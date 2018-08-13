GÜNDEM ÖZETİ / 13 Ağustos 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
1- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akıo Mıyajıma, Ürdün'ün Ankara Büyükelçisi İsmail İssa Rifaie, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Çin Halk Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Yu Hongyang'ı TBMM'de ayrı ayrı kabul edecek.
(TBMM/13.00/15.00/16.00/16.45)
2- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplanacak.
(Ankara/12.00)
EKONOMİ
1- Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, AA Finans Masası'na konuk olacak.
(İstanbul /10.30)
2- TÜİK, bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin kırmızı et üretim istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
3- Hazine, 2 yıl vadeli devlet tahvili ihalesi düzenleyecek.
(Ankara)
DÜNYA-DİPLOMASİ
1- 10. Büyükelçiler Konferansı başlıyor
- Konferans, Dışişleri Şehitliği ve Anıtkabir ziyaretiyle başlayacak.
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, konferansın resmi açılışında konuşacak.
- BM Genel Kurul Başkanı ve Slovakya Dışişleri Bakanı Miroslav Lajcak, bir konuşma yapacak.
(Ankara/09.00/ 09.30/11.00 /16.00)
2- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.
(Sana)
GÜNCEL
1- FETÖ davaları
- Darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 152 kişinin yargılandığı Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davada, sanıklar son savunmalarını yapacak.
(Ankara/09.30)
SPOR
1- Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun ilk haftası Kayserispor ile Antalyaspor arasında Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda yapılacak maçla tamamlanacak.
(Kayseri/21.45)
2- Spor Toto 1. Lig'de 2018-2019 sezonunun ilk haftası İstanbulspor-Afjet Afyonspor müsabakasıyla sona erecek.
(İstanbul/21.45)
3- Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Portekiz ekibi Benfica ile 14 Ağustos Salı günü evinde oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarını Ülker Stadı'nda yapacağı ilk 15 dakikası basına açık antrenmanla tamamlayacak. Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, antrenman sonrası statta basın toplantısı düzenleyecek.
- Benfica, Ülker Stadı'nda son antrenmanını yapacak. İdmanın ilk 15 dakikası basına açık olacak. Benfica Teknik Direktörü Rui Vitoria antrenman sonrası statta basın toplantısı düzenleyecek.
(İstanbul/19.15/20.30/18.00/19.30)
***
Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.
Dolardaki artış sonrası Cumhurbaşkanlığından flaş açıklama: Mevduatlara el konulması söz konusu değil
Türkiye-ABD krizini tırmandıracak gelişme! Trump'a skandal teklif
Tunceli'de etkisiz hale getirilen terörist sözde Erzurum eyalet sorumlusu Mahmut Laçin çıktı
ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'dan duyurdu! Dikkat çeken ekonomi yorumu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: B ve C planlarımızı devreye sokarız
İYİ Parti’de Genel İdare Kurulu’na 40 yeni isim katıldı! Sürpriz değişim
Mahallede meydan muharebesi! Ortalık savaş alanına döndü
Düğünde gelini altına boğdular! 1 milyon 300 bin liralık takı takıldı
Suyun kenarında bunu yaptı
Ordu'yu ayağa kaldıran olay! Seri katil şüphesi
Resmi Gazete'de yayımlandı! 75 bin öğrenci ilk kez özel okul teşviği alacak!
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan önemli açıklamalar!
Okuyucu Yorumları 0 yorum