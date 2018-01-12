GÜNDEM ÖZETİ / 12 Ocak 2018

Son Güncelleme 3 saat önce GÜNCEL HABERLERİ | 12.01.2018 00:03 |3 saat önce

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920 1- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak. (Ankara/09.30) YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Milli İstihdam Seferberliği Toplantısı ile AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılacak, Valiliği ziyaret edecek. (Muş/14.30-17.00) 2- Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ ile Somali Başbakan Yardımcısı Mahdi Mohammed Gulaid, Türkiye Somali Karma Ekonomik Komisyon 1. Dönem toplantı protokolünü Ekonomi Bakanlığında imzalayacak. (Ankara/10.00) 3- Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, BYEGM il müdürleriyle kahvaltı yapacak, medya temsilcileriyle buluşacak, Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, Rumeli Balkan Buluşması'na katılacak. (İzmir/10.00-19.30) 4- Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Valiliği, AK Parti İl Başkanlığı ile Sagalassos Antik Kenti'ni ziyaret edecek, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Camisi ile Bucak Eğitimde Kaliteyi Artırma Projesi açılışlarına iştirak edecek.

(Burdur/11.15-16.30) 5- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Marmara Üniversitesi 135. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni'ne katılacak. (İstanbul/15.00) 6- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar'da 2017 yılında yapılan yatırımları basın toplantısında değerlendirecek, AK Parti Şuhut İlçe Kadın Kolları Kongresi'ne iştirak edecek. (Afyonkarahisar/09.00/14.00) 7- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, parti genel merkezinde, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kapsamındaki uyum düzenlemelerine yönelik çalışmalara ilişkin basın toplantısı düzenleyecek. (Ankara/10.00) 8- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Sosyal Politikalarda Gönül Adımları Trabzon'u Dinliyoruz Programı'na katılacak, partisinin il başkanlığını ziyaret edecek, şehit, engelli aileleri ve esnafla bir araya gelecek. (Trabzon/09.30-16.00) EKONOMİ 1- Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Grand Ankara Otel'de, "2017 Yılı Ekonomik Değerlendirmesi ve 2018 Yılı Beklentileri" konulu MÜSİAD Genişletilmiş Başkanlar Toplantısı'nın açılışında konuşacak.

(Ankara/14.30) 2- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, basın mensuplarıyla kahvaltı yapacak, Doğu Kollektör Hattı ile İnönü Üniversitesi OSB M.Y.O'nun temel atma törenlerine katılacak, Amatör Spor Kulüplerine Malzeme Dağıtım Töreni'ne katılacak, esnafla bir araya gelecek, Battalgazi AK Parti İlçe Yönetim Kurulu Toplantısı'na iştirak edecek. (Malatya/09.00-17.30) 3- Maliye Bakanı Naci Ağbal, TESK Genel Merkezi'nde, Defter Beyan Sistemi tanıtım toplantısına katılacak. (Ankara/10.00) 4- TÜİK, geçen yılın kasım ayına ilişkin sanayi ciro endeksini, süt ve süt ürünleri ile kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıklayacak. (Ankara/10.00) 5- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, kasım ayı ödemeler dengesi istatistikleri ile ocak ayı beklenti anketini yayımlayacak. (Ankara/10.00/14.30) DÜNYA DİPLOMASİ 1- Çekya'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turu düzenlenecek. (Prag) 2- Tunus'ta hayat pahalılığına karşı yapılan protestolar takip ediliyor. (Tunus) 3- Yemen'deki çatışmalar izleniyor. (Sana) 4- Suriye'de Beşar Esed rejimi ve destekçisi güçlerin, İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki saldırıları takip ediliyor.

(İdlib) GÜNCEL 1- FETÖ davaları - FETÖ'nün darbe girişimi sonrasında görevlerinden ihraç edilen ve çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklanan eski yüksek yargı mensuplarının yargılandığı davanın görülmesine Yargıtay 9. Ceza Dairesinde devam edilecek. (Ankara/09.30) - Akıncı Üssü darbe davasında 486 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonunda devam edilecek. (Ankara/09.30) - FETÖ'nün "futbolda şike" soruşturmasında "kumpas" kurduğu iddiasıyla 14'ü tutuklu 108 sanığın yargılanmasına İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek. (İstanbul/10.00) - FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Harp Akademileri Komutanlığındaki faaliyetler ve eylemlerle Akademi Komutanı Korgeneral Tahir Bekiroğlu'nun kaçırılarak cezaevine konulmasına ilişkin, aralarında 3 generalin de olduğu 116'sı tutuklu, 1'i firari 122 sanığın yargılanmasına Silivri'de devam edilecek. (İstanbul/10.00) - Mersin'de, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin, aralarında örgüt elebaşı Fetullah Gülen ve dönemin eski Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Nejat Atilla Demirhan'ın da bulunduğu, çoğunluğu rütbeli askerlerden oluşan 2'si firari, 21'i tutuklu 32 sanığın yargılanmasına 7. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.