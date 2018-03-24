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GÜNDEM İPTALİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2018 12:13 | Son Güncelleme

GÜNDEM İPTALİ

Gündemimizin "YASAMA YÜRÜTME SİYASET" başlığı altında yer alan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'nun AK Parti Haymana Kadın Kolları Kongresi'ne katılımına ilişkin programı, Sarıeroğlu'nun şehit Üsteğmen Oğuz Kaan Usta için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde düzenlenecek cenaze törenine iştiraki dolayısıyla kaynağından iptal edilmiştir.

Saygılarımızla.

AA

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Gündem İptali 24 Mart

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