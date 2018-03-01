GÜNDEM ÖZETİ / 1 Mart 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920 1- Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin Afrin ilçesini işgal eden terör örgütü YPG/PKK-DEAŞ'a yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin gelişmeler izleniyor. (İdlib/Azez/Afrin) YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, AFAD Başkanlığında düzenlenecek "Deprem Sempozyumu" programına katılacak. (Ankara/10.00) 2- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Osman Durmaz Vakfı ile Yozgat Valiliği Arasında 16 Derslikli Okul Yapım Protokolü imza töreni ile KOSGEB 5. KOBİ ve Girişimcilik Ödül Töreni'ne iştirak edecek. (Ankara/10.00/11.00) 3- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit ile Yargıtay 150. Yıl Hatıra Ormanı fidan dikimi törenine katılacak. (Ankara/12.30) 4- Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Somali, Kırgızistan ve Libya sağlık bakanlarıyla görüşecek. (Ankara/11.00/11.45/12.30) 5- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, "Sosyal Politikalarda Gönül Adımları Hatay'ı Dinliyoruz" programına katılacak, partisinin il başkanlığını, belediyenin kadın lokalini, valiliği ve şehit ailesini ziyaret edecek.

(Hatay/09.30-17.00) 6- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, basın açıklaması yapacak, Çalık Camisi'ni ve Jandarma Alay Komutanlığı'nı ziyaret edecek. (Gaziantep/10.00/Kilis/12.00/12.30) 7- Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, "Yükseköğretimden Endüstriye: Nitelikli İnsan Gücü Çalıştayı"na katılacak. (Ankara/10.00) EKONOMİ 1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, KOSGEB Yeni Başkanlık Binası'ndaki "KOSGEB 5. KOBİ ve Girişimcilik Ödül Töreni"ne katılacak. (Ankara/11.00) 2- Maliye Bakanı Naci Ağbal, Vergi Konseyi'nin Intercontinental Otel'de yapılacak 130. Olağan Genel Kurulu'na iştirak edecek. (İstanbul/14.00) 3- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Rize-Artvin Havalimanı inşaatında incelemelerde bulunacak, Cankurtaran Tüneli'nin trafiğe açılışını gerçekleştirecek, valiliği, belediye başkanlığını ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek. (Artvin/10.30-14.30) 4- Türkiye İhracatçılar Meclisi, şubat ayı ihracat rakamlarını açıklayacak.

(İstanbul/10.00) 5- TÜİK, ocak ayı motorlu kara taşıtları ile 2014-2016 dönemi girişimcilik istatistiklerini yayımlayacak. (Ankara/10.00) 6- İstanbul Ticaret Odası, şubat ayı perakende ve toptan fiyat değişimini açıklayacak. (İstanbul/12.00) 7- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini yayımlayacak. (Ankara/14.30) GÜNCEL 1- FETÖ davaları..... - FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Maltepe'deki 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda yaşananlara ilişkin 15'i tutuklu, 1'i firari 27 sanığın yargılanmasına Silivri'de devam edilecek. (İstanbul/10.00) - FETÖ'nün darbe girişimi sonrasında görevlerinden ihraç edilen ve tutuklanan yüksek yargı üyelerinin yargılandığı dava, Yargıtay 9. Ceza Dairesinde sürecek. (Ankara/09.30) - Darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullanıldığı belirlenen Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 473 kişinin yargılandığı dava Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek. (Ankara/09.30) - FETÖ’nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de bulunduğu 224 sanığın yargılandığı "çatı" davasının görülmesine Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.