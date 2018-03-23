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GÜNDEM İPTALİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2018 10:55 | Son Güncelleme

GÜNDEM İPTALİ

Gündemimizin "Spor" başlığı altında yer alan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın programı, Hatay'daki şehit cenazesine katılacağından dolayı kaynağından iptal edilmiştir.

Saygılarımızla.

AA

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