GÜNDEM ÖZETİ / 13 Mayıs 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920 1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'ndan İngiltere'ye hareket edecek. - Erdoğan, Türk-İngiliz Tatlıdil Forumu'nun kapanış programına iştirak edecek. (İstanbul/10.00/Londra) YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı Kan, Yetiştirme Yurtlarında Kalan ve Ayrılan Çocukları Koruma ve Sosyal Yardımlaşma Derneğince organize edilen "Türkiye Büyüyor, İnsan Hakları Gelişiyor" sloganıyla Ahmet Mithat Efendi Kültür Merkezi'nde düzenlenecek programa katılacak. - Bakan Kaya, Bakanlığınca Gülhane Parkı'nda organize edilen "Aile Şenliği" etkinliğine katılacak. (İstanbul/12.30/14.00) 2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Anneler Günü dolayısıyla AK Parti Kadın Kolları İl Yönetimi ve İlçe Yürütme Kurulu üyeleriyle Ihlamur Kasrı'nda bir araya gelecek. (Ankara/10.30) 4- Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, Hükümet Meydanı'nda halka hitap edecek.

(Sivas/14.30) EKONOMİ 1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Anneler Günü dolayısıyla ziyarette bulunacak, temel atma ve açılış törenlerine katılacak. (Düzce/10.00-15.00) 2- Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bandırma'da Koyunculuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünün programına, Bigadiç'te Et ve Süt Festivali'ne ve Sektör Toplantısına iştirak edecek. (Balıkesir/10.30/12.30/17.00) 3- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Kamil Hüseyin Doğan Dede'nin Hakk'a Yürüyüşünün 35. Yılı Anma Töreni'ne katılacak. (Malatya/10.00) 4- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, PTT Başmüdürleri Toplantısına iştirak edecek ve Ankara-Kahramankazan bölünmüş yolu inşaatında incelemelerde bulunacak. (Ankara/10.00/11.00) DÜNYA DİPLOMASİ 1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor. (Halep/İdlib/Humus) GÜNCEL 1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Uygulayıcının Dilinden" başlığıyla gerçekleştirilecek "Cami Planlama ve Tasarım Projesi II. Çalıştayı"nın Dini Yüksek İhtisas Merkezi'nde düzenlenecek açılış programına katılacak.