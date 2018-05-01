GÜNDEM ÖZETİ / 1 MAYIS 2018

- Yüksek Seçim Kurulunun seçim takvimine göre, siyasi partilerce veya seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerin başvuruları başlayacak.

- DİSK, KESK, TBB ve TMMOB Maltepe Miting Alanı'nda, Hak-İş Konfederasyonu Adana Uğur Mumcu Meydanı'nda, Memur-Sen Konfederasyonu ise İzmit 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayacak.

(İstanbul/Adana/09.30/Kocaeli/09.45)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Valiliği, Bölgesel Kültür ve Sanat Yarışması'na katılan gençleri ve Çaykur Rizespor Kulübü ile kulübün altyapı tesislerini ziyaret edecek.

(Rize/11.00/11.30/14.00)

2- Avrupa Güreş Şampiyonası, Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde devam ediyor.

(Kaspiysk/11.00-18.00)

3- UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında İspanya'nın Real Madrid takımı, Almanya'nın Bayern Münih ekibini konuk edecek.

(Madrid/21.45)

4- TEB BNP Paribas İstanbul Open Uluslararası Erkekler Tenis Turnuvası, Garanti Koza Park'ta sürüyor.

(İstanbul/12.30)

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