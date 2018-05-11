GÜNDEM ÖZETİ / 11 Mayıs 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920 1- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Venezuella Anayasa Mahkemesi Başkanı Maikel Moreno Perez'i kabul edecek. (TBMM/15.00) 2- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak. (Ankara/10.00) YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Uludağ Üniversitesi Gençlik Buluşması'na, AK Parti İl Başkanlığı bünyesindeki Bursa Dernekler Toplantısı'na ve MY Koleji'nin açılış törenine iştirak edecek. - Çavuşoğlu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası temsilcileriyle toplantıda bir araya gelecek. (Bursa/15.00-18.00/19.00) 2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin İş Gücü Piyasasına Uyumu: Zorluklar ve Fırsatlar Konferansı"na iştirak edecek. (İstanbul/09.30) 3- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul Aydın Üniversitesinde "Günümüz Dünyasında Yükselen Türkiye" konulu konferans verecek.

(İstanbul/15.30) 4- İçişleri Bakan Süleyman Soylu, "Seçim Bölge Güvenlik Toplantısı"nda ve Gölbaşı Polis Akademisindeki "Polis Amirleri Eğitim Merkezi 3. Dönem İlk Derece Amirlik Eğitimi Mezuniyet Töreni"nde yer alacak. (İstanbul/10.30/Ankara/16.30) 5- Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, İstanbul Kültür Çalıştayının açılış programına, Zeytinburnu yeni müftülük binasının açılışına, Kubbeli Cami, Konyalı Cami ve Yedikule Göğüs Hastanesi Camisi'nin temel atma törenine ve İstanbul Büyükşehir Belediyesince düzenlenecek "Arap Gazeteciler İstanbul Buluşması"na katılacak. (İstanbul/10.00-15.00) 6- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, valilik ve esnaf ziyaretlerinde bulunacak, DSİ tesisleri toplu temel atma ve açılış merasimlerine iştirak edecek. (Osmaniye/09.30-12.00/Adana/14.30-17.30) 7- Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Hilton Garden Inn'de "Ebe ve Hemşireler Günü" etkinliğine katılacak. (Ankara/18.30) 8- CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, sivil toplum örgütleri, meslek odası ve yerel basın temsilcileri ile Trabzon Zorlu Grand Otel'deki kahvaltıda bir araya gelecek, Rize'de düzenlenecek mitingde konuşacak ve Antalya'da kent meydanında gerçekleştirilecek "Halk Arenası" programına katılacak.

(Trabzon/09.00/Rize/14.00/Antalya/21.00) EKONOMİ 1- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin İşgücü Piyasasına Uyumu: Zorluklar ve Fırsatlar Konferansı"na katılacak. (İstanbul/14.30) 2- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) 11. Sektör Toplantısı'nda yer alacak. (Bursa/09.30) 3- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "TMO'nun 80. Yılı ve Depoculuk Hamlesi Etkinlikleri"ne iştirak edecek. (Ankara/14.00) 4- Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Türk Bankacılık Sektöründe Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanı ile Mücadele Çalıştayı"na katılacak. (İstanbul/ 11.30) 5- TÜİK, bu yılın ilk çeyreğine ilişkin kırmızı et üretim istatistikleri ile mart ayı dış ticaret endekslerini açıklayacak. (Ankara/10.00) DÜNYA-DİPLOMASİ 1- Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, York Dükü Prens Andrew ve İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson'ın katılacağı "Tatlıdil Forumu"nun açılış resepsiyonunda konuşacak.

(Londra) 2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor. (Halep/İdlib/Humus) GÜNCEL 1- Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge Ivanov, Cumhuriyet Üniversitesinde düzenlenecek "Fahri Doktora Takdim Töreni"ne katılacak, rektörlük, valilik ve belediyeye ziyarette bulunacak. (Sivas/10.00-16.00) 2- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Süleymaniye Camisi'nde sabah namazı sonrası cemaatle bir araya gelecek, aynı camide cuma namazında hutbe irad edecek. (İstanbul/05.00/13.08) 3- FETÖ davaları - Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Akıncı Üssü davasında 473 sanığın yargılanmasına Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonunda devam edilecek. (Ankara/09.30) - FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 224 sanığın yargılanması, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince sürecek. (Ankara/09.30) - İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesince, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında kapatılan Kuleli Askeri Lisesi, Vaniköy, Beykoz'daki eylemler ve Çengelköy Polis Merkezi'nin işgali ile çıkan olaylarda 8 kişinin şehit edilmesine ilişkin 14'ü eski polis 117 sanığın yargılanmasına Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde devam edilecek.

(İstanbul/10.00) - İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesince, darbe girişimi sırasında Atatürk Havalimanı'nın işgal girişiminde bulunulması ve çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin 95'i tutuklu 159 sanığın yargılanması Silivri Alibey Spor Salonu'nda sürecek. (İstanbul/10.00) - Darbe teşebbüsü sırasında Gaziantep'te konuşlu 5. Zırhlı Tugay Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 32 sanığın yargılanmasına 8. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek. (Gaziantep/10.30) SPOR 1- Etnospor Kültür Festivali, Yenikapı Etkinlik Alanı'nda devam ediyor. (İstanbul/10.00) 2- Spor Toto Süper Lig'de 33. haftanın ilk maçında Antalyaspor ile Medipol Başakşehir, Antalya Stadı'nda karşı karşıya gelecek. (Antalya/20.00) 3- Spor Toto 1. Lig play-off ilk maçlarında Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Ümraniyespor, Gazişehir Gaziantep-Boluspor karşılaşacak. (Erzurum/19.00/Gaziantep/21.00) 4- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun son haftası, Fenerbahçe Doğuş-İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçıyla başlayacak. (İstanbul/16.00)