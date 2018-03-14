GÜNDEM ÖZETİ / 14 Mart 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920 1- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Meclis Hastanesini ziyaret edecek. (TBMM/12.00) 2- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak. (Ankara/11.00) 3- Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin Afrin ilçesini işgal eden terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ'a yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin gelişmeler izleniyor. (İdlib/Azez/Afrin) YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ Haymana'da düzenlenen 34. İl Müftüleri İstişare Toplantısı'na katılacak. (Ankara/10.00) 2- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu 62. Oturumu kapsamında gerçekleştirilecek ''Kırsalda Kadınların Güçlendirilmesi, Türkiye Perspektifi'' konulu yan etkinlikte konuşma yapacak. (New York) 3- Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Grand Ankara Otel'de düzenlenecek etkinliğe katılacak. (Ankara/14.00) 4- TBMM'den - Genel Kurulda, Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı üzerinde görüşmeler devam edecek.

- Plan ve Bütçe Komisyonunda, Katma Değer Vergisi Kanunu'nda değişiklik içeren kanun tasarısının görüşmelerine başlanacak. (TBMM/14.00/14.00) 5- CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, 7079 sayılı Kanun’un 113’üncü maddesinin iptali için hazırlanan dilekçeyi Anayasa Mahkemesine teslim edecek ve başvuruyla ilgili açıklama yapacak. (Ankara/10.45) EKONOMİ 1- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ziyaretlerde bulunacak, yardım tırlarının uğurlanması törenine katılacak, 81 ilden gelen esnaf, 6 sınır ilçenin ticaret ve sanayi odaları ile esnaf kredi kefalet kooperatifleri ve borsa başkanlarıyla toplantı gerçekleştirecek. (Hatay/09.30-17.00) 2- Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatında düzenlenecek "OECD Sürdürülebilir Kalkınma İçin 2030 Gündeminin Uygulanmasına Yönelik Konsey Toplantısı"na katılacak. (Paris) 3- Turcas Petrol AŞ Üst Yöneticisi Batu Aksoy, AA Enerji Masası'nın konuğu olacak. (Ankara/13.30) 4-Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mart ayına ilişkin Para Politikası Kurulu toplantı özetini açıklayacak.

(Ankara/14.00) 5- TÜİK, bu yılın şubat ayına ilişkin Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi ile 2017 yılı tarımsal işletme iş gücü ücret yapısı istatistiklerini açıklayacak. (Ankara/10.00) DÜNYA DİPLOMASİ 1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Rusya 6. Ortak Stratejik Planlama Grubu Toplantısı'na katılacak, ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak. (Moskova) 2- Almanya'da yeni hükümetin kurulmasının ardından Federal Mecliste Başbakan seçimi yapılacak. (Berlin) KÜLTÜR SANAT 1- Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Yunus Emre Kültür Merkezinin açılışına katılacak. (Moskova) GÜNCEL 1- FETÖ davaları - FETÖ'nün darbe girişiminde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin işgali ve burada çıkan olaylarda Prof. Dr. İlhan Varank'ın da aralarında bulunduğu 14 kişinin şehit edilmesine ilişkin tutuklu 52 askerin yargılanmasına Silivri'de devam edilecek. (İstanbul/10.00) - FETÖ/PDY mensuplarının İzmir'deki "askeri casusluk" soruşturmasında sahte delil üreterek kumpas kurdukları iddiasına ilişkin 36'sı tutuklu 92 sanığın yargılanmasına devam edilecek.

(İzmir/10.00) - Konya'da, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 160'ı tutuklu 413 sanığın yargılanmasına devam edilecek. (Konya /10.00) SPOR 1- Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, AA Spor Masası'nın konuğu olacak. (Ankara / 12.00) 2- UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Beşiktaş, Almanya'nın Bayern Münih takımını konuk edecek, günün diğer maçında Barcelona ile Chelsea karşı karşıya gelecek. (İstanbul/20.00/Barselona/22.45) 3- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Pınar Karşıyaka-PAOK ve Banvit-Nanterre 92 maçları yapılacak. (İzmir/Balıkesir/20.00) 4- FIBA Kadınlar Avrupa Ligi çeyrek final 3. maçında Fenerbahçe, deplasmanda Macaristan'ın Sopron takımıyla karşılaşacak. (Sopron/20.00) 5- Voleybol Kadınlar Challenge Kupası yarı final ilk maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, Fransa'nın Nantes takımını konuk edecek. (Bursa/18.00) 6- Voleybol Erkekler Challenge Kupası yarı final ilk maçında Maliye Piyango, deplasmanda İtalya'nın Bunge takımıyla karşılaşacak.