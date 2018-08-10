GÜNDEM ÖZETİ / 10 Ağustos 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sel Felaketi Kriz Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret ederek basın toplantısı düzenleyecek ve selden zarar gören bazı ilçelerde incelemelerde bulunacak.
(Ordu/09.50/18.00)
EKONOMİ
1- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Dolmabahçe'de düzenlenecek toplantıyla Yeni Ekonomik Model'in çerçevesini açıklayacak.
(İstanbul/11.00)
2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Manisa Sultani çekirdeksiz üzüm sezonunun açılışı ve geleneksel ilk çekirdeksiz kuru üzüm törenine katılacak, Tarım ve Orman Sektör Buluşması'na iştirak edecek.
(Manisa/10.10/15.30)
3- TÜİK, haziran ayı dış ticaret endekslerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA-DİPLOMASİ
1- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.
(Sana)
GÜNCEL
1- FETÖ davaları
- 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Harp Akademileri Komutanlığı'ndaki faaliyetlerle dönemin Akademi Komutanı Korgeneral Tahir Bekiroğlu'nun kaçırılarak cezaevine konulmasına ilişkin 126 sanığın yargılanmasına İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nce devam edilecek.
(İstanbul/10.30)
KÜLTÜR SANAT
1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Rusya’nın başkenti Moskova’da başlayacak Türkiye Festivali’nin açılışını gerçekleştirecek.
(Moskova)
SPOR
1- Avrupa Atletizm Şampiyonası Almanya'nın başkenti Berlin'de sürüyor.
2- Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonu, MKE Ankaragücü ile Galatasaray arasında Osmanlı Stadı'nda yapılacak maçla başlayacak.
(Ankara/21.45)
3- Spor Toto 1. Lig'de 2018-2019 sezonu, Kardemir Karabükspor-Adana Demirspor maçıyla başlayacak.
(Karabük/21.45)
4- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 2018-2019 sezonu fikstür çekimi Sheraton İstanbul Ataköy Otel'de yapılacak.
(İstanbul/11.00/13.30)
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