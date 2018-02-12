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GÜNDEM ÖZETİ / 12 Şubat 2018

GÜNCEL HABERLERİ | 12.02.2018 00:02 | Son Güncelleme

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Suriye'nin Afrin ilçesini işgal eden terör örgütü PYD/PKK'ya yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin gelişmeler izleniyor.

(İdlib/Azez/Afrin)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, JW Marriott Hotel'de, Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü dolayısıyla düzenlenecek programa katılacak.

(Ankara/14.00)

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Valilik Meydanı'nda, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü törenlerine iştirak edecek.

(Kahramanmaraş/09.00)

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Grand Otel'de "Şehirlerin Ekonomik Beklentileri Forumu"na katılacak.

(Niğde/09.30)

EKONOMİ

1- Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, İslam Kalkınma Bankası Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Fonu Tanıtım Toplantısı'na iştirak edecek.

(Ankara/ 10.00)

2- Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Tarım Sektörü Değerlendirme Toplantısına katılacak.

(Çankırı/ 10.30)

3- TÜİK, 2017 yılının son çeyreğine ilişkin kırmızı et üretim istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/ 10.00)

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Afrika 2. Bakanlar Gözden Geçirme Konferansı'nın açılış konuşmasını yapacak ve Afrika Birliği Komisyon Başkan Yardımcısı Thomas Kwesi Quartey ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/09.30/11.45)

GÜNCEL

1- FETÖ davaları

- Darbe girişimi sonrasında görevlerinden ihraç edilen ve tutuklanan yüksek yargı üyelerinin yargılandığı davaya, Yargıtay 9. Ceza Dairesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- Akıncı Üssü darbe davasında 486 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz kurumları Kampüsündeki duruşma salonunda devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- FETÖ’nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de bulunduğu 221 sanığın yargılandığı "çatı" davasının görülmesine Sincan'daki Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- Darbe girişimini önceden bildikleri iddiasıyla Mehmet Altan, Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın da aralarında bulunduğu 7 sanığın yargılandığı davanın görülmesine Çağlayan'da devam edilecek.

(İstanbul/11.30)

- İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince, 23’ü tutuklu 66 sanıklı İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Caddesi yerleşkesi baskını davasının görülmesine Bakırköy Adliyesinde devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

- 15 Temmuz öncesinde 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda yapılan toplantı ile kalkışma günü tugayda yaşananlar ve burada darbecilerle çatışan Piyade Kurmay Albay Sait Ertürk'ün de aralarında bulunduğu 4 kişinin şehit edilmesine ilişkin 132 sanığın yargılanmasına Silivri'de devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

- Darbe girişimi sırasında Siirt Valiliğini abluka altına almaya çalışan rütbeli askerlerin de aralarında bulunduğu 332 sanığın yargılanmasına devam edilecek.

(Siirt/09.00)

- Hatay'da, dönemin 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hasan Polat'ın da aralarında bulunduğu 44 sanığın yargılandığı dava, Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

(Hatay/09.00)

2- Dönemin Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı ve Genelkurmay İkinci Başkanı emekli Orgeneral Çevik Bir'in de aralarında bulunduğu 103 sanığın yargılandığı 28 Şubat davasına Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

SPOR

1- 2018 PyeongChang Kış Olimpiyat Oyunları, Güney Kore'de devam ediyor.

(PyeongChang)

2- Spor Toto Süper Lig'de 21. haftanın son maçında Galatasaray ile Antalyaspor, Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.00)

3- Spor Toto 1. Lig'de 21. hafta Adanaspor-Gazişehir Gaziantep müsabakasıyla sona erecek.

(Adana/18.00)

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12 ŞUBAT 2018 AA GÜNDEM ÖZETİ

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