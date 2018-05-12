GÜNDEM ÖZETİ / 12 Mayıs 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek "UDEF 11. Uluslararası Öğrenci Buluşmalarının Final Programı"na katılacak.
(İstanbul/14.00)
2- Başbakan Binali Yıldırım, "Yapımı Tamamlanan Tesislerin Toplu Açılış Töreni"ne ve Akyazı'daki "10 Adet Kırsal Kalkınma Projesi Toplu Açılış ve 250 bin Düve Projesi İlk Teslim Töreni"ne katılacak.
(Erzincan/12.00/14.00)
3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "CHP Yurtdışı Birlikleri 2018 Genel Değerlendirme Toplantısı"na, ardından Maltepe Belediyesinin hak sahibi ailelere destek sunmak amacıyla hayata geçirdiği "Aile Sigortası Projesi"nin tanıtım törenine katılacak.
(İstanbul/11.00/12.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Anneler Günü dolayısıyla şehit anneleriyle kahvaltıda bir araya gelecek.
(İstanbul/10.30)
2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, şehit anneleriyle kahvaltıda bir araya gelecek.
(Ankara/10.00)
3- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Seçim Bölge Güvenlik Toplantılarına katılacak.
(Mardin/09.30/Erzurum/15.30)
2- Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, yazar Mehmet Niyazi Özdemir'in cenaze törenine ve İstanbul Kültür Çalıştayı kapanış oturumuna katılacak.
(İstanbul/13.00/14.30)
3- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Valiliği ziyaret edecek, DSİ tesisleri toplu temel atma ve açılış töreni ile orman köylülerine kullandırılan gelir getirici tür ve Orköy Kredi Sertifikaları dağıtım merasimine katılacak, esnaf ile Dünya Şehit ve Yetim Çocukları Vakfı Okulunu ziyaret edecek.
- Bakan Eroğlu, DSİ tesisleri toplu temel atma ve açılış töreni ile orman köylülerine kullandırılan gelir getirici tür ve Orköy Kredi Sertifikaları dağıtım merasimine iştirak edecek, valilik ve esnaf ziyaretinde bulunacak.
(Hatay/10.00-13.30/Kahramanmaraş/15.00-17.30)
4- CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Bozkurt ilçesi ve Denizli merkezde miting yapacak.
(Denizli/12.30/16.00)
EKONOMİ
1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Kimya Sanayi Zirvesi'ne katılacak.
(Ankara/14.00)
2- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Reading kentinde gerçekleştirilecek Türk-İngiliz Tatlıdil Forumu'nun açılışında ve panelde konuşma yapacak, resepsiyona katılacak.
(İngiltere/09.15/13.45/19.15)
3- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek, Özel Anadolu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Açılış Törenine, Darende Belediyesine Bağlı Şendere Köyü Aşevi Açılışına ve İnönü Üniversitesi 2017-2018 Akademik Yıl Mezuniyet Törenine katılacak.
(Malatya/10.00/11.00/15.00/17.30)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, İngiltere'nin Avrupa'dan Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan ile "Post Brexit" başlıklı panelde konuşacak.
(Londra)
2- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin misafiri olarak, "Arap Gazeteciler İstanbul Buluşması" etkinliği kapsamında Türkiye'de bulunan gazetecilerle kahvaltıda bir araya gelecek.
(İstanbul/09.30)
3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.
(Halep/İdlib/Humus)
GÜNCEL
- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 8. Güncel Dini Meseleler İstişare Toplantısı Sonuç Bildirgesi'ni açıklayacak.
(İstanbul/16.00)
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Dünya Ralli Şampiyonası'nın tanıtım toplantısı ve Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu tarafından düzenlenen 11. Uluslararası Öğrenci Buluşması'na katılacak.
(İstanbul/10.00/13.00)
2- Spor Toto Süper Lig'de 33. haftaya, Kasımpaşa-Gençlerbirliği, Galatasaray-Evkur Yeni Malatyaspor, Atiker Konyaspor-Göztepe müsabakalarıyla devam edilecek.
(İstanbul/16.00/19.00/Konya/19.00)
3- Etnospor Kültür Festivali, Yenikapı Meydanı'nda devam ediyor.
(İstanbul/10.00)
4- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin son haftasında Galatasaray Odeabank ile Anadolu Efes, karşı karşıya gelecek.
(İstanbul/13.30)
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