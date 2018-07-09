GÜNDEM / 9 Temmuz 2018

2- Atatürk Havalimanı'nda 28 Haziran 2016'da 46 kişinin yaşamını yitirdiği ve 163 kişinin yaralandığı, terör örgütü DEAŞ'ın gerçekleştirdiği terör saldırısıyla ilgili 36'sı tutuklu, 4'ü firari 46 sanığın yargılanmasına İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.

(İstanbul/10.00)

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonu fikstür çekimi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda yapılacak.

(İstanbul/15.00) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- "İstismar mağduru çocuğun takibi yasal zorunluluk olmalı"

- Prof. Dr. Bengi Semerci:

- "Cinsel istismar ani yaşanıp sonra geçen bir durum değil. Çocuğun bütün hayatını olumsuz etkileyecek, erişkin dönemde ciddi ruhsal problemler çıkaracak bir durum. Çocuklar cinsel istismara uğramışsa bu bulguların mutlaka takibi gerekiyor. Türkiye'de maalesef çok takibi yok"

- "Çoğu aile yasal yollara başvurduğunda rapor için hekime gidiyor, sonrasında gitmiyor. Bu çocuklar mutlaka takip edilmeli. Yasal olarak bunların takipleri zorunlu olmalı. Yasaya konulacaksa bu konulmalı. Birçok aile 'Daha da çok konuşulmasın' diye ya da maddi nedenlerle hekime gitmek istemiyor"

- "Eğer çocuk size birinin onu rahatsız ettiğini, tacizde bulunduğu söylüyorsa mutlaka inanın, dinleyin ve çocuğu suçlamayın. Ne dediğini, neyi kastettiğini, duygularını anlamaya çalışın. Aileler yasal yollara başvurmaktan çekinmemeli. Çoğu insan yasal yollarda çocuğunun daha da yıprandığını söylüyor"