GÜNDEM ÖZETİ / 10 Ağustos 2018

2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Manisa Sultani çekirdeksiz üzüm sezonunun açılışı ve geleneksel ilk çekirdeksiz kuru üzüm törenine katılacak, Tarım ve Orman Sektör Buluşması'na iştirak edecek.

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sel Felaketi Kriz Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret ederek basın toplantısı düzenleyecek ve selden zarar gören bazı ilçelerde incelemelerde bulunacak.

(İstanbul/10.30)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Rusya’nın başkenti Moskova’da başlayacak Türkiye Festivali’nin açılışını gerçekleştirecek.

(Moskova)

SPOR

1- Avrupa Atletizm Şampiyonası Almanya'nın başkenti Berlin'de sürüyor.

2- Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonu, MKE Ankaragücü ile Galatasaray arasında Osmanlı Stadı'nda yapılacak maçla başlayacak.

(Ankara/21.45)

3- Spor Toto 1. Lig'de 2018-2019 sezonu, Kardemir Karabükspor-Adana Demirspor maçıyla başlayacak.

(Karabük/21.45)

4- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 2018-2019 sezonu fikstür çekimi Sheraton İstanbul Ataköy Otel'de yapılacak.

(İstanbul/11.00/13.30)

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