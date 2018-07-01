GÜNDEM ÖZETİ / 1 Temmuz 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
1- Üniversite adaylarının katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) yapılacak.
(10.00/15.30)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, AK Parti Sarıkaya, Boğazlıyan ve Yerköy ilçe başkanlıklarını ziyaret edecek.
(Yozgat/10.00/13.00/16.00)
EKONOMİ
1- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya Yeşilyurt Fahri Nalbant Karakucak Güreşleri ile Kültür, Kiraz ve Spor Festivali Ödül Töreni ve Ekovitrin Uluslararası Yılın Starları Ödül Töreni'ne katılacak.
(Malatya/12.00/18.00/İstanbul/22.00)
DÜNYA-DİPLOMASİ
1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.
(Halep/İdlib/Humus)
KÜLTÜR SANAT
1- Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Prof. Dr. Fuat Sezgin'in Fatih Camisi'ndeki cenaze törenine katılacak.
(İstanbul/13.00)
2- Ömrünü İslam bilimler tarihine adayan Prof. Dr. Fuat Sezgin'in cenazesi Gülhane Parkı'nda toprağa verilecek.
(İstanbul/ 14.00)
SPOR
1- Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'na son 16 turunda İspanya-Rusya, Hırvatistan-Danimarka maçlarıyla devam edilecek.
(Moskova/17.00/Nizhny Novgorod/21.00)
2- 2018 Akdeniz Oyunları, İspanya'nın Tarragona kentinde sona erecek.
3- A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çin'in Nanjing kentinde düzenlenen FIVB Uluslar Ligi 6'lı Finaller organizasyonunun finalinde ABD ile karşı karşıya gelecek.
(Nanjing/14.00)
4- A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'ndaki altıncı ve son maçında Ankara Spor Salonu'nda İsveç ile karşılaşacak.
(Ankara/18.00)
5- At yarışlarında 92. Gazi Koşusu, Veliefendi Hipodromu'nda koşulacak.
(İstanbul/17.15)
6- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 9. yarışı Avusturya Grand Prix'si koşulacak.
(Spielberg/16.10)
7- MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 8. yarışı Hollanda'da gerçekleştirilecek.
(Assen/15.00)
***
Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.
Almanya ile Türkiye arasında yeni kriz! İzmir'deki Alman okulu kapatıldı
Kocaeli'de üst geçitte cinsel istismar skandalı! Dehşetten çığlıkları kurtardı!
TRT'de şok ayrılık! Sunucu Zafer Kiraz TRT’den istifa etti
Ağrı'da kaybolan minik Leyla'yı bulmak için avcılar Batman'dan Ağrı'ya geldi
Belçika'da 8 yaşındaki Laurent Simons doğrudan üniversiteye başlayacak!
'Erdoğan, ekonominin başına Prof. Dr. Daron Acemoğlu'nu geçirebilir'
Ankara'da katledilen Eylül Yağlıkara'nın cesedi nasıl bulundu? İhbarı yapan çoban ilk kez konuştu!
Uçakta herkesi şaşkına çeviren kavga!
'MHP bakanlık değil, bürokrasideki kilit görevleri istiyor'
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadın büyük şok yaşadı
Okuyucu Yorumları 0 yorum