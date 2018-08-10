HABER

GÜNDEM ÖZETİ / 10 Ağustos 2018

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2018 00:03 | Son Güncelleme

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sel Felaketi Kriz Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret ederek basın toplantısı düzenleyecek ve selden zarar gören bazı ilçelerde incelemelerde bulunacak.

(Ordu/09.50/18.00)

EKONOMİ

1- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Dolmabahçe'de düzenlenecek toplantıyla Yeni Ekonomik Model'in çerçevesini açıklayacak.

(İstanbul/11.00)

2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Manisa Sultani çekirdeksiz üzüm sezonunun açılışı ve geleneksel ilk çekirdeksiz kuru üzüm törenine katılacak, Tarım ve Orman Sektör Buluşması'na iştirak edecek.

(Manisa/10.10/15.30)

3- TÜİK, haziran ayı dış ticaret endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

(Sana)

GÜNCEL

1- FETÖ davaları

- 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Harp Akademileri Komutanlığı'ndaki faaliyetlerle dönemin Akademi Komutanı Korgeneral Tahir Bekiroğlu'nun kaçırılarak cezaevine konulmasına ilişkin 126 sanığın yargılanmasına İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nce devam edilecek.

(İstanbul/10.30)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Rusya’nın başkenti Moskova’da başlayacak Türkiye Festivali’nin açılışını gerçekleştirecek.

(Moskova)

SPOR

1- Avrupa Atletizm Şampiyonası Almanya'nın başkenti Berlin'de sürüyor.

2- Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonu, MKE Ankaragücü ile Galatasaray arasında Osmanlı Stadı'nda yapılacak maçla başlayacak.

(Ankara/21.45)

3- Spor Toto 1. Lig'de 2018-2019 sezonu, Kardemir Karabükspor-Adana Demirspor maçıyla başlayacak.

(Karabük/21.45)

4- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 2018-2019 sezonu fikstür çekimi Sheraton İstanbul Ataköy Otel'de yapılacak.

(İstanbul/11.00/13.30)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

PARTNERBakanlık uyardı: 14 bin çocuk ölebilirBakanlık uyardı: 14 bin çocuk ölebilir
Taş ocağının kapatılmasını havai fişekle kutladılarTaş ocağının kapatılmasını havai fişekle kutladılar
İstanbul Bebek'teki ünlü nargile kafeye silahlı saldırıİstanbul Bebek'teki ünlü nargile kafeye silahlı saldırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
10 AĞUSTOS 2018 AA GÜNDEM ÖZETİ gündem

En Çok Okunan Haberler

Yükselen dolara Merkez Bankası nasıl müdahale edebilir? Dolar için 7 senaryo!

Yükselen dolara Merkez Bankası nasıl müdahale edebilir? Dolar için 7 senaryo!

43 yıl sonra bir araya geldiler! İşte Hababam Sınıfı öğrencilerinin son halleri

43 yıl sonra bir araya geldiler! İşte Hababam Sınıfı öğrencilerinin son halleri

Erken seçim mi geliyor? AK Parti'den CHP'ye erken seçim teklifi

Erken seçim mi geliyor? AK Parti'den CHP'ye erken seçim teklifi

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Erdoğan'a tek cümlelik soru!

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Erdoğan'a tek cümlelik soru!

Atatürk Havalimanı'nda iki uçak çarpıştı!

Atatürk Havalimanı'nda iki uçak çarpıştı!

ABD'ye giden Türk heyeti Ankara'ya döndü!

ABD'ye giden Türk heyeti Ankara'ya döndü!

İlginizi Çekebilir

ABD'ye giden Türk heyeti Ankara'ya döndü!

ABD'ye giden Türk heyeti Ankara'ya döndü!

Erken seçim mi geliyor? AK Parti'den CHP'ye erken seçim teklifi

Erken seçim mi geliyor? AK Parti'den CHP'ye erken seçim teklifi

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Erdoğan'a tek cümlelik soru!

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Erdoğan'a tek cümlelik soru!

FETÖ'den tutuklanan köşk doktorundan gündemi sarsacak Hayrünnisa Gül iddiası!

FETÖ'den tutuklanan köşk doktorundan gündemi sarsacak Hayrünnisa Gül iddiası!

Gelinin kelime oyunu nikah memurunu masadan kaldırdı

Gelinin kelime oyunu nikah memurunu masadan kaldırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul Bebek'teki ünlü nargile kafeye silahlı saldırı

İstanbul Bebek'teki ünlü nargile kafeye silahlı saldırı

Melih Gökçek'ten çok çarpıcı iddia: Diktatör bu kez kesin bitti, İnce CHP Genel Başkanı olacak

Melih Gökçek'ten çok çarpıcı iddia: Diktatör bu kez kesin bitti, İnce CHP Genel Başkanı olacak

Cuma namazı saat kaçta? 10 Ağustos diyanete göre il il Cuma namazı vakitleri

Cuma namazı saat kaçta? 10 Ağustos diyanete göre il il Cuma namazı vakitleri

Cuma mesajları yeni resimli 2018 indir! 10 Ağustos Cuma gününe özel seçkin kısa Cuma mesajları

Cuma mesajları yeni resimli 2018 indir! 10 Ağustos Cuma gününe özel seçkin kısa Cuma mesajları

Meteoroloji’den Ordu için yeni uyarı: Gece saatlerine dikkat!

Meteoroloji’den Ordu için yeni uyarı: Gece saatlerine dikkat!

Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü'nün yakın koruması Mehmet Ali Başkale, Erdoğan'a hakaretten tutuklandı!

Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü'nün yakın koruması Mehmet Ali Başkale, Erdoğan'a hakaretten tutuklandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.