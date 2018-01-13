GÜNDEM ÖZETİ / 13 Ocak 2018

(İstanbul/09.00)

2- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Banvit-Pınar Karşıyaka, TOFAŞ-Yeşilgiresun Belediyespor, Beşiktaş Sompo Japan-Demir İnşaat Büyükçekmece ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe Doğuş maçları yapılacak.

(Balıkesir/13.00/Bursa/15.15/İstanbul/17.00/20.15)

3- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Bornova Beckerspor-Abdullah Gül Üniversitesi, OGM Ormanspor-Fenerbahçe, Beşiktaş-Çukurova Basketbol, İstanbul Üniversitesi-Canik Belediyespor ve Yakın Doğu Üniversitesi-BOTAŞ maçları oynanacak.

(İzmir/13.00/Ankara/İstanbul/14.00/İstanbul/16.00/16.30)

4- Efeler Ligi 13. haftası, Jeopark Kula Belediyespor-İnegöl Belediyespor, Halkbank-Afyon Belediyesi Yüntaş, Arkas Spor-Maliye Piyango, İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş ve Fenerbahçe-Galatasaray HDI Sigorta maçlarıyla tamamlanacak.

(Manisa/14.00/Ankara/İzmir/15.00/İstanbul/17.00/19.00)

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(AA)