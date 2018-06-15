GÜNDEM ÖZETİ /15 Haziran 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin genel merkezinde düzenlenecek bayramlaşma programına katılacak.
(Ankara/14.30)
2- CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, bayram namazını Elmalık Köyü Camisi'nde kılacak, Yalova mitinginde konuşacak.
(Yalova/06.17/18.00)
EKONOMİ
1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, bayram namazının ardından bayramlaşma programlarına iştirak edecek.
(Düzce/06.00-19.30)
2- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, bayram namazının ardından bayramlaşma programlarına katılacak.
(Malatya/05.45-11.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çin Devlet Başkan Yardımcısı Vang Çişan tarafından kabul edilecek, Çin Devlet Müşaviri ve Dışişleri Bakanı Vang Yi ile bir araya gelecek ve ikili görüşmelerinin ardından mevkidaşıyla ortak basın toplantısı düzenleyecek.
(Pekin)
2- Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, Türkiye'de 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 27'inci Dönem Milletvekilliği Seçimleri için oy kullanmaya başlayacak.
(Brüksel/Rotterdam/Cenevre/Roma)
3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.
(Halep/İdlib/Humus)
GÜNCEL
1- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Süleymaniye Camisi'nde bayram namazı kılacak ve hutbe irad edecek, Darülaceze sakinleriyle bayramlaşacak.
(İstanbul/06.17/09.00)
SPOR
1- 2018 FIFA Dünya Kupası Rusya'da sürüyor.
- Organizasyonun ikinci gününde A Grubu'nda Mısır-Uruguay, B Grubu'nda Fas-İran ve Portekiz-İspanya karşı karşıya gelecek.
(Ekaterinburg/15.00/Saint Petersburg/18.00/Soçi/21.00)
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