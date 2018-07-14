GÜNDEM ÖZETİ / 14 Temmuz 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1 - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Adnan Menderes Havalimanı'nda halka hitap edecek, Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, İzmir Tarım ve Orman Sektör Buluşması'na katılacak.
(İzmir/12.00-15.00)
2 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.
(Ankara/14.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.
(Halep/İdlib/Humus)
SPOR
1- Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'nda üçüncülük maçı oynanacak.
(Saint Petersburg/17.00)
2- Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da tek kadınlar finali oynanacak.
(Londra/16.00)
3- Fransa Bisiklet Turu 8. etapla sürüyor.
4- 33. Avrupa Sutopu Şampiyonası, İspanya'nın Barcelona kentinde başlayacak.
5- Dünya 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası Finlandiya'nın Tampere kentinde sürüyor.
6- 657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, Edirne'deki Sarayiçi Er Meydanı'nda devam ediyor.
7- Avrupa Erkekler 20 Yaş Altı Voleybol Şampiyonası, Hollanda ve Belçika'nın ev sahipliğinde başlayacak. Türkiye, 2. Grup'taki ilk maçında Belçika'da Rusya ile karşılaşacak.
(Kortrijk/16.00)
8- 20 Yaş Altı Milli Erkek Basketbol Takımı, Almanya'da gerçekleştirilen Avrupa Şampiyonası'nda A Grubu'ndaki ilk maçında Büyük Britanya ile karşılaşacak.
(Chemnitz/16.45)
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