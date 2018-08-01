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GÜNDEM ÖZETİ / 1 Ağustos 2018

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2018 00:02 | Son Güncelleme

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya Büyükşehir Belediyesinin eski başkanı Mustafa Akaydın'ın eşi Günseli Akaydın'ın cenaze törenine katılacak.

(Antalya/13.10)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Karabük POMEM'de yapılacak polis özel harekat yemin törenine iştirak edecek.

(Karabük/11.00)

EKONOMİ

1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle ile Bakanlık'ta temmuz ayı geçici ihracat rakamlarını açıklayacak.

(Ankara/10.30)

2- Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, Anadolu Ajansı Finans Masası'na konuk olacak.

(İstanbul/10.30)

3- TÜİK, haziran ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini ve 2017 yılında güvenlik birimine gelen veya getirilen çocuklara ilişkin verileri açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- İstanbul Ticaret Odası temmuz ayı perakende ve toptan fiyat değişimini açıklayacak.

(İstanbul/12.00)

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) 51. Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında "Türkiye-ASEAN Dönem Başkanı-ASEAN Genel Sekreteri Üçlü Bakanlar Toplantısı"na katılacak, Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi ve Vietnam Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Phan Binh Minh ile ayrı ayrı görüşecek.

(Singapur)

2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukası altında bulunan bölgelerdeki durum takip ediliyor.

(Halep/İdlib/Humus)

GÜNCEL

1- FETÖ davaları

- FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, kapatılan Kuleli Askeri Lisesi, Vaniköy, Beykoz'da yaşananlar ve Çengelköy Polis Merkezi'nin işgali ile burada çıkan olaylarda 8 kişinin şehit edilmesine ilişkin 14'ü eski polis 117 sanığın yargılanmasına, İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nce devam edilecek.

(İstanbul/11.00)

- FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Harp Akademileri Komutanlığındaki faaliyetlerle dönemin Akademi Komutanı Korgeneral Tahir Bekiroğlu'nun kaçırılarak cezaevine konulmasına ilişkin, biri firari 126 sanığın yargılandığı dava, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

(İstanbul/11.00)

- FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin 77'si tutuklu 159 sanığın yargılanmasına, İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nce devam edilecek.

(İstanbul/11.00)

- FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 151 kişinin yargılandığı dava, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

(Ankara/09.30)

2 - Ankara Garı önünde 10 Ekim 2015'te düzenlenen ve 100 kişinin hayatını kaybettiği çifte intihar saldırısına ilişkin 36 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonunda devam edilecek.

(Ankara/09.30)

SPOR

1- Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin tanıtım toplantısı, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman ve Spor Toto Süper Lig kulüp başkanlarının katılımıyla Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak.

(İstanbul/10.00)

2- Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn ile oynayacakları UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçıyla ilgili BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek.

- Beşiktaş, son çalışmasını BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapacak.

- B36 Torshvan Teknik Direktörü Jakup A Borg, Vodafone Park'ta basın toplantısına katılacak.

- Faroe Adaları temsilcisi, Vodafone Park'ta yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

(İstanbul/18.30/19.00/20.30/21.00)

3- UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçları tamamlanacak.

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