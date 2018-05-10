GÜNDEM ÖZETİ / 10 Mayıs 2018

5- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu tarafından düzenlenen "Çalışma Hayatı İstişare Toplantısı"na iştirak edecek.

4- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Bakanlığı ile Google Türkiye iş birliğinde düzenlenecek kadın muhtarlar ve azaların internet ve dijital teknolojinin kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik "Dijital Okur Yazarlık Eğitimi" programına katılacak.

3- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, geçen yıl geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper için okutulacak mevlide katılacak, kabrini ziyaret edecek, anma programına iştirak edecek.

2- Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Gürsel Özyiğit’i Çankaya Köşkü’nde kabul edecek.

1- Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Basın İlan Kurumu tarafından gerçekleştirilen "Yeni Nesil Gazetecilik Eğitim ve İstihdam Programı Sertifika Töreni"ne katılacak.

(İstanbul/09.30)

6- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında "Seçim Bölge Güvenlik Toplantısı" yapılacak.

(Samsun/09.30/Gaziantep/15.30)

7- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, DSİ tesisleri toplu temel atma ve açılış törenlerine iştirak edecek, ziyaretler gerçekleştirecek, Balıkesir Adliye Sarayı Köprülü Kavşağı temel atma törenine katılacak.

(Çanakkale/09.30-11.00/Balıkesir/13.00-17.30)

8 -AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/16.00)

9- CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Hakkari mitinginde konuşacak.

(Hakkari/15.00)

10- MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/11.00)

11- TBMM'den

- Genel Kurulda, vergi ve prim borçlarının yapılandırılması, emeklilere bayram ikramiyesi gibi düzenlemeleri de içeren Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Tasarısı'nın görüşmelerine devam edilecek.

- Plan ve Bütçe Komisyonunda, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Konusunda Yetki Kanunu Tasarısı görüşülecek.