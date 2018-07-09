GÜNDEM / 9 Temmuz 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
1- Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulunda yemin edecek, ardından Anıtkabir'e ziyarette bulunacak.
- Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni gerçekleştirilecek.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, törene katılan misafirler onuruna akşam yemeği verecek ve basın açıklaması yapacak.
(TBMM/16.30/Ankara/17.15/18.00/19.30/21.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MYK toplantısına başkanlık edecek.
(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Tekirdağ'daki tren kazasına ilişkin gelişmeler izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ
1- TÜİK, 2018 yılı haziran ayına ilişkin Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları'nı açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA-DİPLOMASİ
1- Irak'ta Misan, Zikar, Basra, Vasıt, Musenna ve Kaddıssiye vilayetlerinden başkent Bağdat'a taşınan oy pusulalarının elle sayım işlemi başlayacak.
- Kerkük’te durdurulan elle sayım işleminin yankıları izleniyor.
(Bağdat) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- AB-Ukrayna Zirvesi yapılacak.
(Brüksel) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.
(Halep/İdlib/Humus) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- FETÖ davaları
- FETÖ'nün, darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 460 kişinin yargılanmasına 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
(Ankara/09.30)
- Darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 224 sanığın yargılandığı dava, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.
(Ankara/09.30)
- Darbe girişiminde Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe Karargahı'nda meydana gelen olaylara ilişkin 243 kişi hakkında açılan davanın görülmesine Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
(Ankara/09.30)
2- Atatürk Havalimanı'nda 28 Haziran 2016'da 46 kişinin yaşamını yitirdiği ve 163 kişinin yaralandığı, terör örgütü DEAŞ'ın gerçekleştirdiği terör saldırısıyla ilgili 36'sı tutuklu, 4'ü firari 46 sanığın yargılanmasına İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.
(İstanbul/10.00)
SPOR
1- Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonu fikstür çekimi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda yapılacak.
(İstanbul/15.00) (Fotoğraflı)
ÖZEL HABER
1- "İstismar mağduru çocuğun takibi yasal zorunluluk olmalı"
- Prof. Dr. Bengi Semerci:
- "Cinsel istismar ani yaşanıp sonra geçen bir durum değil. Çocuğun bütün hayatını olumsuz etkileyecek, erişkin dönemde ciddi ruhsal problemler çıkaracak bir durum. Çocuklar cinsel istismara uğramışsa bu bulguların mutlaka takibi gerekiyor. Türkiye'de maalesef çok takibi yok"
- "Çoğu aile yasal yollara başvurduğunda rapor için hekime gidiyor, sonrasında gitmiyor. Bu çocuklar mutlaka takip edilmeli. Yasal olarak bunların takipleri zorunlu olmalı. Yasaya konulacaksa bu konulmalı. Birçok aile 'Daha da çok konuşulmasın' diye ya da maddi nedenlerle hekime gitmek istemiyor"
- "Eğer çocuk size birinin onu rahatsız ettiğini, tacizde bulunduğu söylüyorsa mutlaka inanın, dinleyin ve çocuğu suçlamayın. Ne dediğini, neyi kastettiğini, duygularını anlamaya çalışın. Aileler yasal yollara başvurmaktan çekinmemeli. Çoğu insan yasal yollarda çocuğunun daha da yıprandığını söylüyor"
(Hanife Sevinç/İstanbul)
2- Tarihi şehir Mardin yapımcıların gözdesi oldu
- Farklı medeniyetlere ait çok sayıda tarihi yapıyı bünyesinde barındıran Mardin, yönetmenlerin yoğun ilgisi dolayısıyla adeta doğal film platosuna dönüştü
- Turist sayısı giderek artan hoşgörü kenti, çok sayıda film, dizi ve belgesel çekimine ev sahipliği yapıyor
- Yönetmen Meta Akkuş:
- "Mardin muhteşem resim veren bir şehir, Roma'dan daha güzel"
- Oyuncu Altan Erkekli:
- "Mardin doğal bir film platosu. Cami, kilise, medrese, işlemeli duvarlarıyla kardeşçe yaşam örneklerinin sunulduğu bir kent"
- Oyuncu Vildan Atasever:
- "Bugüne kadar böyle güzel bir film çekildiği başka şehir görmedim"
(Halil İbrahim Sincar/Mardin)
3- "e-Nabız" 8 milyon hayatın parçası oldu
- Sağlık Bakanlığınca geliştirilen ve her türlü sağlık kaydına erişime olanak sağlayan "e-Nabız" uygulamasında 8 milyon kullanıcıya ulaşıldı
- Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Şuayip Birinci:
- "Temel amacımız, kişinin kendi sağlığını yönetebilen, yetkilendiren, hangi hekimle ne kadar veri paylaşması gerektiğine karar veren bir model oluşturmak. Dünyada bu kadar kapsamlı, yetki seviyesi yüksek başka hiçbir uygulama yok. Vatandaşın kendi sağlığını rahat yönetmesini sağlamaya çalışıyoruz"
(Duygu Yener/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)
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