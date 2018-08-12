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GÜNDEM ÖZETİ / 12 Ağustos 2018

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2018 00:18 | Son Güncelleme

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İkizce Yoğunoluk Seymenli Mahallesi, Ünye Cevizdere sel bölgesi, Fatsa Yalıköy, Perşembe Medreseönü ve balıkçı barınağını ziyaret edecek.

(Ordu/15.45/16.30/18.00/18.45/19.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İYİ Parti 2. Olağanüstü Kurultayı, ATO Congresium'da gerçekleştirilecek.

(Ankara/10.00)

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Kazakistan'da 5. Hazar Ülkeleri Devlet Başkanları Zirvesi yapılacak

(Aktau)

2- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

(Sana)

SPOR

1- Avrupa Atletizm Şampiyonası Almanya'nın başkenti Berlin'de sona erecek.

2- Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası, Türk Milli Takımı sporcularının da yer aldığı erkekler bireysel finallerle İskoçya'da sona erecek.

(Glasgow)

3- Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun ilk haftasına Atiker Konyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Medipol Başakşehir-Trabzonspor, Göztepe-Evkur Yeni Malatyaspor, Beşiktaş-Akhisarspor müsabakalarıyla devam edilecek.

(Konya/İstanbul/19.30/İzmir/İstanbul/21.45)

4- Spor Toto 1. Lig'de 2018-2019 sezonunun ilk haftasına Giresunspor-Eskişehirspor, Gençlerbirliği-Hatayspor, Balıkesirspor Baltok-Altınordu, Denizlispor-Gazişehir Gaziantep karşılaşmalarıyla devam edilecek.

(Giresun/Ankara/19.30/Manisa/Denizli/21.45)

5- MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 11. yarışı Avusturya Grand Prix'si koşulacak.

(Spielberg/15.00)

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12 Ağustos 2018 AA GÜNDEM ÖZETİ gündem

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