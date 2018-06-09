GÜNDEM / 9 Haziran 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920 1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara mitinginde halka hitap edecek, Doğu ve Güneydoğu Sivil İrade Platformu tarafından organize edilen iftar programına katılacak. (Ankara/16.00/İstanbul/20.42) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Alanya ve Manavgat'ta kanaat önderleri, muhtarlar, STK temsilcileri ve turizmciler ile bir araya gelecek, turizmciler ve oda başkanlarıyla toplantı yapacak, Muratpaşa Kent Meydanı'nda iftar programına katılacak. (Antalya/11.00-20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Beşiktaş'ta partisinin ilçe başkanlığını ziyaretinin ardından çocuklarla buluşacak, fabrika, iş yeri ev ziyaretleri gerçekleştirecek, Hataylı İş Adamları Derneği üyeleriyle bir araya gelecek, AK Nokta standındaki ziyaretinin ardından vatandaşlarla sahur yapacak. (İstanbul / 12.30-24.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Okmeydanı Kentsel Dönüşüm Proje Startı, Yıkım Töreni"ne, "Sarıyer İmar Barışı Anlatımı" programına katılacak.

(İstanbul/17.00/19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü) 3- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Eyüp İlçe Başkanlığı'nı ziyaret edecek, AK Parti İrtibat Bürosu'nun açılışını yapacak, esnaf ziyaretlerinde bulunup iftar programlarına katılacak, vatandaşlara hitap edecek. (İstanbul/12.00-23.30) (Fotoğraflı-Görüntülü) 4- Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Avcılar'da AK Parti İlçe Başkanlığı ve SKM'yi ziyaret edecek, esnaf ve vatandaşlarla buluşacak, AK Nokta'ya ziyarette bulunup vatandaşlara hitap edecek, Başakşehir'de iftar programına iştirak edecek. (İstanbul/16.00/17.15/18.30/20.42) (Fotoğraflı-Görüntülü) 5- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Piri Reis Üniversitesi ile Yeni Yüzyıl Üniversitesinin 2017-2018 Akademik Yılı Mezuniyet Törenlerine katılacak. (İstanbul/11.00/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü) 6- Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, partisinin Üsküdar İlçe Başkanlığını ziyaret edecek, esnaf ziyaretinde bulunacak, vatandaşlarla iftarda bir araya gelecek. (İstanbul/12.30-20.41) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Şuhut, Dinar ve Hocalar'da DSİ tesisleri temel atma ve açılış törenlerine katılacak, Dinar'da sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve kanaat önderleriyle toplantıda bir araya gelecek, Işıklar beldesinde düzenlenecek iftar programına iştirak edecek. (Afyonkarahisar/11.00-20.28) (Fotoğraflı-Görüntülü) 8- Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, ziyaretlerde ve açılış törenlerinde bulunacak. (Samsun/13.15) (Fotoğraflı-Görüntülü) 9- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenecek Bursa Merkezli Bölge İstişare Toplantısı'na katılacak. (Bursa/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) 10- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının açılışına katılacak, ziyaretlerde bulunacak, Birlik Vakfı'nın iftar programı ile mahalle toplantısına iştirak edecek. (Malatya/11.00-22.20) (Fotoğraflı-Görüntülü) 10- CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Sakarya ve Kocaeli'de miting yapacak. (Sakarya/14.00-Kocaeli/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ 1- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Fırat Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası Açılış Töreni'ne katılacak, Akpınar ve Aslantepe caddelerinde esnaf ziyareti yapacak, Doğanşehir Belediyesi iftar programının ardından "Merkez Beydağı Mahalle Toplantısı"na iştirak edecek. (Malatya/11.00-22.15) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- Maliye Bakanı Naci Ağbal, esnaf ziyaretinde bulunacak, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odasında iş adamlarıyla toplantı yapacak, Sultandağı'nda vatandaşlarla iftar programına katılacak. (Afyonkarahisar/16.00/17.00/19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü) 3- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Piri Reis Üniversitesi'nde mezuniyet törenine, TÜYAP Palas Otel'de TOFED 7. Genel Kurulu'na katılacak. (İstanbul/11.00/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) DÜNYA DİPLOMASİ 1- Şanghay İşbirliği Örgütü 18. Zirvesi başlayacak. (Çingdao) 2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor. (Halep/İdlib/Humus) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR 1- 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası Bağcılar Olimpik Spor Kompleksi'nde sürüyor. (İstanbul/10.30) (Fotoğraflı) 2- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında TOFAŞ ile Fenerbahçe Doğuş, TOFAŞ Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek. (Bursa/19.00) (Fotoğraflı) 3- Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta tek kadınlar finalinde Rumen Simona Halep ile ABD'li Sloane Stephens karşılaşacak. (Paris/16.00) (Fotoğraflı) ÖZEL HABER 1-Hurda araç teşviki 15 milyon ton sera gazı salınımına son verecek - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Öztürk: - "6 milyon hurda araç sahibinin araçlarını trafikten çekmesi halinde 15 milyon ton karbondioksit salınımı sona erecek" - "Teşvik uygulaması, çevreci ve sera gazı emisyonunu azaltıcı bir uygulamadır (Yıldız Nevin Gündoğmuş-Ankara) 2- Arife günü kartlı alışveriş rekoru bekleniyor - Ramazan Bayramı hazırlığı ve okulların kapanmasının ardından başlayan yaz tatili alışverişine hazırlanan perakende sektörü, bu yıl 14 Haziran Perşembe gününe denk gelen arife günü 2,3 milyar TL'lik kartlı alışveriş rekoru bekliyor

- Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel: - "Geçen yıl Ramazan Bayramı'nın arife günü olan 24 Haziran’da yaklaşık 1,8 milyar TL ile kartlı alışveriş rekoru kırıldı. Bu yılki Ramazan Bayramı arifesinde ise kartlı alışveriş cirosunun yüzde 25 artarak, 2,3 milyar TL'lik kartlı ödeme yapılmasını bekliyoruz" - "Özellikle çikolata ve şekerlemeler ile çocuk giyim ve restoran cirolarında yüzde 25’in üzerinde artış bekliyoruz. Öte yandan, mevsim etkisiyle plaj kıyafetleri satışlarında da ciddi bir sıçrama olacağını söyleyebiliriz" (Elif Ferhan Yeşilyurt/İstanbul ) 3- "Siyasilerin sahte hesaplarıyla algı operasyonu yapılıyor" - Sosyal medya uzmanları, seçim dönemlerinde hızla artan siyasetçilerin ismiyle yayınlanan sahte sosyal medya hesaplarının sıklıkla provokasyon için kullanıldığını bildirdi - Bazı politikacıların ad soyad uzantısıyla açılan ve aktif olarak kullanılan sahte hesaplardan paylaşılan içerik ve görsellerle gerçeklik algısının artırılmaya çalışıldığı, istihbarat ve terör örgütlerinin yoğun olarak kullandığı sosyal medyada bu yolla toplum mühendisliği yapıldığı belirtildi