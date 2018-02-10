GÜNDEM ÖZETİ / 10 Şubat 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920 1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleriyle Anıtkabir'i ziyaret edecek. - Parti Meclisi Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak. (Ankara/09.30/10.00) 2- Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin Afrin ilçesini işgal eden terör örgütü PYD/PKK'ya yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (İdlib/Azez/Afrin) YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Osmangazi Kaliteli Yaşam Merkezi temel atma törenine iştirak edecek. - Çavuşoğlu ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Yıldız Sarayı'nda "Vefatının 100. Yılında Sultan Abdülhamid'i Anlamak" programına katılacak. (Bursa/14.30/İstanbul/19.00) 2- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Yargı Teşkilatı Toplantısına iştirak edecek. (Antalya/10.00) 3- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin il ve ilçe başkanları toplantısına katılacak. (Antalya/11.00/14.00) EKONOMİ 1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Muncurlu Atatürk Devlet Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi, Kalıcı Konutlar Necmettin Erbakan Kütüphanesi, Kalıcı Konutlar Gençlik Merkezi ve Düzce Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nin açılışları ile Vodafone Yarını Kodlayanlar Projesi'ne ilişkin programa katılacak ve Valiliği ziyaret edecek.

(Düzce/10.00-14.00) 2- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bolu Belediyesi Karaçayır Nikah Salonu'nda, üniversiteyi kazanan öğrencilere diz üstü bilgisayar dağıtım törenine katılacak. (Bolu/11.30) 3- Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, 1453 Merter Restoran'da KONSİAD Seminer Programı'na iştirak edecek. (İstanbul/10.00) 4- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, İstanbul Yeni Havalimanı inşaatında incelemelerde bulunarak basın açıklaması yapacak. (İstanbul/10.30) KÜLTÜR SANAT 1- Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "Japonya'da Bir Osmanlı Seyyah: Abdürreşit İbrahim" belgeselinin gösterimi ile "2018 Japonya Festivali"nin açılış törenine katılacak. (Ankara/14.00/17.00) SPOR 1- PyeongChang 2018 Kış Olimpiyatları, Güney Kore'de devam ediyor. - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Güney Kore'de PyeongChang Sporcu Köyü'nü, Kızak, Bobsleigh, Skeleton Tesisleri'ni ve Kayakla Atlama, Kayaklı Koşu, Biatlon Tesisleri'ni ziyaret edecek. (PyeongChang) 2- Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Göztepe-Osmanlıspor, Gençlerbirliği-Trabzonspor ve Beşiktaş-Kardemir Karabükspor maçları yapılacak.