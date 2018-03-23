GÜNDEM İPTALİ

Gündemimizin "Spor" başlığı altında yer alan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın programı, Hatay'daki şehit cenazesine katılacağından dolayı kaynağından iptal edilmiştir.
Saygılarımızla.
AA
Arkadaşının makatına basınçlı hava pompası soktu
Salih Müslim'den skandal ifadeler: Afrin'den çekilenler 'gerilla savaşına' yönelecek!
Son ankette bomba Abdullah Gül detayı!
Uçak kazasında hayatını kaybeden Mina Başaran'la ilgili yeni detay! Paraları iade etmişler
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Alman Büyükelçi'ye: İşgal diyemezsiniz!
AK Partili başkandan dikkat çeken görüntü
FETÖ imamının çarpık ilişkisi ifşa oldu!
İstanbul'da korkunç olay! Elleri arkadan bağlı ağaca asılı...
WhatsApp'ın girmediği cep kalmayacak!
Bir ilk! Robot balık Sofi göreve başladı
Gerçek yaşamları bambaşka! Onları bir de üniformasız görün
İspanyolca öğretmeni 3 ayrı öğrencisiyle ilişki yaşıyormuş!
Okuyucu Yorumları 0 yorum