı fonların da Türkiye'ye yönelmelerini sağlayacak"
(Zeynep Akyıl/Ankara)
2- Yeniden yapılandırmada yıl sonu hedefi ilk 3 ayda geçildi
- Maliye Bakanı Ağbal:
- "Yeniden yapılandırma kapsamında yılbaşından bu yana tahsil edilen tutar, 3 milyar 945 milyon lira oldu"
- "2018 yılı için yeniden yapılandırma kanunları kapsamında tahsil etmeyi beklediğimiz rakamı, ilk iki taksitte geçtik. Vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum"
- "Bütçe gelir performansında da ilk üç aya ilişkin rakamlar, yılbaşındaki vergi geliri hedefini rahatlıkla aşacağımızı gösteriyor
(Deniz Çiçek/Ankara)
3- "Yerli otomobil piyasa 5 modelle çıkacak"
- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü:
- "Türkiye'nin Otomobili'nin, 5 modelle piyasaya girmesi ve üretim maliyetlerini düşürmek açısından 3 modelin aynı şasi üzerinde olması planlanıyor. Mesela bir sedan olacak, bir spor kullanım modeli SUV cinsi olacak, bir genel maksat aracı olacak... Araçlar, B ve C segmentinde üretilecek"
- "Ortak Girişim Grubu, CEO'sunu kendi içinde değerlendirip çalışma arkadaşlarını kendileri açıklayacaklar. Seçilecek kişi 'otomotiv sektöründe, küresel başarı elde etmiş bir Türk' olacak"
- "Teknik-mali analiz, şirketleşme ve CEO atanması konusuna yoğunlaştık, bu konudaki çalışmalarımız devam ediyor. Bu aşamaların ardından tasarım, üretim, logo ve marka belirlenmesi çalışmalarına yoğunlaşacağız"
(Mehtap Yılmaz/Ankara) (Fotoğraflı)
4- Arakanlılara 25 bin barınma ünitesi taahhüdü
- Arakanlı Müslümanların Bangladeş'te kaldığı kampları ziyaret eden AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu:
- "Biz, 25 bin barınma ünitesi yapabileceğimizi taahhüt ettik. Ama yer tahsisi konusunda süreç yavaş işliyor"
- "Ancak yerel makamlarla görüşerek, naylon brandalar yerine buranın yerel malzemesi bambuyu kullanarak, az sayıda da olsa konut yaptık"
- "Bambu evler buranın en iyisi diyebilirim. Bangladeş'in köylerinde de aynısını kullanıyorlar. Naylon evlerde kalanlardan ziyade, buralarda kalanlar daha mutlu"
(Barış Kılıç/Cox's Bazaar) (Fotoğraflı-Görüntülü)
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