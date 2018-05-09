GÜNDEM / 9 Mayıs 2018

2- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Meclis Bağcılık ve Üzüm Araştırma Komisyonu Başkanı İsmail Bilen ve komisyon üyeleriyle görüşecek.

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Başbakan Binali Yıldırım ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ı ayrı ayrı kabul edecek.

3- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Gümrük ve Ticaret Merkezi Ortak Akıl Konferansı ile Rekabet Kurumu Fındık Sektör Araştırması Raporu Takdim ve Değerlendirme Paneli'nde konuşacak.

2- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Ege İş Kadınları Derneği üyeleriyle bir araya gelecek, AK Parti İzmir İl Başkanlığını ziyaret edecek, Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfının “Bilim ve Teknoloji Işığında İzmir” konulu toplantısına iştirak edecek.

1- Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, MÜSİAD Türkiye-Afrika Ekonomi Forumu'na ve "Tarımsal Sanayi Sektör Temsilcileriyle İstişare Toplantısı"na katılacak.

5- TBMM Genel Kurulunda, vergi ve prim borçlarının yapılandırılması, emeklilere bayram ikramiyesi gibi düzenlemeleri de içeren Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Tasarısı'nın görüşmelerine başlanacak.

2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.

3- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Swissotel'de "Dünya Posta Birliği (UPU) Dünya CEO Forumu 2018"e, İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odasında meclis toplantısına katılacak.

- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Gölbaşı'nda bulunan Özel Kuvvetler Komutanlığını ele geçirme teşebbüsüyle ilgili 68 sanığın yargılandığı davaya 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek.

- Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 224 sanığın yargılandığı davaya Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.

- Akıncı Üssü darbe davasında 473 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonunda devam edilecek.

2- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Adalet ve İhsan Bağlamında Aile" temalı "Aile Forumu" ile Gençlerle Baş Başa/Bilgiden Bilince Konferansı'na katılacak.

(Kocaeli/09.30)

- FETÖ'nün Bolu'daki "çatı yapılanması"na ilişkin 34'ü tutuklu 119 sanığın yargılaması sürecek.

(Bolu/10.00)

- Eski Bursa Valisi Şahabettin Harput ve bazı iş adamlarının da aralarında yer aldığı 28'i tutuklu 60 sanığın yargılandığı FETÖ/PDY davasının görülmesine 8. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Bursa/10.00)

- İzmir'de "askeri casusluk soruşturması"ndaki usulsüzlükler ile bazı bilgilerin sızdırılmasına ilişkin FETÖ'nün TSK içindeki mensupları hakkında açılan davada, 26'sı tutuklu 102 sanığın yargılanmasına devam edilecek.

(İzmir/09.30)

- FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan'ın da aralarında bulunduğu 73 jandarma personeli ile terör örgütünün jandarma yapılanmasında sözde "abilik" yaptığı belirtilen 19 sivil olmak üzere 64'ü tutuklu 92 sanığın yargılanmasına, İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

- Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe teşebbüsünde Atatürk Havalimanı'nın işgal girişiminde bulunulması ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin 95'i tutuklu 159 sanığın yargılanmasına, İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde devam edilecek.