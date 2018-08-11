GÜNDEM ÖZETİ / 11 Ağustos 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "ekonomi" konulu basın toplantısı düzenleyecek.
(İstanbul/13.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Valilik ile AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret edecek, Büyükşehir Belediyesi'nde düzenlenen toplantıya katılacak ve Kızılırmak Deltası'na ziyarette bulunacak.
(Samsun/10.00-15.00)
EKONOMİ
1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antalya'nın Elmalı ilçesindeki afet bölgelerinde inceleme yapacak.
(Antalya/11.00/12.30)
DÜNYA-DİPLOMASİ
1- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.
(Sana)
SPOR
1- Avrupa Atletizm Şampiyonası Almanya'nın başkenti Berlin'de sürüyor.
2- Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun ilk haftasına Demir Grup Sivasspor-Aytemiz Alanyaspor, Çaykur Rizespor-Kasımpaşa, Fenerbahçe-Bursaspor müsabakalarıyla devam edilecek.
(Sivas/Rize/19.30/İstanbul/21.45)
3- Spor Toto 1. Lig'de 2018-2019 sezonunun ilk haftasına Boluspor-Osmanlıspor, Altay-Ümraniyespor, Adanaspor-Tetiş Yapı Elazığspor karşılaşmalarıyla devam edilecek.
(Bolu/19.30/İzmir/Adana/21.45)
4- Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı, İskoçya'da gerçekleştirilen Avrupa Şampiyonası'nın finallerinde mücadele edecek.
(Glasgow/14.45)
5- İsveç'te düzenlenen İşitme Engelliler 21 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası'nın finalinde Türkiye, Ukrayna ile karşı karşıya gelecek.
(Stockholm/19.00)
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