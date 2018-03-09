GÜNDEM / 9 Mart 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Siyaset Akademisi'nin açılışı ile AK Parti MKYK toplantısına katılacak.
(Ankara/14.30/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- CHP 19. Olağanüstü Kurultayı, Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde başlayacak.
(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin Afrin ilçesini işgal eden terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ'a yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin gelişmeler izleniyor.
(İdlib/Azez/Afrin) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Fatih'te Sofular Camisi'nin ibadete açılış törenine katılacak, Ankara Düşünce ve Araştırma Merkezi 2. dönem açılış dersini verecek.
(İstanbul/13.00/Ankara/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Zeytinburnu Belediyesi tarafından düzenlenen toplu açılış törenine iştirak edecek.
(İstanbul/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Shell-İŞKUR iş birliğiyle Grand Ankara Hotel'de gerçekleştirilecek Türkiye'de kadın istihdamının arttırılmasına yönelik projenin tanıtım toplantısına katılacak.
(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Valiliği, Belediyeyi ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, Karaman 1. Çevre Çalıştayı kapanış programına iştirak edecek.
(Karaman/12.15-16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
5- Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Almanya'da Yunus Emre Enstitüsü, Mevlana Camisi ve Süryani Kilisesi'ni ziyaret edecek.
(Berlin) (Fotoğraflı-Görüntülü)
6- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Başkent Öğretmenevi'nde Din Öğretimi Genel Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen "Ulusal Eğitim Araştırmaları Öğretmenler Sempozyumu"na iştirak edecek.
(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
7- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Türkiye-Malezya İş Geliştirme Birinci İstişare Toplantısı'nın açılış ve kapanış bölümlerine katılacak.
(İstanbul/10.00/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ
1- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu 14. Uluslararası Kongre ve Sergisi"ne iştirak edecek.
(Antalya/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Ankara YHT Garı'nda Başkentray'da test sürüşünü gerçekleştirecek, ardından Etimesgut YHT Garı'nda basın açıklaması yapacak.
(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- TÜİK, finansal yatırım araçlarının şubat ayı reel getiri oranlarını açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Hindistan'a resmi ziyarette bulunacak.
(Yeni Delhi)
2- Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev, ilk kez resmi ziyarette bulunacağı Tacikistan'da Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile görüşecek, ziyaret sırasında iki ülke arasında çok sayıda anlaşma imzalanacak.
(Duşanbe) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, çeşitli ziyaretlerde bulunacak, Merkez Hacı Sait Camisi'nde cuma hutbesi irat edecek, üniversite öğrencileriyle bir araya gelecek.
(Hakkari/10.00-16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- FETÖ davaları
- Akıncı Üssü darbe davasında 486 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonunda devam edilecek.
- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki faaliyetlere ilişkin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski başyaveri albay Ali Yazıcı, eski Cumhurbaşkanlığı Muhafiz Alayı Komutanı albay Muhsin Kutsi Barış'ın da aralarında bulunduğu 534 kişinin yargılandığı davaya Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.
(Ankara/09.30)
- Darbe girişiminde biri polis iki kişinin şehit edildiği, 46 kişinin de yaralandığı Sarıyer'deki Borsa İstanbul'un işgal edilmesine ilişkin biri firari, 10'u tutuklu 15 sanığın yargılanmasına Silivri'de devam edilecek.
(İstanbul/10.00)
- Sakarya'da darbe girişimine ilişkin davada, 86'sı tutuklu 222 sanığın 2. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanmasına devam edilecek.
(Sakarya/09.00)
- Darbe girişimi sırasında Siirt Valiliğini abluka altına almaya çalışan rütbeli askerlerin de aralarında bulunduğu 89'u tutuklu 332 sanığın yargılandığı davanın görülmesine Siirt Üniversitesi Merkez Yerleşkesi Konferans Salonu'nda devam edilecek.
(Siirt/09.00)
- İzmir'deki "askeri casusluk" soruşturmasında FETÖ/PDY mensuplarının sahte delil üreterek kumpas kurdukları iddiasına ilişkin 92 sanıklı dava görülecek.
(İzmir/10.00)
- FETÖ'nün Bursa'daki iş adamları yapılanmasına yönelik davada 81 sanığın yargılanmasına 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek.
(Bursa/10.00)
SPOR
1- Spor Toto Süper Lig'in 25. haftası, Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir maçıyla başlayacak.
(Antalya/20.00) (Fotoğraflı)
2- Basketbol THY Avrupa Ligi 25. haftasında Fenerbahçe Doğuş, deplasmanda Litvanya'nın Zalgiris takımıyla karşılaşacak.
(Kaunas/21.00)
3- Basketbol ULEB Avrupa Kupası çeyrek final 2. maçında Darüşşafaka, deplasmanda Karadağ'ın Buducnost VOLI takımıyla karşı karşıya gelecek.
(Podgorica/21.00)
4- Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off çeyrek finali 3. maçında Galatasaray ile Halkbank, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda karşılaşacak.
(18.00) (Fotoğraflı)
5- Hentbol Erkekler Süper Lig'de 21. hafta maçları yapılacak.
6- Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında elektrik kesintisi nedeniyle 40. dakikada tatil edilen MKE Ankaragücü-Adanaspor karşılaşması, Ankara 19 Mayıs Stadı'nda kaldığı yerden devam edecek.
(Ankara/14.30) (Fotoğraflı)
ÖZEL HABER
1- "Hiçbir kente susuzluk çektirmeyeceğiz"
- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu:
- "Vatandaşlarımız endişe etmesin diye toplantıyı Mart ayının başına çektim. Bütün ekibimle beraber 81 ilin su durumunu, yaz aylarında ne olabilir bunun değerlendirmesini yaptık. Hiçbir kente susuzluk çektirmeyeceğiz"
- "Bugün itibariyle İstanbul'daki içme suyu barajlarında doluluk oranı yüzde 89,4. Bu oran Ankara'da yüzde 15,17, İzmir'de yüzde 48,7, Bursa'da da yüzde 75,1 seviyesine yükseldi"
- "Hiçbir ilimizde içme suyu konusunda sıkıntı yaşanmamaktadır. Yağışların önümüzdeki günlerde daha da artmasını bekliyoruz"
(Zehra Aydın Turapoğlu-Ankara)
2- Teröristler tahrip etti devlet yeniden ayağa kaldırıyor
- Diyarbakır'da terör örgütü PKK'nın kazdığı çukurlar, kurduğu barikatlar, tuzakladığı patlayıcılar ve yaşamı hiçe sayan saldırıları sonucu adeta virane olan tarihi Sur ilçesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumlarca yürütülen hummalı çalışmalarla ihya ediliyor
- Terör örgütü PKK'ya yönelik "Bayrak-12 Sur Müşterek Özel Birlik Operasyonu"nun tamamlandığı 9 Mart 2016 yılından bu yana terörün neden olduğu tahribatın ve vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi için 2 milyar lira kaynakla 2 yıl boyunca çok sayıda proje hayata geçirildi
- Tahrip edilen tarihi yapılar restore edilirken, camiler ve okullar onarıldı, mağdur olan vatandaşlar için TOKİ tarafından 5 bin 637 konut yapıldı
- Gazi ve Melik Ahmet Caddelerinde Sokak Sağlıklaştırma Projesi uygulandı, Hz. Süleyman Camisi'nin çevresini kapsayan 115 dönümlük alan gecekondulardan temizlenerek yeniden düzenlendi
- Esnaf Mehmet Biçer: "Çalışmaların ardından vatandaşlar tarihi ilçeye yoğun ilgi gösteriyor. Her gün müşteri potansiyelimiz artıyor"
- Vatandaşlardan Zehra Kaynak: "Çalışmalardan sonra ilçe çok güzel oldu. Çok güzel ve muhteşem, anlatmaya gerek yok. İlçe daha da güzelleşiyor"
(Nurten Aslan/Diyarbakır)
3- Suriye'de işkence gören kadınların sesi oldular
- Esed rejimince hapishanelerinde hukuka aykırı şekilde tutulan ve işkence gören kadınların sesini duyurmak için düzenlenen "Vicdan Konvoyu" etkinliğine katılan 55 ülkeden ve her yaştan kadın, hemcinslerinin sesi olmanın gururunu yaşıyor
- İHAK Genel Başkan Yardımcısı Gülden Sönmez: "Kararlı duruşumuz inşallah Suriyeli kardeşlerimizin özgür kalmasına vesile olacak"
- Güney Afrikalı Fatma Karon: "Biz anneyiz, kardeşiz, eşiz. İnsanlar bunu görebilmeli, Etkili olmalıyız, buna inanıyorum ve bu kez İnşallah tüm dünya sesimizi duyacak"
- Bosna Hersekli Erina Subaç: "Umarız bu kez dünya sesimizi duyar, inşallah değecek ve artık bir şeyler değişecek, umudumuz var"
(Lale Köklü/Hatay)
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