GÜNDEM ÖZETİ / 12 Nisan 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920 1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayaş Tren Garı'nda düzenlenecek Başkentray Açılış Töreni'ne katılacak, Başbakan Binali Yıldırım'ı ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ayrı ayrı kabul edecek. (Ankara/11.00/14.00/15.30) 2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i partisinin genel merkezinde ziyaret edecek. (Ankara/10.30) 3- Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ'a yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin gelişmeler izleniyor. (İdlib/Azez/Afrin) YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'u ziyaret edecek, Çankaya Köşkü'nde KKTC Maliye Bakanı Serdar Denktaş ile KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler'i kabul edecek. (TBMM/13.00/Ankara/15.00/18.30)​ 2- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Danimarka'da "İnsan Hakları Sözleşmesi Sistemi Yüksek Düzeyli Konferansı'na" katılacak. (Kopenhag) 3- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, TBMM Madde Bağımlılığını Araştırma Komisyonu toplantısına iştirak edecek.

(TBMM/15.30) 4- Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Mardin Müzesi'nin açılışını gerçekleştirecek, AK Parti İl Danışma Toplantısı'na ve Mardin Gençlik Merkezi'nde konferansa katılacak, Valilik, Mardin Kalesi ve Deyrüzzaferan Manastırı ile Zinciriye ve Kasımiye medreselerini ziyaret edecek. (Mardin/11.00-17.30) 5- TBMM'den - Sanayi, Ticaret, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda, ürün güvenliğine ilişkin teknik düzenlemeleri içeren kanun tasarısı ele alınacak. - KİT Komisyonunda, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ile Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ Genel Müdürlüğünün 2015-2016 yılı hesapları görüşülecek. - Genel Kurulda, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının teşkilat ve görevlerine ilişkin değişiklik öngören kanun tasarısının görüşmeleri devam edecek. (10.00/11.00/12.00/14.00) EKONOMİ 1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "Bir Enerji Bir Nefes Enerji Sektöründen 5 Milyon Ağaç Kampanyası" toplantısına iştirak edecek. (İstanbul/11.00)

2- Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Akçakale ve Harran ilçelerinde muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla yapılacak toplantılara katılacak. (Şanlıurfa/08.00/14.00) 3- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Ağrı Tanıtım Günleri etkinliğine iştirak edecek. (Ankara/14.00) 4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 86. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılacak. TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak. (Ankara/14.00/14.30) 5- TÜİK, 2016-2017 bitkisel ürün denge tablolarını yayımlayacak. (Ankara/10.00) DÜNYA DİPLOMASİ 1- Arap Birliği Dışişleri Bakanları Toplantısı yapılacak. (Riyad) 2- Suriye'de Beşşar Esed rejiminin Doğu Guta'ya düzenlediği kimyasal silah saldırısının ardından gelişmeler izleniyor. (Doğu Guta/Washington/ Brüksel) GÜNCEL 1- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığının hazırladığı "Dini İstismar Eden Terör Örgütleriyle Mücadele Seminerleri" konulu projenin ayrıntılarını Din İşleri Yüksek Kurulu Konferans Salonu'nda kamuoyuna duyuracak.

(Ankara/10.30) 2- FETÖ davaları - FETÖ’nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de bulunduğu 224 sanığın yargılandığı "çatı" davasının görülmesine Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek. (Ankara/09.30) - Darbe girişiminde Ankara'daki Özel Kuvvetler Komutanlığında, Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in şehit edilmesiyle ilgili 18 sanığın yargılandığı dava Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye devam edilecek. (Ankara/09.30) - FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin 14 tutuklu sanığın yargılandığı İstanbul'daki "ana darbe" davasının görülmesine İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde devam edilecek. (İstanbul/10.00) - FETÖ'nün darbe girişimi öncesinde 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında yapılan toplantı ile kalkışma günü tugayda yaşananlar ve burada darbecilerle çatışan Piyade Kurmay Albay Sait Ertürk'ün de aralarında bulunduğu 4 kişinin şehit edilmesine ilişkin 132 sanığın yargılanmasına, İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.

(İstanbul/10.00) - FETÖ'nün darbe girişiminde Harp Akademileri Komutanlığındaki faaliyetler ve eylemlerle Akademi Komutanı Korgeneral Tahir Bekiroğlu'nun kaçırılarak cezaevine konulmasına ilişkin aralarında 3 generalin de bulunduğu 116'sı tutuklu, 1'i firari 122 sanığın yargılanmasına İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek. (İstanbul/10.00) - FETÖ'nün darbe girişiminde Sultanbeyli mevkisinde meydana gelen olaylara ilişkin 3'ü rütbeli, 3'ü er, 116'sı öğrenci 122 sanığın yargılanmasına, İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek. (İstanbul/10.00) - Darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada, 52'si tutuklu, 12'si firari 86 sanığın 5. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanmasına devam edilecek. (Kocaeli/09.00) - Darbe girişimi sırasında Siirt Valiliğini abluka altına almaya çalışan rütbeli askerlerin de aralarında bulunduğu 88'i tutuklu 332 sanığın yargılandığı dava, görülmeye devam edecek. (Siirt/09.30) SPOR 1- UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanşında CSKA Moskova-Arsenal, Sporting Lizbon-Atletico Madrid, Salzburg- Lazio ve Olympique Marsilya-Leipzig maçları yapılacak.