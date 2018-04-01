GÜNDEM ÖZETİ / 1 NİSAN 2018

4- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftası, OGM Ormanspor-Çukurova Basketbol, Fenerbahçe-Canik Belediyespor maçlarıyla sona erecek.

(Ankara/14.00/İstanbul/16.00)

5- Voleybolda Efeler Ligi play-off final serisi ilk maçında Arkas Spor ile Halkbank, İzmir Atatürk Vestel Venus Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

(İzmir/16.00)

6- Voleybolda Efeler Ligi play-off klasman etabı yedincilik ilk maçında Afyon Belediyesi Yüntaş ile Fenerbahçe, Afyonkarahisar Spor Salonu'nda karşılaşacak.

(Afyonkarahisar/16.00)

7- Hentbolda Erkekler Süper Lig'de 23. hafta maçları yapılacak, Kadınlar Süper Lig'de ise 21. hafta müsabakaları tamamlanacak.

8- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 29. hafta karşılaşmaları tamamlanacak.

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