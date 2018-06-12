GÜNDEM ÖZETİ / 12 Haziran 2018

3- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, AK Parti İl Başkanlığı'nda "Yaban Hayatı" konusunda basın açıklaması yapacak, Adana Sanayi Odası'nda İmar Barışı konulu toplantıya katılacak, Belediye Evleri'nde Adana Kentsel Dönüşüm Halk Bilgilendirmesi programında bulunacak.

2- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, fabrika ve aile ziyaretleri ile AK Nokta ve AK Çadır ziyareti yapacak, sevgi yürüyüşü ve iftar programlarına iştirak edecek.

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2. Bölge KOBİ Buluşması ve kent mağdurlarıyla buluşma programlarına iştirak edecek.

1- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Sıfır Atık Projesi'nin Mecliste uygulanmaya başlanacak olması dolayısıyla düzenlenen törene katılacak.

3- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Suluköy Mahallesi'nde iftar programına, Yeşilyurt Belediyesi Kiraz Yarışması'na ve Dilek Mahallesi'nde düzenlenecek toplantıya katılacak.

1- Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Kaya Termal Otel'de İzmir Teknoloji Üssü Tanıtım Programı'na katılacak, Aliağa Habaş Demir Çelik Saç Fabrikası'nın yeni tesislerini ziyaret edecek, Uluslararası Balkan ve Tük İş Dünyası Derneği ile Kordon esnafına ziyaretlerde bulunacak, Gaziemir Sarnıç Cumhuriyet Meydanı'ndaki iftar programına iştirak edecek.

4- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul 2. Bölge Muhtarlar Toplantısı'na ve Kabataş SGK açılışına katılacak, ziyaretlerde bulunarak vatandaşlara hitap edecek, iftar programlarına katılacak.

(Malatya/19.00/20.30/22.30)

4- Maliye Bakanı Naci Ağbal ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, merkez semt sahaları toplu açılışına katılacak, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ile Ticaret ve Sanayi Odalarını, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve Ticaret Borsası'nı ziyaret edecek, Ardeşen'de STK temsilcileri ve muhtarlarla buluşacak ve iftar programında bulunacak.

(Rize/14.00-19.55)

5- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, temel atma ve açılış törenlerine katılacak, esnaf ziyareti yapacak, iftar programında bulunacak.

(Kars/10.00-19.30)

6- TÜİK, 2017 yılı devlet destekli tarım sigortaları ile su ürünleri verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

7- Hazine, 1 yıl vadeli devlet tahvili ihalesi düzenleyecek.

(Ankara)

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un'un bir araya geleceği Singapur'daki tarihi zirveye ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Singapur)

2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.