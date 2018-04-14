GÜNDEM ÖZETİ / 14 Nisan 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920 1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Savon Otel'de iş adamlarıyla kahvaltıda buluşacak, Kırıkhan'da şehitler Ömer Küçük ve Ahmet Bayram ile Reyhanlı'da şehitler Fatma Avlar, Fırat Sinirli ve Ahmet Şanverdi'nin ailelerine taziye ziyaretinde bulunacak. - Hassa'daki Afrin Harekat Noktası Sakız Karakolu'nu ziyaret edecek Kılıçdaroğlu, Büyükşehir Belediyesi Toplu Açılış ve Temel Atma Programı'na katılacak, Ottoman Palace'da muhtarlarla bir araya gelecek. (Hatay/09.00-19.00) 2- Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütü YPG/PKK-DEAŞ'a yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin gelişmeler izleniyor. (İdlib/Azez/Afrin) YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Sağlıklı Kentler Birliğinin "Fiziksel Aktivite ve Kentsel Yaşam Kalitesi" konferansına iştirak edecek. (Erzurum/10.00) 2- Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, AK Parti Yenişehir İlçe Başkanlığını ziyaret edecek, Yenişehir Belediyesi Matay Spor Tesisleri'nin temel atma töreni, Yenişehir Belediyesi Bayanlar Spor Salonu'nin açılışıyla Almira Otel'de düzenlenecek 16. Kalite ve Başarı Sempozyumu ödül törenine katılacak.

(Bursa/11.00-17.00) 3- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Memur-Sen İstanbul Kadın Buluşması"nda yer alacak. (İstanbul/10.00) 4- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Tomarza Doğalgaz Temel Atma Töreni'nde yer alacak, Kocasinan Belediyesi Mimar Sinan Sosyal Tesisleri ve Kapalı Pazaryeri'nin açılışını gerçekleştirecek, İncesu Belediyesinin toplu açılış ve temel atma programına iştirak edecek. (Kayseri/12.00-16.00) 5- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelecek, Besicilik ve Kırmızı Et Üretimi İstişare Toplantısı'na katılacak. (Malatya/14.30/Antalya/19.30) 6- Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Göbeklitepe'de incelemelerde bulunacak ve basın mensuplarına açıklama yapacak, Şanlıurfa Müzesi ile Rızvaniye El Sanatları Külliyesi'ni ve Kapalı Çarşı'yı gezecek. (Şanlıurfa/10.30-14.00) 7- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, partisinin il başkanlığını ziyaret edecek, STK Buluşması'na ve İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılacak.

(Yalova/12.00-16.00) 8- MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan, partisinin il başkanlığına ziyarette bulunacak, basın toplantısı düzenleyecek. (Ağrı/11.00) EKONOMİ 1- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu hibeleri ile desteklenen proje sözleşmeleri, temel atma ve açılış törenlerine, Battalgazi Belediyesi Tarihi Tahtalı Hamam Müzesi'nin açılışına, 12. Malatya Tarım Fuarı'na ve Tüketici Hakları Derneği Malatya Şubesi'nin 10. kuruluş yıl dönümü etkinliğine katılacak. (Malatya/10.00/11.00/12.00/19.00) DÜNYA DİPLOMASİ 1- Suriye'de Beşşar Esed rejiminin Doğu Guta'ya düzenlediği kimyasal silah saldırısının ardından gelişmeler izleniyor. (Doğu Guta/Washington/ Brüksel) SPOR 1- Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasına Kasımpaşa-Kardemir Karabükspor, Evkur Yeni Malatyaspor-Aytemiz Alanyaspor ve Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe maçlarıyla devam edilecek. (İstanbul/13.30/Malatya/16.00/Sivas/19.00) 2- Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasına Denizlispor-Çaykur Rizespor, Gazişehir Gaziantep-Altınordu, Ümraniyespor-MKE Ankaragücü karşılaşmalarıyla devam edilecek.

(Denizli/13.00/Gaziantep/İstanbul/15.00) 3- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftası, İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Banvit, Trabzonspor-Eskişehir Basket ve Beşiktaş Sompo Japan-Gaziantep Basketbol maçlarına sahne olacak. (İstanbul/13.00/Trabzon/15.15/İstanbul/17.00) 4- Hentbolda Kadınlar EHF Kupası yarı final rövanşında Kastamonu Belediyespor, deplasmanda Romanya'nın SCM Craiova takımıyla karşılaşacak. (Craiova/18.00) 5- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezon 26. hafta maçlarıyla sona erecek. 6- Hentbolda Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Finali'nin ilk gününde Beşiktaş Mogaz-SELKA Eskişehir Hentbol ve Büyükşehir Belediye Ankaraspor-Göztepe maçları oynanacak. (Bolu/16.00/18.00) 7- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off üçüncülük serisi ikinci maçında Galatasaray ile Fenerbahçe, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda karşı karşıya gelecek. (İstanbul/17.00) 8- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off beşincilik serisi ikinci maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, Beşiktaş'ı konuk edecek.