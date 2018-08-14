GÜNDEM ÖZETİ / 14 Ağustos 2018

- TÜİK, haziran ayı kümes hayvancılığı, süt ve süt ürünleri üretimi ile temmuz ayı tarım ürünleri üretici fiyat endeksini açıklayacak.

Oturumda, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz da birer sunum yapacak.

1- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, SETA'nın düzenlediği "Kuruluşundan Bugüne AK Parti Sempozyumu"nda, "AK Parti Döneminde Türkiye'de Ekonomik Büyüme ve Kalkınma" konulu oturumun açılışında konuşacak.

1- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 10. Büyükelçiler Konferansı dolayısıyla Türkiye'de bulunan büyükelçilerle Çankaya Köşkü'nde kahvaltıda bir araya gelecek.

- FETÖ'nün darbe girişiminde kapatılan Kuleli Askeri Lisesi, Vaniköy, Beykoz'da yaşananlar ve Çengelköy Polis Merkezi'nin işgali ile burada çıkan olaylarda 8 kişinin şehit edilmesine ilişkin 14'ü eski polis 117 sanığın yargılandığı dava İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi'nde görülecek.

2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.

(İstanbul/10.00)

SPOR

1- UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda rövanş maçları yapılacak.

- Fenerbahçe, deplasmanda 1-0 yenildiği Portekiz'in Benfica takımıyla Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/21.00)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

