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GÜNDEM ÖZETİ / 1 Temmuz 2018

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2018 00:18 | Son Güncelleme

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- Üniversite adaylarının katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) yapılacak.

(10.00/15.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, AK Parti Sarıkaya, Boğazlıyan ve Yerköy ilçe başkanlıklarını ziyaret edecek.

(Yozgat/10.00/13.00/16.00)

EKONOMİ

1- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya Yeşilyurt Fahri Nalbant Karakucak Güreşleri ile Kültür, Kiraz ve Spor Festivali Ödül Töreni ve Ekovitrin Uluslararası Yılın Starları Ödül Töreni'ne katılacak.

(Malatya/12.00/18.00/İstanbul/22.00)

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.

(Halep/İdlib/Humus)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Prof. Dr. Fuat Sezgin'in Fatih Camisi'ndeki cenaze törenine katılacak.

(İstanbul/13.00)

2- Ömrünü İslam bilimler tarihine adayan Prof. Dr. Fuat Sezgin'in cenazesi Gülhane Parkı'nda toprağa verilecek.

(İstanbul/ 14.00)

SPOR

1- Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'na son 16 turunda İspanya-Rusya, Hırvatistan-Danimarka maçlarıyla devam edilecek.

(Moskova/17.00/Nizhny Novgorod/21.00)

2- 2018 Akdeniz Oyunları, İspanya'nın Tarragona kentinde sona erecek.

3- A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çin'in Nanjing kentinde düzenlenen FIVB Uluslar Ligi 6'lı Finaller organizasyonunun finalinde ABD ile karşı karşıya gelecek.

(Nanjing/14.00)

4- A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'ndaki altıncı ve son maçında Ankara Spor Salonu'nda İsveç ile karşılaşacak.

(Ankara/18.00)

5- At yarışlarında 92. Gazi Koşusu, Veliefendi Hipodromu'nda koşulacak.

(İstanbul/17.15)

6- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 9. yarışı Avusturya Grand Prix'si koşulacak.

(Spielberg/16.10)

7- MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 8. yarışı Hollanda'da gerçekleştirilecek.

(Assen/15.00)

***

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1 Temmuz 2018 AA Gündemi

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