GÜNDEM ÖZETİ / 13 Nisan 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920 1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Belediye Başkanları Toplantısı'nda konuşacak. (Konya/11.00) 2- Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütü YPG/PKK-DEAŞ'a yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin gelişmeler izleniyor. (İdlib/Azez/Afrin) YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Samsat Afet Konutları Temel Atma Törenine katılacak. (Adıyaman/10.30) 2- Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, AK Parti Karacabey İlçe Başkanlığı, Karacabey Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, Karacabey Belediyesi İlçe Sağlık Müdürlüğüne ambulans teslimine ve Hamidiye Mahallesi sağlık ocağının açılışına katılacak, Gölecik Barajı'nı ziyaret edecek. (Bursa/15.00/16.00/16.30/17.30/18.00) 3- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Esenboğa Külliyesi'nde, Zeytin Dalı Harekatı şehitleri anısına oluşturulan alanda fidan dikim törenine iştirak edecek. (Ankara/11.30) 4- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, valiliği ziyaret edecek, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Elbistan Tapu ve Kadastro hizmet binalarının açılışını yapacak, Çevre ve Şehircilik Çalıştayına katılacak, Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek.

(Kahramanmaraş/11.30/12.00/13.30/17.00) 5- Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Harran Üniversitesi Yeni Dünyada Türkiye'nin Yeri Konferansı, Şanlıurfa-Mardin Kültür ve Turizm Çalıştayı, Türkçe Öğrenen Suriyeli Mülteci Öğrencilere Hikaye Seti Dağıtım Töreni, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin toplu açılış töreni ve Şanlıurfa AK Parti İl Danışma Toplantısına katılacak. (Şanlıurfa/11.00/14.00/16.15/17.00/18.30) 6- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve Akpınar esnafını ziyaret edecek, AK Parti Kale İlçe Danışma Meclisi toplantısına katılacak, Kale Belediyesi, Kale Kaymakamlığı ve AK Parti Malatya İl Gençlik Kollarını ziyaret edecek. (Malatya/10.00/11.00/13.30/15.00/16.00/16.30/17.00) EKONOMİ 1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Çayırova'da Anadolu Landini Fabrikasının açılış, Beyoğlu'nda İktisadi Araştırmalar Vakfının ödül törenine katılacak. (Kocaeli/10.30/İstanbul/14.00) 2- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, valilik belediye ve Ak Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(Bilecik/11.00/11.30/14.00) 3- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, valilik, belediye ve GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünü ziyaret edecek, Karkamış Sınır Kapısının Resmi Açılış Törenine katılacak. (Gaziantep/09.30/11.00/14.00) 4- Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, 11. Kalkınma Planı İç Anadolu Bölgesi İstişare Toplantısına katılacak, Belediyeyi ve Ak Parti Nevşehir İl Başkanlığını ziyaret edecek. (Nevşehir/09.30/13.30/14.00) 5- Maliye Bakanı Naci Ağbal, çeşitli ziyaretlerde bulunacak, sanayici ve iş adamlarıyla bir araya gelecek. (Uşak/10.00-16.30) 6- TÜİK, şubat ayı kümes hayvancılığı, süt ve süt ürünleri üretimi ile 2016 yılı seragazı istatistiklerini açıklayacak. (Ankara/10.00) DÜNYA DİPLOMASİ 1- Suriye'de Beşşar Esed rejiminin Doğu Guta'ya düzenlediği kimyasal silah saldırısının ardından gelişmeler izleniyor. (Doğu Guta/Washington/ Brüksel) GÜNCEL 1- Devlet Tiyatrolarında ilk defa oyunu sahnelenmiş yerli yazarlara, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt'un katılacağı toplantıyla ödülleri verilecek.

(Ankara/11.00) 2- FETÖ davaları - FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlerle ilgili, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de bulunduğu 224 sanığın yargılandığı "çatı" davasının görülmesine Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek. (Ankara/09.30) - FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Harp Akademileri Komutanlığı'ndaki faaliyetler ve eylemlerle Akademi Komutanı Korgeneral Tahir Bekiroğlu'nun kaçırılarak cezaevine konulmasına ilişkin, aralarında 3 generalin de bulunduğu 116'sı tutuklu, 1'i firari 122 sanığın yargılanmasına İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Alibey Spor Salonu'nda devam edilecek. (İstanbul/10.00) - Darbe girişimine ilişkin, 14 tutuklu sanığın yargılandığı İstanbul'daki "ana darbe" davasının görülmesine İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Büyük Salon'da devam edilecek.

(İstanbul/10.00) - Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişimine ilişkin, aralarında dönemin 2. Ordu Komutanı Adem Huduti'nin de bulunduğu 24'ü tutuklu 76 kişinin yargılandığı davaya devam edilecek.