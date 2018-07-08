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GÜNDEM/ 8 Temmuz 2018

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2018 09:02 | Son Güncelleme

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İYİ Parti TBMM Grubu ilk toplantısını yapacak.

(TBMM/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.

(Halep/İdlib/Humus) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 10. yarışı Büyük Britanya Grand Prix'si koşulacak.

(Silverstone/16.10)

ÖZEL HABER

1- Kamuda nitelikli işler yapan hekimlere özel ücret

- Sağlık Bakanı Ahmet Demircan:

- "Özellikli sağlık hizmeti veren hekimlerin döner sermaye tavan ücretlerini 5 kat artıracağız. Bu düzenlemeyle, nitelikli sağlık hizmeti veren hekimlerin kamudan özel sektöre ve hatta yurt dışına gidişini önlemiş olacağız"

- "Yüksek teknoloji gerektiren ve riskli cerrahi operasyonların kamu ve üniversite hastanelerinde daha fazla yapılmasını teşvik etmek istiyoruz"

(Duygu Yener-Ankara)

2- 15 Temmuz Şehitler Müzesi'nde sona yaklaşılıyor

- 15 Temmuz Şehitler Makamı'nın hemen altındaki bin 500 metrekarelik alanda inşaatı hızla devam eden "15 Temmuz Şehitler Müzesi"nin kısmi açılışının, 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılması planlanıyor

- Proje Müdürü İsmail Aslan:

- "Binanın iç kısmında ince işler devam ediyor. 15 Temmuz'da da müze, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın nezaretinde kısmen açılacak. 2 ay içerisinde de tamamen açacağız"

- "Halkımızın olağanüstü direnişiyle darbe girişimi bastırıldı. Darbe girişimi sırasında şehit olan, araçlarına veya mülklerine zarar verilen insanlar oldu. Onların bazı hatıraları da burada objeler, eşyalar olarak yansıtılacak"

(Andaç Hongur/İstanbul)

3- Otomobilde umut yaz kampanyalarında

- Türkiye otomobil pazarı bu yılın ilk yarısında yaklaşık yüzde 10 daralırken, markalar umudunu yaz kampanyalarında arıyor

- Otomotiv markalarının temmuz ayına özel kampanyalarında, 10 bin liraya varan hurda teşvikine ek indirim ve faizsiz finansman imkanı ön plana çıkıyor

(Mücahid Eker/İstanbul)

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