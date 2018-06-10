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GÜNDEM ÖZETİ / 10 Haziran 2018

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2018 00:03 | Son Güncelleme

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adana'da çiftçi ve sulama birlikleri, esnaf ve meslek odaları, STK temsilcileri ve iş adamlarıyla bir araya gelecek, Kuvayi Milliye Derneğini ziyaret edecek, Seyhan Belediyesinin Halk Kart Dağıtım Töreni'ne ve Yüreğir'de iftar programına katılacak.

(Adana/12.00-19.15)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Mehmet Özhaseki, Pınarbaşı Sosyal Yaşam Merkezi açılış törenine iştirak edecek.

(Kayseri/18.30)

2- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, İnönü Caddesi'ndeki esnafı ziyaret edecek, Akçadağ ilçesi Örüşkü Mahallesi iftarına ve Kadir Gecesi özel programına katılacak.

(Malatya/13.30/19.30/22.30)

3- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Sultangazi İlçe Başkanlığını, Sultangazi Samsunlular Derneği'ni, Sultangazi Sinoplular Derneğini ziyaret edecek, Sevgi Yürüyüşüne, Bakanlık iftarına iştirak edecek.

(İstanbul/14.30/15.00/15.30/17.30/20.42)

4- Maliye Bakanı Naci Ağbal, vatandaşlarla iftar açacak ve AK Parti il seçim bürosunu ziyaret edecek.

(Kırşehir/19.30/21.00)

5- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, esnaf ve vatandaşlarla buluşacak, Sülümenli ve Gebeceler beldelerinde düzenlenecek temel atma ve açılış merasimlerine ve iftar programına katılacak.

(Afyonkarahisar/15.00/17.30/19.00/20.29)

6- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Bölge İstişare Toplantısına katılacak.

(İzmir/16.00)

7- CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Esenyurt, Bağcılar, Bahçelievler, Küçükçekmece'de halka hitap edecek. İnce, Beylikdüzü'nde iftara katılacak, Silivri'de vatandaşlara seslenecek.

(İstanbul/13.00/14.30/16.00/17.30/20.42/22.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Şanghay İşbirliği Örgütü 18. Zirvesi takip ediliyor.

(Çingdao)

2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.

(Halep/İdlib/Humus) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Müftü Ahmet Hulusi Efendi Camisi'nde düzenlenecek Kadir Gecesi özel programına katılacak.

(Denizli/21.00)

SPOR

1- 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası Bağcılar Olimpik Spor Kompleksi'nde sona erecek. Şampiyonanın son gününde serbest stil 61, 74, 86, 92 ve 125 kilolarda madalyalar sahiplerini bulacak.

(İstanbul/16.00/18.00)

2- Dünya Karate Federasyonu tarafından düzenlenen Karate 1 Premier Lig'de sezonun beşinci etabı Ataköy Atletizm Salonu'nda sona erecek. Organizasyonun son gününde madalya müsabakaları yapılacak.

(İstanbul/10.00/14.30)

3- Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık, İspanyol Rafael Nadal ile Avusturyalı Dominic Thiem arasında yapılacak tek erkekler finaliyle sona erecek.

(Paris/16.00)

4- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun yedinci yarışı Kanada Grand Prix'si koşulacak.

(Montreal/21.10)

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