GÜNDEM İPTALİ

Gündemimizin "YASAMA YÜRÜTME SİYASET" başlığı altında yer alan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'nun AK Parti Haymana Kadın Kolları Kongresi'ne katılımına ilişkin programı, Sarıeroğlu'nun şehit Üsteğmen Oğuz Kaan Usta için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde düzenlenecek cenaze törenine iştiraki dolayısıyla kaynağından iptal edilmiştir.
Saygılarımızla.
AA
Mahmut Tanal adaylığını açıkladı!
Yasak aşk cinayeti! Aracını park ederken öldürüldü
Ahmet Hakan: Herkes kendini kurtaracak, olan bana olacak
5 yıllık yasak aşkıyla evlenebilmek için FETÖ tuzağıyla boşanan eşini şikayet etti
Otoparkta büyük skandal! İnternette hızla yayılıyor...
Korkunç olay! Küçük çocuk kazara ablasını öldürdü
İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı canlı yayında Counter Strike: GO (CS:GO) oynadı
WhatsApp yeni özelliği ile işinizi kolaylaştıracak!
ABD-Çin gerilimi tırmanıyor! Savaş gemileri karşı karşıya geldi
ABD arşivinden çıkan Türkiye
Lotodan büyük ikramiye kazanan kadın: 'Milyoner olmanın stresi altında eziliyorum'
Okuyucu Yorumları 0 yorum