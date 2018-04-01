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GÜNDEM ÖZETİ / 1 NİSAN 2018

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2018 00:02 | Son Güncelleme

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, TBMM Klasik Türk Sanatları Merkezi’nin Dolmabahçe Sanat Galerisi’nde gerçekleşecek "Revnakın İzdüşümü" sergisinin açılışını yapacak.

(İstanbul/14.30)

2- Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ'a yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin gelişmeler izleniyor.

(İdlib/Azez/Afrin)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, MEB Şura Salonu'nda Uluslararası Ahmet Yesevi’den Günümüze Gönül Erenleri Projesi ile The Ness Hotel'de gerçekleştirilecek 3. Rumeli Balkan Buluşması'na iştirak edecek.

(Ankara/Kocaeli/14.30/20.00)

2- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Valiliği ziyaret edecek, İl Milli Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na ve Halk Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilecek 5. Olağan AK Parti İl Kadın Kolları Kongresi'ne katılacak.

(Sinop/12.30/13.00/14.00)

EKONOMİ

1- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, AK Parti Kars ve Ardahan Kadın Kolları kongrelerine katılacak, Sarıkamış Kayak Merkezi Master Planı Tanıtım programına iştirak edecek.

(Kars/11.00/13.30/15.30)

2- TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, birlik genel merkezinde, mart ayı üretici-market fiyatları, fiyatı artan ve düşen ürünler ile 14 şeker fabrikasının özelleştirilmesiyle ilgili değerlendirmelerde bulunacak.

(Ankara/10.30)

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasına, Osmanlıspor-Atiker Konyaspor, Göztepe-Kasımpaşa, Teleset Mobilya Akhisarspor-Medipol Başakşehir, Galatasaray-Trabzonspor maçlarıyla devam edilecek.

(Ankara/İzmir/13.30/Manisa/16.00/İstanbul/19.00)

2- Spor Toto 1. Lig'in 29. haftası, Tetiş Yapı Elazığspor-Grandmedical Manisaspor, İstanbulspor-Çaykur Rizespor, Eskişehirspor-Balıkesirspor Baltok, Denizlispor-MKE Ankaragücü karşılaşmalarıyla sürecek.

(Elazığ/13.00/İstanbul/15.30/Eskişehir/Denizli/18.00)

3- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftası, TOFAŞ-Gaziantep Basketbol, Yeşilgiresun Belediyespor-Galatasaray Odeabank, Muratbey Uşak-Anadolu Efes, Eskişehir Basket-Darüşşafaka müsabakalarıyla tamamlanacak.

(Bursa/13.00/Giresun/15.15/Uşak/17.00/Eskişehir/19.30)

4- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftası, OGM Ormanspor-Çukurova Basketbol, Fenerbahçe-Canik Belediyespor maçlarıyla sona erecek.

(Ankara/14.00/İstanbul/16.00)

5- Voleybolda Efeler Ligi play-off final serisi ilk maçında Arkas Spor ile Halkbank, İzmir Atatürk Vestel Venus Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

(İzmir/16.00)

6- Voleybolda Efeler Ligi play-off klasman etabı yedincilik ilk maçında Afyon Belediyesi Yüntaş ile Fenerbahçe, Afyonkarahisar Spor Salonu'nda karşılaşacak.

(Afyonkarahisar/16.00)

7- Hentbolda Erkekler Süper Lig'de 23. hafta maçları yapılacak, Kadınlar Süper Lig'de ise 21. hafta müsabakaları tamamlanacak.

8- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 29. hafta karşılaşmaları tamamlanacak.

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