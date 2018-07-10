HABER

GÜNDEM ÖZETİ / 10 Temmuz 2018

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2018 00:03 | Son Güncelleme

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk resmi ziyaretlerini Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gerçekleştirecek.

- Azerbaycan'da Şehitler Hıyabanı ve Türk Şehitliği’ni ziyaret edecek Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından Zagulba Sarayı'nda resmi törenle karşılanacak. Erdoğan ve Aliyev, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

- Erdoğan, Lefkoşa Atatürk Anıtı'na çelenk bırakacak, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmi törenle karşılanacak. Baş başa görüşme gerçekleştirecek ve çalışma yemeğinde bir araya gelecek Erdoğan ve Akıncı, ortak basın toplantısı gerçekleştirecek.

(Bakü/Lefkoşa)

2- TBMM Genel Kurulunda cumhurbaşkanı yardımcısı ile bakanların ant içme töreni düzenlenecek.

(TBMM/15.00)

3- Tekirdağ'daki tren kazasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülecek FETÖ darbe girişimi davalarını takip edecek, basın açıklaması yapacak.

(Ankara/10.00)

EKONOMİ

1- Hazine, 2, 7 ve 10 yıl vadeli tahvil ihaleleri düzenleyecek.

(Ankara)

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "AB-NATO iş birliğine dair ortak bildiri" imzalayacak.

(Brüksel)

2- NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 11-12 Temmuz'daki NATO Zirvesi öncesi merkez karargahta basın toplantısı düzenleyecek.

(Brüksel)

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukası altında bulunan bölgelerdeki durum takip ediliyor.

(Halep/İdlib/Humus)

GÜNCEL

1- Agos gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin 10'u tutuklu 85 sanığın yargılanmasına, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

2- FETÖ davaları

- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 460 kişinin yargılanmasına 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 224 sanığın yargılandığı davaya Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- Darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe Karargahında meydana gelen olaylara ilişkin 243 kişi hakkında açılan davanın görülmesine Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- Sakarya'da FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin 86'sı tutuklu 222 sanığın 2. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanmasına devam edilecek.

(Sakarya/09.30)

- Darbe girişimine ilişkin gözaltına alınan ilk isim olan, çantasında "sıkıyönetim atama listeleri" ve "yeni yapılanma" dokümanı ele geçirilen eski Bursa Jandarma Alay Komutanı Albay Yurdakul Akkuş ile 15 sanığın yargılandığı dava 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

(Bursa/10.00)

SPOR

1- Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'nda Fransa ile Belçika yarı finalde karşı karşıya gelecek.

(Saint Petersburg/21.00)

2- Spor Toto 1. Lig'de 2018-2019 sezonu fikstür çekimi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda yapılacak.

(İstanbul/15.30)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

PARTNERYine bildiğini okuduYine bildiğini okudu
Ruhsar Pekcan bakan olduğunu havalimanında sürpriz telefonla öğrendiRuhsar Pekcan bakan olduğunu havalimanında sürpriz telefonla öğrendi
İşte yeni kabinede ekonominin kurmayları ve şifreleriİşte yeni kabinede ekonominin kurmayları ve şifreleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gündem

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TBMM'deki yemin töreninde oğlu Ahmet Burak Erdoğan yer almadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TBMM'deki yemin töreninde oğlu Ahmet Burak Erdoğan yer almadı

Yeni kabine için sürpriz iddia! Yeni bakanların isimleri belli oluyor! Kimler bakan oldu?

Yeni kabine için sürpriz iddia! Yeni bakanların isimleri belli oluyor! Kimler bakan oldu?

Yeni kabine belli oldu! Kimler bakan oldu? İşte isim isim yeni bakanlar (2018 yeni kabine, yeni bakanların isimleri)

Yeni kabine belli oldu! Kimler bakan oldu? İşte isim isim yeni bakanlar (2018 yeni kabine, yeni bakanların isimleri)

TBMM'de protesto! CHP, HDP ve İYİ Parti milletvekilleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yemin ederken ayağa kalkmadı!

TBMM'de protesto! CHP, HDP ve İYİ Parti milletvekilleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yemin ederken ayağa kalkmadı!

Bu kadarına pes! Naz Mila üzerindeki bornozu attı

Bu kadarına pes! Naz Mila üzerindeki bornozu attı

Fox TV sunucusu canlı yayında rezil oldu! Rejiye patladı

Fox TV sunucusu canlı yayında rezil oldu! Rejiye patladı

İlginizi Çekebilir

HDP Hatay Milletvekili Barış Atay tren kazası sonrası gittiği hastanede vatandaşın üzerine yürüdü

HDP Hatay Milletvekili Barış Atay tren kazası sonrası gittiği hastanede vatandaşın üzerine yürüdü

Cumhurbaşkanlığı hükümetinin kabinesi açıklandı! Yeni kabine belli oldu! İşte 16 bakanlık ve yeni bakanların isimleri!

Cumhurbaşkanlığı hükümetinin kabinesi açıklandı! Yeni kabine belli oldu! İşte 16 bakanlık ve yeni bakanların isimleri!

TBMM'de protesto! CHP, HDP ve İYİ Parti milletvekilleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yemin ederken ayağa kalkmadı!

TBMM'de protesto! CHP, HDP ve İYİ Parti milletvekilleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yemin ederken ayağa kalkmadı!

Bedelli askerlikle ilgili son dakika gelişmesi! ORC Araştırma Şirketi sahibinden yeni bedelli açıklaması: Yaş 24 bedel 10 bin için çalışıyoruz

Bedelli askerlikle ilgili son dakika gelişmesi! ORC Araştırma Şirketi sahibinden yeni bedelli açıklaması: Yaş 24 bedel 10 bin için çalışıyoruz

Tekirdağ Çorlu'daki tren kazası neden oldu? Kazanın sebebi yol bekçilerinin olmaması mı? Flaş iddia

Tekirdağ Çorlu'daki tren kazası neden oldu? Kazanın sebebi yol bekçilerinin olmaması mı? Flaş iddia

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
CHP'li Özel: Tarım ve Orman Bakanı'nın ağabeyi FETÖ'den tutuklu

CHP'li Özel: Tarım ve Orman Bakanı'nın ağabeyi FETÖ'den tutuklu

Bakanlar Kurulu 2018: İşte yeni kabine listesi!

Bakanlar Kurulu 2018: İşte yeni kabine listesi!

Ziya Selçuk kimdir? Yeni kabinenin Spor Bakanı Ziya Selçuk nereli?

Ziya Selçuk kimdir? Yeni kabinenin Spor Bakanı Ziya Selçuk nereli?

Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile Mustafa Destici bir araya geldi

Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile Mustafa Destici bir araya geldi

Mehmet Kasapoğlu kimdir? Yeni kabinenin Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu nereli?

Mehmet Kasapoğlu kimdir? Yeni kabinenin Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu nereli?

Mehmet Cahit Turhan kimdir? Yeni kabinenin Ulaştırma Bakanı Mehmet Cahit Turhan nereli?

Mehmet Cahit Turhan kimdir? Yeni kabinenin Ulaştırma Bakanı Mehmet Cahit Turhan nereli?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.