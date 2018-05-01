GÜNDEM ÖZETİ / 1 MAYIS 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
1- Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan'da
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Taşkent'ten geçeceği Buhara'da tarihi ve kültürel yerleri gezdikten sonra yurt dışı ziyaretinin son durağı Güney Kore'ye gidecek.
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne doğru
- Yüksek Seçim Kurulunun seçim takvimine göre, siyasi partilerce veya seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerin başvuruları başlayacak.
2- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyecek.
(Ankara/09.45)
EKONOMİ
1- Türkiye İhracatçılar Meclisi, nisan ayına ilişkin ihracat rakamlarını açıklayacak.
(Kayseri/10.00)
2- İstanbul Ticaret Odası, şubat ayı perakende ve toptan fiyat değişimini açıklayacak.
(İstanbul/12.00)
DÜNYA-DİPLOMASİ
1- Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ'a yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin gelişmeler izleniyor.
(İdlib/Azez/Afrin)
GÜNCEL
1- 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlanıyor
- DİSK, KESK, TBB ve TMMOB Maltepe Miting Alanı'nda, Hak-İş Konfederasyonu Adana Uğur Mumcu Meydanı'nda, Memur-Sen Konfederasyonu ise İzmit 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayacak.
(İstanbul/Adana/09.30/Kocaeli/09.45)
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Valiliği, Bölgesel Kültür ve Sanat Yarışması'na katılan gençleri ve Çaykur Rizespor Kulübü ile kulübün altyapı tesislerini ziyaret edecek.
(Rize/11.00/11.30/14.00)
2- Avrupa Güreş Şampiyonası, Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde devam ediyor.
(Kaspiysk/11.00-18.00)
3- UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında İspanya'nın Real Madrid takımı, Almanya'nın Bayern Münih ekibini konuk edecek.
(Madrid/21.45)
4- TEB BNP Paribas İstanbul Open Uluslararası Erkekler Tenis Turnuvası, Garanti Koza Park'ta sürüyor.
(İstanbul/12.30)
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