HABER

GÜNDEM ÖZETİ /15 Haziran 2018

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2018 00:09 | Son Güncelleme

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin genel merkezinde düzenlenecek bayramlaşma programına katılacak.

(Ankara/14.30)

2- CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, bayram namazını Elmalık Köyü Camisi'nde kılacak, Yalova mitinginde konuşacak.

(Yalova/06.17/18.00)

EKONOMİ

1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, bayram namazının ardından bayramlaşma programlarına iştirak edecek.

(Düzce/06.00-19.30)

2- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, bayram namazının ardından bayramlaşma programlarına katılacak.

(Malatya/05.45-11.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çin Devlet Başkan Yardımcısı Vang Çişan tarafından kabul edilecek, Çin Devlet Müşaviri ve Dışişleri Bakanı Vang Yi ile bir araya gelecek ve ikili görüşmelerinin ardından mevkidaşıyla ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Pekin)

2- Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, Türkiye'de 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 27'inci Dönem Milletvekilliği Seçimleri için oy kullanmaya başlayacak.

(Brüksel/Rotterdam/Cenevre/Roma)

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.

(Halep/İdlib/Humus)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Süleymaniye Camisi'nde bayram namazı kılacak ve hutbe irad edecek, Darülaceze sakinleriyle bayramlaşacak.

(İstanbul/06.17/09.00)

SPOR

1- 2018 FIFA Dünya Kupası Rusya'da sürüyor.

- Organizasyonun ikinci gününde A Grubu'nda Mısır-Uruguay, B Grubu'nda Fas-İran ve Portekiz-İspanya karşı karşıya gelecek.

(Ekaterinburg/15.00/Saint Petersburg/18.00/Soçi/21.00)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

PARTNERUtancından bikini giyemiyordu son pozları Instagram'ı salladıUtancından bikini giyemiyordu son pozları Instagram'ı salladı
Yüksekova'da askeri hareketlilikYüksekova'da askeri hareketlilik
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli İrade Platformu STK iftarında konuştu(geniş haber)Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli İrade Platformu STK iftarında konuştu(geniş haber)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gündem özeti

En Çok Okunan Haberler

Oyuncu Hacı Kamil Adıgüzel hayatını kaybetti

Oyuncu Hacı Kamil Adıgüzel hayatını kaybetti

Şanlıurfa Suruç'ta AK Partililere tabanca, bıçak ve sopalarla saldırı: 4 ölü 9 yaralı

Şanlıurfa Suruç'ta AK Partililere tabanca, bıçak ve sopalarla saldırı: 4 ölü 9 yaralı

Ece Erken başını kapattı 54 bin beğeni aldı!

Ece Erken başını kapattı 54 bin beğeni aldı!

Erdoğan'dan Yalova mitinginde 'bay' gafı

Erdoğan'dan Yalova mitinginde 'bay' gafı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Antalya'da yapacağı mitingin duyuru afişlerinin kaldırılmasına karar verildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Antalya'da yapacağı mitingin duyuru afişlerinin kaldırılmasına karar verildi

Sevgilisini başka bir erkekle öpüşürken gören gencin aldığı intikam sosyal medyayı salladı

Sevgilisini başka bir erkekle öpüşürken gören gencin aldığı intikam sosyal medyayı salladı

İlginizi Çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika Suruç açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika Suruç açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Antalya'da yapacağı mitingin duyuru afişlerinin kaldırılmasına karar verildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Antalya'da yapacağı mitingin duyuru afişlerinin kaldırılmasına karar verildi

Şanlıurfa Suruç'ta AK Partililere tabanca, bıçak ve sopalarla saldırı: 4 ölü 9 yaralı

Şanlıurfa Suruç'ta AK Partililere tabanca, bıçak ve sopalarla saldırı: 4 ölü 9 yaralı

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni görüntüleri ortaya çıktı!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni görüntüleri ortaya çıktı!

Resmi Gazete'de yayımlandı! İbrahim Kalın'a sürpriz atama

Resmi Gazete'de yayımlandı! İbrahim Kalın'a sürpriz atama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
AK Partili Yıldız, terör örgütü PKK'nın suikast listesindeydi

AK Partili Yıldız, terör örgütü PKK'nın suikast listesindeydi

Başbakan Binali Yıldırım'dan OHAL açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım'dan OHAL açıklaması

Sevgiliye bayram mesajları 2018: En beğenilen Ramazan Bayramı mesajları

Sevgiliye bayram mesajları 2018: En beğenilen Ramazan Bayramı mesajları

Cuma mesajları ve Ramazan Bayramı mesajları: Hem Cuma günü hem bayram için en güzel mesajlar

Cuma mesajları ve Ramazan Bayramı mesajları: Hem Cuma günü hem bayram için en güzel mesajlar

Bayram mesajları 2018: Uzun, resimli kısa bayram mesajları (Ramazan bayramı)

Bayram mesajları 2018: Uzun, resimli kısa bayram mesajları (Ramazan bayramı)

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika Suruç açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika Suruç açıklaması!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.