HABER

GÜNDEM ÖZETİ / 11 Temmuz 2018

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2018 00:05 | Son Güncelleme

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'ndan Brüksel'e hareket edecek.

(Ankara/09.00)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kartal Bosna-Sancak Derneği Srebrenitsa Katliamı Anma Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/19.30)

EKONOMİ

1- TÜİK, mayıs ayı dış ticaret endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- NATO Zirvesi 29 ülkenin liderinin katılımıyla başlayacak.

(Brüksel)

2- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Atlantic Council ve bazı diğer düşünce kuruluşlarının ortaklığında NATO Zirvesi marjında düzenlenen "Değişen Küresel Düzen ve Baskı Altındaki Bir İttifak" konulu panele katılacak.

(Brüksel)

3- Almanya'da ırkçı saldırılarda bulunan aşırı sağcı Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütü davasında karar açıklanacak.

(Münih)

4- Srebrenitsa soykırımının 23. yılında 35 kurbanın cenazesi Potoçari Anıt Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

(Srebrenitsa)

5- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.

(Halep/İdlib/Humus)

GÜNCEL

1- FETÖ davaları

- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 460 kişinin yargılanmasına 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 224 sanığın yargılandığı dava Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

(Ankara/09.30)
\

- Darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin davada, 52'si tutuklu, 12'si firari 90 sanığın yargılanmasına devam edilecek.

(Kocaeli/09.30)

- Sakarya'da darbe girişimine ilişkin 86'sı tutuklu 222 sanığın yargılandığı dava görülecek.

(Sakarya/09.30)

- Darbe girişimine ilişkin gözaltına alınan ilk isim olan, çantasında "sıkıyönetim atama listeleri" ve "yeni yapılanma" dokümanı ele geçirilen eski Bursa Jandarma Alay Komutanı Albay Yurdakul Akkuş ile 15 sanığın yargılandığı dava, 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

(Bursa/10.00)

2- Agos gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin 10'u tutuklu 85 sanığın yargılanmasına, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

SPOR

1- Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'nda yarı finalde Hırvatistan ile İngiltere karşı karşıya gelecek.

(Moskova/21.00)

2- Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon, İngiltere'nin başkenti Londra'da sürüyor.

3- Fransa Bisiklet Turu 5. etapla devam ediyor.

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

PARTNERBu ülkeler Türkiye'den vize istemiyorBu ülkeler Türkiye'den vize istemiyor
Silivri'de çocuk istismarı ve kadına şiddet protestosuSilivri'de çocuk istismarı ve kadına şiddet protestosu
Başkan Erdoğan ve Savunma Bakanı Hulusi Akar ilk ortak operasyonlarını gerçekleştirdiBaşkan Erdoğan ve Savunma Bakanı Hulusi Akar ilk ortak operasyonlarını gerçekleştirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gündem özeti

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da bir aşk daha! O iki isim aşk mı yaşıyor

Survivor'da bir aşk daha! O iki isim aşk mı yaşıyor

Ankara Demetevler'de dehşet görüntüler! Kızını taciz ettiği iddia edilen adamı sokak ortasında hadım etti

Ankara Demetevler'de dehşet görüntüler! Kızını taciz ettiği iddia edilen adamı sokak ortasında hadım etti

HDP milletvekili Barış Atay hakkındaki paylaşım çok konuşulmuştu! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan sahte hesap açıklaması!

HDP milletvekili Barış Atay hakkındaki paylaşım çok konuşulmuştu! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan sahte hesap açıklaması!

Erdoğan yemin ederken Davutoğlu ve Babacan'ın nerede olduğu ortaya çıktı

Erdoğan yemin ederken Davutoğlu ve Babacan'ın nerede olduğu ortaya çıktı

Boşanma partisi! Tuba Ünsal 4 erkekle çılgınca eğlendi

Boşanma partisi! Tuba Ünsal 4 erkekle çılgınca eğlendi

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ'dan kritik istifa!

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ'dan kritik istifa!

İlginizi Çekebilir

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ'dan kritik istifa!

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ'dan kritik istifa!

HDP milletvekili Barış Atay hakkındaki paylaşım çok konuşulmuştu! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan sahte hesap açıklaması!

HDP milletvekili Barış Atay hakkındaki paylaşım çok konuşulmuştu! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan sahte hesap açıklaması!

Kocaeli'de gelinini sevgilisiyle yakaladı, kaçan adamı mahalleli dövdü

Kocaeli'de gelinini sevgilisiyle yakaladı, kaçan adamı mahalleli dövdü

Reuters objektifine yansıdı: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar 'hazır ol'da!

Reuters objektifine yansıdı: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar 'hazır ol'da!

Yeni Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un dikkat çeken sosyal medya paylaşımları

Yeni Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un dikkat çeken sosyal medya paylaşımları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
CHP'li Engin Altay, 'İnce, İBB Başkan adayı olacak mı' sorusunu yanıtladı: Hayır diyemez

CHP'li Engin Altay, 'İnce, İBB Başkan adayı olacak mı' sorusunu yanıtladı: Hayır diyemez

'Küp Şeker' lakaplı dolandırıcı çetesi çökertildi

'Küp Şeker' lakaplı dolandırıcı çetesi çökertildi

Başkan Erdoğan ve Savunma Bakanı Hulusi Akar ilk ortak operasyonlarını gerçekleştirdi

Başkan Erdoğan ve Savunma Bakanı Hulusi Akar ilk ortak operasyonlarını gerçekleştirdi

Zonguldak'ta devlet hastanesi yakınındaki kanalizasyonda işçilerin bulduğu ölü bebeğin annesi tespit edildi!

Zonguldak'ta devlet hastanesi yakınındaki kanalizasyonda işçilerin bulduğu ölü bebeğin annesi tespit edildi!

Muğla'da kaybolan engelli kızı, cezaevi firarisi suç makinesi kaçırmış

Muğla'da kaybolan engelli kızı, cezaevi firarisi suç makinesi kaçırmış

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC'de Avrupa ve Güney Kıbrıs'a net mesaj: Asla izin verilmeyecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC'de Avrupa ve Güney Kıbrıs'a net mesaj: Asla izin verilmeyecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.