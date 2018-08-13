GÜNDEM ÖZETİ / 13 Ağustos 2018

(Ankara/09.00/ 09.30/11.00 /16.00)

2- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

(Sana)

GÜNCEL

1- FETÖ davaları

- Darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 152 kişinin yargılandığı Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davada, sanıklar son savunmalarını yapacak.

(Ankara/09.30)

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun ilk haftası Kayserispor ile Antalyaspor arasında Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda yapılacak maçla tamamlanacak.

(Kayseri/21.45)

2- Spor Toto 1. Lig'de 2018-2019 sezonunun ilk haftası İstanbulspor-Afjet Afyonspor müsabakasıyla sona erecek.

(İstanbul/21.45)

3- Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Portekiz ekibi Benfica ile 14 Ağustos Salı günü evinde oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarını Ülker Stadı'nda yapacağı ilk 15 dakikası basına açık antrenmanla tamamlayacak. Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, antrenman sonrası statta basın toplantısı düzenleyecek.

- Benfica, Ülker Stadı'nda son antrenmanını yapacak. İdmanın ilk 15 dakikası basına açık olacak. Benfica Teknik Direktörü Rui Vitoria antrenman sonrası statta basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/19.15/20.30/18.00/19.30)

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