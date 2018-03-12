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GÜNDEM ÖZETİ / 12 Mart 2018

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2018 00:02 | Son Güncelleme

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin Afrin ilçesini işgal eden terör örgütü YPG/PKK-DEAŞ'a yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin gelişmeler izleniyor.

(İdlib/Azez/Afrin)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, DIMDEX - 2018'in açılışına katılacak, fuarda yer alan Türk firmalarını ziyaret edecek, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Khalid Bin Muhammed Al-Attiyah ile görüşecek.

(Katar)

2- TBMM'den

- Genel Kurulda, siyasi partilerin seçim ittifakına ilişkin kanun teklifinin görüşmeleri başlayacak.

(TBMM/14.00)

3- AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, "Gurbet Kuşları" adlı belgeselin galasına katılacak.

(Ankara/19.00)

EKONOMİ

1- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Türkiye’deki Birleşmiş Milletler kuruluşlarının düzenlediği “Eşitlik için Konuş! Şimdi Tam Zamanı” adlı Dünya Kadınlar Günü etkinliğine iştirak edecek.

(Ankara/09.45)

GÜNCEL

1- Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, KDK tarafından düzenlenecek "28 Şubat Sürecinde Yaşanan Mağduriyetler ve Çözüm Arayışları" konulu çalıştaya katılacak.

(Ankara/09.30)

2- Atatürk Havalimanı'nda 28 Haziran 2016'da 46 kişinin yaşamını yitirdiği ve 163 kişinin yaralandığı, terör örgütü DEAŞ'ın gerçekleştirdiği terör saldırısıyla ilgili 46 sanığın yargılanmasına devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

3- FETÖ davaları

- FETÖ'nün darbe girişimi sonrasında görevlerinden ihraç edilen ve tutuklanan yüksek yargı üyelerinin yargılandığı davaya, Yargıtay 9. Ceza Dairesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- Akıncı Üssü darbe davasında 486 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz kurumları Kampüsündeki duruşma salonunda devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 152'si asker, 3'ü sivil 155 sanık hakkında açılan davanın görülmesine Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesinin işgali ve burada çıkan olaylarda Prof. Dr. İlhan Varank'ın da aralarında bulunduğu 14 kişinin şehit edilmesiyle ilgili tutuklu 50 askerin yargılanmasına devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

- FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında yapılan toplantı, kalkışma günü tugayda yaşananlar ve burada darbecilerle çatışan Piyade Kurmay Albay Sait Ertürk'ün de aralarında bulunduğu, 4 kişinin şehit edilmesi ile A Haber televizyon kanalını işgale teşebbüse ilişkin 51'i tutuklu 132 sanığın yargılandığı davaya devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

- Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlileri ile ana dava hükümlülerinin de aralarında bulunduğu 9’u tutuklu 10'u firari 85 sanığın yargılanmasına, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'de 25. haftanın son maçında Teleset Mobilya Akhisarspor ile Trabzonspor, Spor Toto Akhisar Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(Manisa/20.00)

2- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 20. haftanın kapanış maçında Sakarya Büyükşehir Belediyespor ile Muratbey Uşak, Sakarya Spor Salonu'nda karşılaşacak.

(Sakarya/19.00)

3- Spor Toto 1. Lig'de 27. hafta, Adanaspor-Balıkesirspor Baltok, Eskişehirspor-Altınordu, İstanbulspor-MKE Ankaragücü müsabakalarıyla sona erecek.

(Adana/15.30/Eskişehir/İstanbul/18.00)

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