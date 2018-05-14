GÜNDEM ÖZETİ / 14 Mayıs 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920 1- Cumhurbaşkanı Erdoğan İngiltere’de - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, düşünce kuruluşu Chatham House’da katılımcılara hitap edecek, öğle yemeğinde Bloomberg’de yatırımcılarla bir araya gelecek ve Galler Prensi Charles'la görüşecek. (Londra) 2- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 26. Dönem değerlendirme toplantısı düzenleyecek. (TBMM/11.00) 3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Mersin İl Başkanlığının düzenlediği etkinlikte konuşacak ve il başkanlığının yeni binasının açılışını yapacak. (Mersin/12.00) 4- Cumhurbaşkanı adaylarının birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için Yüksek Seçim Kurulunda kura çekimi yapılacak. (Ankara/14.00) YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından "10-16 Mayıs Engelliler Haftası" dolayısıyla düzenlenecek programa katılacak. (İstanbul/14.00) 2- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi Tanıtım Programına iştirak edecek.

(İstanbul/11.30) 3- CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Konya'da ve Ereğli ilçesinde düzenlenecek mitinglere katılacak. (Konya/17.30/12.30) 4- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, bazı kanunlarda değişiklik yapan yasa teklifinin görüşmelerine başlanacak. (TBMM/13.00) EKONOMİ 1- Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık Atatürk Konferans Salonu'nda yapılacak Tarıma Değer Katanlar Ödül Töreni'ne katılacak. (Ankara/10.00) 2- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Grand Ankara Hotel'de PTT Esnaf Kart'ın tanıtım törenine katılacak. (Ankara/11.00) 3- TÜİK, mart ayı süt ve süt ürünleri üretimi, kümes hayvancılığı üretimi ve nisan ayı tarım ürünleri üretici fiyat endeksi verilerini açıklayacak. (Ankara/10.00) DÜNYA-DİPLOMASİ 1- ABD'nin İsrail'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması takip edilecek. (Kudüs/ Washington) 2- Filistinlilerin, topraklarını kaybettikleri ve sürgüne uğradıkları İsrail'in kurulduğu Büyük Felaket (Nekbe) Günü gösterileri izleniyor.

(Kudüs) 3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukası altında bulunan bölgelerdeki durum takip ediliyor. (Halep/İdlib/Humus) 4- Suriye konulu 9. toplantının ön görüşmeleri yapılacak. (Astana) GÜNCEL 1- FETÖ davaları - Akıncı Üssü darbe davasında 473 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonunda devam edilecek. (Ankara/09.30) - Darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki faaliyetlere ilişkin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski başyaveri albay Ali Yazıcı, eski alay komutanı albay Muhsin Kutsi Barış'ın da aralarında bulunduğu 534 kişinin yargılandığı davaya Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek. (Ankara/09.30) - 15 Temmuz 2016'da, kapatılan Kuleli Askeri Lisesi, Vaniköy, Beykoz'da yaşananlar ve Çengelköy Polis Merkezi'nin işgali ile burada çıkan olaylarda 8 kişinin şehit edilmesine ilişkin 117 sanığın yargılanmasına İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde devam edilecek.

(İstanbul/10.00) - FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, Kartal Köprüsü'nün kontrol altına alınmaya çalışılması ve 11 kişinin yaralanmasına ilişkin 34 kişinin yargılanmasına İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde devam edilecek. (İstanbul/10.00) - Darbe teşebbüsünde Atatürk Havalimanı'nın işgal girişiminde bulunulması ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin159 sanığın yargılanmasına İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde devam edilecek. (İstanbul/10.00) - Darbe girişimi sırasında İstanbul Emniyet Müdürlüğünün işgal girişimi ile Esenler Birlik Köprüsü'ndeki olaylarda 5 kişinin şehit olmasıyla ilgili aralarında tankın içinden çıkan eski Emniyet Müdürü Mithat Aynacı'nın da bulunduğu 67 sanığın yargılanmasına İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince Bakırköy Adliyesi Konferans Salonu'nda devam edilecek. (İstanbul/10.00) - FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesinin işgali ve burada çıkan olaylarda Prof. Dr. İlhan Varank'ın da aralarında bulunduğu 14 kişinin şehit edilmesiyle ilgili 52 sanığın yargılandığı davaya İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesince İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ndeki büyük salonda devam edilecek.

(İstanbul/10.00) - Darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada 52'si tutuklu, 12'si firari 86 sanığın yargılanmasına devam edilecek. (Kocaeli/09.30) - Meslekten ihraç edilen 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanı tümgeneral Abdullah Baysar'ın da aralarında bulunduğu 20'si tutuklu 427 sanığın yargılandığı Şırnak'taki darbe girişimi davası, Adana Bölge Adliye Mahkemesi'nde görülmeye devam edecek. (Adana/09.30) - Darbe girişimi sırasında Turkcell'in Gebze Veri Merkezi'ne girerek iletişimi kesmeye çalıştıkları iddia edilen 10'u tutuklu, 1'i firari 15 sanığın yargılaması sürecek. (Kocaeli/09.30) - Düzce'de, FETÖ'nün üniversite yapılanması davasında 77 sanığın yargılanmasına devam edilecek. (Düzce/10.00) - Gaziantep'te konuşlu 5. Zırhlı Tugay Komutanlığında darbe girişimi sırasındaki eylemlere ilişkin 32 sanığın yargılandığı dava, 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye devam edecek. (Gaziantep/10.30) SPOR 1- Spor Toto Süper Lig'de 33. hafta, Kardemir Karabükspor-Fenerbahçe, Kayserispor-Teleset Mobilya Akhisarspor maçlarıyla tamamlanacak.