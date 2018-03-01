GÜNDEM ÖZETİ / 1 Mart 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
1- Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin Afrin ilçesini işgal eden terör örgütü YPG/PKK-DEAŞ'a yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin gelişmeler izleniyor.
(İdlib/Azez/Afrin)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, AFAD Başkanlığında düzenlenecek "Deprem Sempozyumu" programına katılacak.
(Ankara/10.00)
2- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Osman Durmaz Vakfı ile Yozgat Valiliği Arasında 16 Derslikli Okul Yapım Protokolü imza töreni ile KOSGEB 5. KOBİ ve Girişimcilik Ödül Töreni'ne iştirak edecek.
(Ankara/10.00/11.00)
3- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit ile Yargıtay 150. Yıl Hatıra Ormanı fidan dikimi törenine katılacak.
(Ankara/12.30)
4- Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Somali, Kırgızistan ve Libya sağlık bakanlarıyla görüşecek.
(Ankara/11.00/11.45/12.30)
5- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, "Sosyal Politikalarda Gönül Adımları Hatay'ı Dinliyoruz" programına katılacak, partisinin il başkanlığını, belediyenin kadın lokalini, valiliği ve şehit ailesini ziyaret edecek.
(Hatay/09.30-17.00)
6- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, basın açıklaması yapacak, Çalık Camisi'ni ve Jandarma Alay Komutanlığı'nı ziyaret edecek.
(Gaziantep/10.00/Kilis/12.00/12.30)
7- Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, "Yükseköğretimden Endüstriye: Nitelikli İnsan Gücü Çalıştayı"na katılacak.
(Ankara/10.00)
EKONOMİ
1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, KOSGEB Yeni Başkanlık Binası'ndaki "KOSGEB 5. KOBİ ve Girişimcilik Ödül Töreni"ne katılacak.
(Ankara/11.00)
2- Maliye Bakanı Naci Ağbal, Vergi Konseyi'nin Intercontinental Otel'de yapılacak 130. Olağan Genel Kurulu'na iştirak edecek.
(İstanbul/14.00)
3- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Rize-Artvin Havalimanı inşaatında incelemelerde bulunacak, Cankurtaran Tüneli'nin trafiğe açılışını gerçekleştirecek, valiliği, belediye başkanlığını ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.
(Artvin/10.30-14.30)
4- Türkiye İhracatçılar Meclisi, şubat ayı ihracat rakamlarını açıklayacak.
(İstanbul/10.00)
5- TÜİK, ocak ayı motorlu kara taşıtları ile 2014-2016 dönemi girişimcilik istatistiklerini yayımlayacak.
(Ankara/10.00)
6- İstanbul Ticaret Odası, şubat ayı perakende ve toptan fiyat değişimini açıklayacak.
(İstanbul/12.00)
7- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini yayımlayacak.
(Ankara/14.30)
GÜNCEL
1- FETÖ davaları.....
- FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Maltepe'deki 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda yaşananlara ilişkin 15'i tutuklu, 1'i firari 27 sanığın yargılanmasına Silivri'de devam edilecek.
(İstanbul/10.00)
- FETÖ'nün darbe girişimi sonrasında görevlerinden ihraç edilen ve tutuklanan yüksek yargı üyelerinin yargılandığı dava, Yargıtay 9. Ceza Dairesinde sürecek.
(Ankara/09.30)
- Darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullanıldığı belirlenen Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 473 kişinin yargılandığı dava Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.
(Ankara/09.30)
- FETÖ’nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de bulunduğu 224 sanığın yargılandığı "çatı" davasının görülmesine Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
(Ankara/09.30)
SPOR
1- Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Beşiktaş ile Fenerbahçe, Vodafone Park'ta karşılaşacak.
(İstanbul/20.30)
2- Basketbol THY Avrupa Ligi 24. hafta maçında Anadolu Efes, deplasmanda İtalya'nın Ax Armani Exchange Olimpia Milan takımıyla karşı karşıya gelecek.
(Milano/22.45)
3- FIBA Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek finalinde Mersin Büyükşehir Belediyespor-Reyer ve ESBVA LM-Hatay Büyükşehir Belediyespor maçları yapılacak.
(Mersin/18.30/Villeneuve d'Ascq/22.00)
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