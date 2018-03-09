GÜNDEM / 9 Mart 2018

1- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu 14. Uluslararası Kongre ve Sergisi"ne iştirak edecek.

- Darbe girişiminde biri polis iki kişinin şehit edildiği, 46 kişinin de yaralandığı Sarıyer'deki Borsa İstanbul'un işgal edilmesine ilişkin biri firari, 10'u tutuklu 15 sanığın yargılanmasına Silivri'de devam edilecek.

- Diyarbakır'da terör örgütü PKK'nın kazdığı çukurlar, kurduğu barikatlar, tuzakladığı patlayıcılar ve yaşamı hiçe sayan saldırıları sonucu adeta virane olan tarihi Sur ilçesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumlarca yürütülen hummalı çalışmalarla ihya ediliyor - Terör örgütü PKK'ya yönelik "Bayrak-12 Sur Müşterek Özel Birlik Operasyonu"nun tamamlandığı 9 Mart 2016 yılından bu yana terörün neden olduğu tahribatın ve vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi için 2 milyar lira kaynakla 2 yıl boyunca çok sayıda proje hayata geçirildi - Tahrip edilen tarihi yapılar restore edilirken, camiler ve okullar onarıldı, mağdur olan vatandaşlar için TOKİ tarafından 5 bin 637 konut yapıldı - Gazi ve Melik Ahmet Caddelerinde Sokak Sağlıklaştırma Projesi uygulandı, Hz. Süleyman Camisi'nin çevresini kapsayan 115 dönümlük alan gecekondulardan temizlenerek yeniden düzenlendi - Esnaf Mehmet Biçer: "Çalışmaların ardından vatandaşlar tarihi ilçeye yoğun ilgi gösteriyor. Her gün müşteri potansiyelimiz artıyor" - Vatandaşlardan Zehra Kaynak: "Çalışmalardan sonra ilçe çok güzel oldu. Çok güzel ve muhteşem, anlatmaya gerek yok. İlçe daha da güzelleşiyor"

(Nurten Aslan/Diyarbakır)

3- Suriye'de işkence gören kadınların sesi oldular

- Esed rejimince hapishanelerinde hukuka aykırı şekilde tutulan ve işkence gören kadınların sesini duyurmak için düzenlenen "Vicdan Konvoyu" etkinliğine katılan 55 ülkeden ve her yaştan kadın, hemcinslerinin sesi olmanın gururunu yaşıyor

- İHAK Genel Başkan Yardımcısı Gülden Sönmez: "Kararlı duruşumuz inşallah Suriyeli kardeşlerimizin özgür kalmasına vesile olacak"

- Güney Afrikalı Fatma Karon: "Biz anneyiz, kardeşiz, eşiz. İnsanlar bunu görebilmeli, Etkili olmalıyız, buna inanıyorum ve bu kez İnşallah tüm dünya sesimizi duyacak"

- Bosna Hersekli Erina Subaç: "Umarız bu kez dünya sesimizi duyar, inşallah değecek ve artık bir şeyler değişecek, umudumuz var"

(Lale Köklü/Hatay)

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