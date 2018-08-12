GÜNDEM ÖZETİ / 12 Ağustos 2018

2- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İkizce Yoğunoluk Seymenli Mahallesi, Ünye Cevizdere sel bölgesi, Fatsa Yalıköy, Perşembe Medreseönü ve balıkçı barınağını ziyaret edecek.

4- Spor Toto 1. Lig'de 2018-2019 sezonunun ilk haftasına Giresunspor-Eskişehirspor, Gençlerbirliği-Hatayspor, Balıkesirspor Baltok-Altınordu, Denizlispor-Gazişehir Gaziantep karşılaşmalarıyla devam edilecek.

(Giresun/Ankara/19.30/Manisa/Denizli/21.45)

5- MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 11. yarışı Avusturya Grand Prix'si koşulacak.

(Spielberg/15.00)

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