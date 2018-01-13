GÜNDEM ÖZETİ / 13 Ocak 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bostancı Gösteri Merkezi'nde partisinin İstanbul İl Kongresine iştirak edecek.
(İstanbul/11.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Valiliği, esnafı, KADEM'i ve Yahya Kaptan Çocuk Evleri Sitesini ziyaret edecek, AK Parti 5. İl Kadın Kolları Kongresine katılacak.
(Kocaeli/13.00/13.30/14.00/16.00)
EKONOMİ
1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, AK Parti Düzce 5. Olağan Gençlik Kolları Kongresi'ne iştirak edecek.
(Düzce/18.00)
DÜNYA-DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Los Angeles Ticaret Odası üyeleriyle görüşecek ve Türk vatandaşlarıyla bir araya gelecek.
(Los Angeles)
2- Tunus'ta hayat pahalılığına karşı yapılan protestolar takip ediliyor.
(Tunus)
3- Yemen'deki çatışmalar izleniyor.
(Sana)
4- Suriye'de Beşar Esed rejimi ve destekçisi güçlerin, İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki saldırıları takip ediliyor.
(İdlib)
SPOR
1- Spor Güvenliği Çalıştayı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Kulüpler Birliği Vakfının ev sahipliğinde Haliç Kongre Merkezi'nde yapılacak.
(İstanbul/09.00)
2- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Banvit-Pınar Karşıyaka, TOFAŞ-Yeşilgiresun Belediyespor, Beşiktaş Sompo Japan-Demir İnşaat Büyükçekmece ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe Doğuş maçları yapılacak.
(Balıkesir/13.00/Bursa/15.15/İstanbul/17.00/20.15)
3- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Bornova Beckerspor-Abdullah Gül Üniversitesi, OGM Ormanspor-Fenerbahçe, Beşiktaş-Çukurova Basketbol, İstanbul Üniversitesi-Canik Belediyespor ve Yakın Doğu Üniversitesi-BOTAŞ maçları oynanacak.
(İzmir/13.00/Ankara/İstanbul/14.00/İstanbul/16.00/16.30)
4- Efeler Ligi 13. haftası, Jeopark Kula Belediyespor-İnegöl Belediyespor, Halkbank-Afyon Belediyesi Yüntaş, Arkas Spor-Maliye Piyango, İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş ve Fenerbahçe-Galatasaray HDI Sigorta maçlarıyla tamamlanacak.
(Manisa/14.00/Ankara/İzmir/15.00/İstanbul/17.00/19.00)
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(AA)
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