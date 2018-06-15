GÜNDEM ÖZETİ /15 Haziran 2018

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çin Devlet Başkan Yardımcısı Vang Çişan tarafından kabul edilecek, Çin Devlet Müşaviri ve Dışişleri Bakanı Vang Yi ile bir araya gelecek ve ikili görüşmelerinin ardından mevkidaşıyla ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Brüksel/Rotterdam/Cenevre/Roma)

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.

(Halep/İdlib/Humus)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Süleymaniye Camisi'nde bayram namazı kılacak ve hutbe irad edecek, Darülaceze sakinleriyle bayramlaşacak.

(İstanbul/06.17/09.00)

SPOR

1- 2018 FIFA Dünya Kupası Rusya'da sürüyor.

- Organizasyonun ikinci gününde A Grubu'nda Mısır-Uruguay, B Grubu'nda Fas-İran ve Portekiz-İspanya karşı karşıya gelecek.

(Ekaterinburg/15.00/Saint Petersburg/18.00/Soçi/21.00)

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