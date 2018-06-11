GÜNDEM ÖZETİ / 11 Haziran 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920 1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar ile Ticaret ve Sanayi odalarını ziyaret edecek, muhtarlar, STK temsilcileri ve kanaat önderleriyle buluşacak. (Malatya/11.00/12.00/13.30) 2- Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, AA Editör Masası'nın konuğu olacak. (Ankara/12.00) YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, İl Sağlık Müdürlüğü açılışına ve Vezirköprü ilçesinde TOKİ temel törenine katılacak, esnafı ziyaret edecek, şehit ve gazi yakınları ile iftar yapacak, Seçim Koordinasyon Merkezi'nde değerlendirme toplantısına iştirak edecek. (Samsun/13.00-23.30) 2- Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Silivri’de vatandaşlara buluşacak, iftar programına katılacak. (İstanbul/18.15/20.30) 3- CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Diyarbakır mitinginde konuşacak. (Diyarbakır/17.00) EKONOMİ 1- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Gümrük Müdürlüğü hizmet binası açılış töreni ile Ahi Evran Külliyesi Ek Finansman Protokolü imza törenine katılacak.

(Kırşehir/14.00/15.00) 2- Maliye Bakanı Naci Ağbal, iftar programına iştirak edecek. (Hatay/20.00) 3- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Doğu Ekspresi Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni, Koster Filosunun Yenilenmesi Projesi imza ve Sabuncubeli Tüneli açılış törenlerine katılacak. (Ankara/10.00/İstanbul/13.30/İzmir/19.30) 4- TÜİK, yılın birinci çeyreğine ilişkin dönemsel gayri safi yurt içi hasılayı açıklayacak. (Ankara/10.00) DÜNYA - DİPLOMASİ 1-Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor. (Halep/İdlib/Humus) GÜNCEL 1- FETÖ davaları - Darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe Karargahında meydana gelen olaylara ilişkin 243 kişi hakkında açılan davanın görülmesine Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek. (Ankara/09.30) - Darbe girişimi sırasında aralarında Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un da bulunduğu 34 kişinin şehit edildiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki olaylara ilişkin 143 sanığın yargılanmasına, İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde devam edilecek.