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GÜNDEM ÖZETİ /14 Haziran 2018

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2018 00:02 | Son Güncelleme

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nu tutuklu bulunduğu Maltepe Cezaevi'nde ziyaret edecek, Adalet Yürüyüşü'nün birinci yıl dönümünde "Hak-Hukuk-Adalet" belgeselinin gala törenine katılacak.

(İstanbul/11.00/13.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, trafik bilgilendirme faaliyetine katılacak, Fatih'te seçim koordinasyon merkezi, esnaf, dernek ve spor kulübü ziyareti yapacak, mitingde vatandaşlara hitap edecek, iftar programına iştirak edecek.

(İstanbul/10.00-20.44)

2- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, esnaf ve vatandaşı ziyaret edecek.

(Afyonkarahisar/11.00)

EKONOMİ

1- Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Tech-InvesTR Türkiye Yüksek Teknoloji-Erken Aşama Yatırım Fonu İmza Töreni'ne katıldıktan sonra Sakarya'da belediye ve esnaf ziyaretlerinde bulunacak, Sakarya Büyükşehir Belediyesinin iftarına iştirak edecek.

(Ankara/10.00/Sakarya/14.00-20.00)

2- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, şehitliği, TSO'yu, Ticaret Borsasını ve şehit ailelerini ziyaret edecek.

(Malatya/13.00-15.30)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantı özetini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

4- TÜİK, mayıs ayı tarım ürünleri üretici fiyat endeksi ile nisan ayı kümes hayvancılığı üretimi verilerini paylaşacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.

(Halep/İdlib/Humus)

SPOR

1- Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası, A Grubu'nda Rusya ile Suudi Arabistan arasında yapılacak açılış maçıyla başlayacak.

(Moskova/18.00)

2- A Milli Kadın Voleybol Takımı, Almanya'nın ev sahipliği yaptığı FIVB Uluslar Ligi'nin beşinci haftası üçüncü ve son maçında Çin ile karşılaşacak.

(Stuttgart/18.30)

3- A Milli Erkek Voleybol Takımı, Çekya'da düzenlenen CEV Altın Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonunda Portekiz ile bronz madalya için karşı karşıya gelecek.

(Karlovy Vary/17.00)

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