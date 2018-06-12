GÜNDEM ÖZETİ / 12 Haziran 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
1- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Sıfır Atık Projesi'nin Mecliste uygulanmaya başlanacak olması dolayısıyla düzenlenen törene katılacak.
(TBMM/14.00)
2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2. Bölge KOBİ Buluşması ve kent mağdurlarıyla buluşma programlarına iştirak edecek.
(İstanbul/11.00/15.00)
3- Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, AA Editör Masası'nın konuğu olacak.
(Ankara/12.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Erzurum Şehir Hastanesi inşaatında incelemede bulunacak.
(Erzurum/11.00)
2- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, fabrika ve aile ziyaretleri ile AK Nokta ve AK Çadır ziyareti yapacak, sevgi yürüyüşü ve iftar programlarına iştirak edecek.
(İstanbul/16.00-00.00)
3- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, AK Parti İl Başkanlığı'nda "Yaban Hayatı" konusunda basın açıklaması yapacak, Adana Sanayi Odası'nda İmar Barışı konulu toplantıya katılacak, Belediye Evleri'nde Adana Kentsel Dönüşüm Halk Bilgilendirmesi programında bulunacak.
(Adana/16.00/17.00/18.30)
4- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul 2. Bölge Muhtarlar Toplantısı'na ve Kabataş SGK açılışına katılacak, ziyaretlerde bulunarak vatandaşlara hitap edecek, iftar programlarına katılacak.
(İstanbul/10.30-23.30)
5- CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Kayseri ve Muğla mitinglerinde konuşacak.
(Kayseri/14.00/Muğla/17.00)
EKONOMİ
1- Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Kaya Termal Otel'de İzmir Teknoloji Üssü Tanıtım Programı'na katılacak, Aliağa Habaş Demir Çelik Saç Fabrikası'nın yeni tesislerini ziyaret edecek, Uluslararası Balkan ve Tük İş Dünyası Derneği ile Kordon esnafına ziyaretlerde bulunacak, Gaziemir Sarnıç Cumhuriyet Meydanı'ndaki iftar programına iştirak edecek.
(İzmir/11.00-20.00)
2- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Büyükşehir Belediyesi organizasyonunda gerçekleştirilecek sahur programına katılacak.
(Denizli/02.30)
3- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Suluköy Mahallesi'nde iftar programına, Yeşilyurt Belediyesi Kiraz Yarışması'na ve Dilek Mahallesi'nde düzenlenecek toplantıya katılacak.
(Malatya/19.00/20.30/22.30)
4- Maliye Bakanı Naci Ağbal ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, merkez semt sahaları toplu açılışına katılacak, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ile Ticaret ve Sanayi Odalarını, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve Ticaret Borsası'nı ziyaret edecek, Ardeşen'de STK temsilcileri ve muhtarlarla buluşacak ve iftar programında bulunacak.
(Rize/14.00-19.55)
5- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, temel atma ve açılış törenlerine katılacak, esnaf ziyareti yapacak, iftar programında bulunacak.
(Kars/10.00-19.30)
6- TÜİK, 2017 yılı devlet destekli tarım sigortaları ile su ürünleri verilerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
7- Hazine, 1 yıl vadeli devlet tahvili ihalesi düzenleyecek.
(Ankara)
DÜNYA-DİPLOMASİ
1- ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un'un bir araya geleceği Singapur'daki tarihi zirveye ilişkin gelişmeler izleniyor.
(Singapur)
2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.
(Halep/İdlib/Humus)
GÜNCEL
1- FETÖ davaları
- Darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe Karargahında meydana gelen olaylara ilişkin 243 kişi hakkında açılan davanın görülmesine Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
(Ankara/09.30)
- Örgüt üyesi eski polislerin, terör örgütü DHKP-C'ye sızdırdığı elemanlarca kaos eylemleri gerçekleştirmeyi hedefledikleri iddialarına ilişkin, eski emniyet müdürü Ali Fuat Yılmazer ile eski emniyet görevlilerinin de aralarında bulunduğu 13 sanığın yargılanmasına, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde devam edilecek.
(İstanbul/10.00)
- Darbe girişimi sırasında, aralarında Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un da bulunduğu 34 kişinin şehit edildiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki olaylara ilişkin 143 sanığın yargılanmasına, İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi'nde devam edilecek.
(İstanbul/10.00)
2- Ankara Garı önünde 10 Ekim 2015'te yaşanan terör saldırısıyla ilgili 36 kişinin yargılandığı davaya Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
(Ankara/09.30)
KÜLTÜR SANAT
1- Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, 3. Ahmed Kütüphanesi'nin açılış töreni ile Kültür-Sanat İnsanları iftarına katılacak.
(İstanbul/13.00/20.40)
SPOR
1- A Milli Kadın Voleybol Takımı, Almanya'nın ev sahipliği yaptığı FIVB Uluslar Ligi'nin beşinci haftası ilk maçında Hollanda ile karşılaşacak.
(Stuttgart/18.30)
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