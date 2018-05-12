GÜNDEM ÖZETİ / 12 Mayıs 2018

2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, şehit anneleriyle kahvaltıda bir araya gelecek.

1- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Anneler Günü dolayısıyla şehit anneleriyle kahvaltıda bir araya gelecek.

2- Başbakan Binali Yıldırım, "Yapımı Tamamlanan Tesislerin Toplu Açılış Töreni"ne ve Akyazı'daki "10 Adet Kırsal Kalkınma Projesi Toplu Açılış ve 250 bin Düve Projesi İlk Teslim Töreni"ne katılacak.

(Mardin/09.30/Erzurum/15.30)

2- Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, yazar Mehmet Niyazi Özdemir'in cenaze törenine ve İstanbul Kültür Çalıştayı kapanış oturumuna katılacak.

(İstanbul/13.00/14.30)

3- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Valiliği ziyaret edecek, DSİ tesisleri toplu temel atma ve açılış töreni ile orman köylülerine kullandırılan gelir getirici tür ve Orköy Kredi Sertifikaları dağıtım merasimine katılacak, esnaf ile Dünya Şehit ve Yetim Çocukları Vakfı Okulunu ziyaret edecek.

- Bakan Eroğlu, DSİ tesisleri toplu temel atma ve açılış töreni ile orman köylülerine kullandırılan gelir getirici tür ve Orköy Kredi Sertifikaları dağıtım merasimine iştirak edecek, valilik ve esnaf ziyaretinde bulunacak.

(Hatay/10.00-13.30/Kahramanmaraş/15.00-17.30)

4- CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Bozkurt ilçesi ve Denizli merkezde miting yapacak.

(Denizli/12.30/16.00)

EKONOMİ

1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Kimya Sanayi Zirvesi'ne katılacak.

(Ankara/14.00)

2- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Reading kentinde gerçekleştirilecek Türk-İngiliz Tatlıdil Forumu'nun açılışında ve panelde konuşma yapacak, resepsiyona katılacak.