GÜNDEM ÖZETİ / 1 Haziran 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920 1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, toplu üye katılım törenine iştirak edecek, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, sanayici ve iş insanları ile bir araya gelecek, Şehit Aileleri Derneği'ni ziyaret edecek. (Bursa/10.30/11.00/15.00/13.00) YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Şefaatli ve Yerköy AK Parti Seçim İrtibat Bürosu açılışlarına iştirak edecek, Yerköy'de "Vefa İftarı"na katılacak. (Yozgat/11.00/14.00/20.00) 2- Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Söylemez Barajı ve 30 tesisin temel atma ve açılış törenine iştirak edecek. (Erzurum/13.30) 3- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, şehir hastanesi ile Organize Sanayi Bölgesi'ne ziyaretlerde bulunacak. (Kayseri/11.00/13.30) 4- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, özel güvenlik sertifika töreninin ardından, AK Parti Gaziosmanpaşa İlçe Başkanlığını ziyaret edecek, Fevzi Çakmak Camisinin açılışına katılacak. Soylu daha sonra, Gaziosmanpaşa'da esnaf ziyaretinde bulunacak, Gaziosmanpaşa Sultangazi Sanayici ve İşadamları Derneğinin iftarına katılacak. Gaziosmanpaşa Merkez Camisinde teravih namazı kılacak Soylu, sahurda STK temsilcileri emniyet teşkilatı mensuplarıyla bir araya gelecek.

(İstanbul/09.30/12.00/13.08/16.00/20.19/23.30) 5- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Fuat Şimşek Anaokulu ve Ortaokulu açılışına, Gaziantep Şahinbey Belediyesi ile ortaklaşa yapılacak z- kütüphane protokolü imza törenine, bekçi kadrosunda göreve başlayan emniyet mensuplarının yemin törenine, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile Gaziantep Sanayi Odası arasında yapılacak Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü imza törenlerine katılacak. (Gaziantep/15.30/16.30/17.00/18.15) 6- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, DSİ tesisleri toplu temel atma ve açılış törenlerine katılacak, Yusufeli'nde iftar programına iştirak edecek. (Erzurum/13.30/Artvin/18.00/19.45) 7- CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, Bilecik ve Bursa mitinglerinde halka hitap edecek, Bursa eski stadyum alanında düzenlenecek iftara katılacak. (Bilecik/17.00/Bursa/19.00/20.30) 8- AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Sincan seçim irtibat merkezi açılış törenine ve Lalahan Mahallesi'nde "Halk İftarı"na katılacak.

(Ankara14.30/20.18) EKONOMİ 1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, KOSGEB "Yeni Makine Teçhizat Kredi Faiz Desteği" tanıtım toplantısına katılacak ve Mamak'ta esnaf ziyaretinde bulunacak. (Ankara/10.00/13.30) 2- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, ihracat rakamları basın toplantısına iştirak edecek. (Denizli/11.00) 3- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Pütürge, Doğanyol ve Kale ilçe teşkilatını ziyaret edecek, esnaf ile bir araya gelecek, Büyükşehir Belediyesi Akçadağ iftar programına katılacak. (Malatya/12.00-19.30) 4- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Sultan Alparslan Külliyesi temel atma törenine ve iftar programına iştirak edecek. (Kars/17.00/19.39) 5- TÜİK, 2017 yılı opera, bale, orkestra, koro ve topluluklar istatistiklerini açıklayacak. (Ankara/10.00) 6- Türkiye İhracatçılar Meclisi, mayıs ayı ihracat rakamlarını açıklayacak. (Denizli/10.30 ) DÜNYA DİPLOMASİ 1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.

(Halep/İdlib/Humus) GÜNCEL 1- Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, TOBB Konferans Salonu'nda, "13. Türk Ceza Hukuku Günleri" etkinliğinin açılışına katılacak. (Ankara/09.15) 2- FETÖ davaları - Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Atatürk Havalimanının işgal girişiminde bulunulması ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin 95'i tutuklu 159 sanığın yargılanmasına İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'deki Alibey Spor Salonunda devam edilecek. (İstanbul/10.00) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişimi sırasında, aralarında Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un da bulunduğu 34 kişinin şehit edildiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki olaylara ilişkin 133'ü tutuklu 143 sanığın yargılanmasına İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek. (İstanbul/10.00) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Sualtı Taarruz (SAT) ile Kurtarma ve Sualtı Komutanlıklarında görevli 38 asker ile bu personelden sorumlu sözde "Deniz Kuvvetleri Yapılanması"nın mahrem imamı konumundaki 14 sivilin de aralarında bulunduğu 42'si tutuklu 52 sanığın yargılanmasına İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesinde devam edilecek.