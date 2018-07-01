GÜNDEM ÖZETİ / 1 Temmuz 2018

1- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya Yeşilyurt Fahri Nalbant Karakucak Güreşleri ile Kültür, Kiraz ve Spor Festivali Ödül Töreni ve Ekovitrin Uluslararası Yılın Starları Ödül Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/ 14.00)

SPOR

1- Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'na son 16 turunda İspanya-Rusya, Hırvatistan-Danimarka maçlarıyla devam edilecek.

(Moskova/17.00/Nizhny Novgorod/21.00)

2- 2018 Akdeniz Oyunları, İspanya'nın Tarragona kentinde sona erecek.

3- A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çin'in Nanjing kentinde düzenlenen FIVB Uluslar Ligi 6'lı Finaller organizasyonunun finalinde ABD ile karşı karşıya gelecek.

(Nanjing/14.00)

4- A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'ndaki altıncı ve son maçında Ankara Spor Salonu'nda İsveç ile karşılaşacak.

(Ankara/18.00)

5- At yarışlarında 92. Gazi Koşusu, Veliefendi Hipodromu'nda koşulacak.

(İstanbul/17.15)

6- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 9. yarışı Avusturya Grand Prix'si koşulacak.

(Spielberg/16.10)

7- MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 8. yarışı Hollanda'da gerçekleştirilecek.

(Assen/15.00)

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