GÜNDEM ÖZETİ / 15 Mayıs 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920 1- Cumhurbaşkanı Erdoğan İngiltere’de - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kraliçe 2. Elizabeth ile Buckingham Sarayı’nda bir araya gelecek. - Erdoğan, Başbakanlık Ofisi'nde Başbakan Theresa May ile baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirecek, ardından ortak basın toplantısı düzenlenecek. (Londra) 2- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Arnavutluk Parlamentosu ve Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Dönem Başkanı Gramoz Ruçi ve Moldova Parlamentosu Başkanı Andrian Candu ile ikili görüşme gerçekleştirecek, "KEİPA 25. Yıldönümü: Meclis Başkanları Zirvesi"nin resmi akşam yemeğine ev sahipliği yapacak. (İstanbul/15.00/16.30/20.00) 3- AK Parti, CHP ve HDP'nin Meclis grup toplantıları düzenlenecek. (11.30/13.30) YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "Engelsiz Üniversite Ödülleri" törenine katılacak. (Ankara/09.30​) 2- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ile Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Bir Düşün Sen" Milli Ulaşım Teknolojileri Tasarım Yarışması Türkiye Sergisi kapanışına iştirak edecek.

(Ankara/09.30) 3- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Muğla'da, valilikleri ziyaret edecek, DSİ tesisleri toplu temel atma ve açılış törenleri ile orman köylülerine kullandırılan gelir getirici tür ve Orköy kredi sertifikaları dağıtım merasimine katılacak, esnaf ziyareti yapacak. (Muğla/10.00-12.30/Uşak/15.00-17.30) 4- CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Aksaray ve Niğde'de düzenlenecek mitinglerde konuşacak. (Aksaray/13.30/Niğde/16.00) 5- CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, Dünya Engelliler Haftası dolayısıyla illerden gelen engelli vatandaşlarla Anıtkabir’i ziyaret edecek. (Ankara/10.00) 6- TBMM Genel Kurulunda, "uyuşturucu madde bağımlılığı", "bağcılık sektörü ve üzüm üreticilerinin sorunları", "çölyak hastalığı" ve "yurt dışına kaçırılan kültür varlıkları"na ilişkin araştırma komisyonlarının raporları görüşülecek. (TBMM/15.00) EKONOMİ 1- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Crowne Plaza Hotels Resorts'ta "Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Güçlendirilmesi Projesi" açılış çalıştayına katılacak.

(Ankara/10.00) 2- TÜİK, şubat ayı iş gücü istatistiklerini açıklayacak. (Ankara/10.00) 3- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 74. Mali Genel Kurulu, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde gerçekleştirilecek. (Ankara/09.30) 4- Hazine, 2 ve 5 yıl vadeli iki devlet tahvili ihalesi yapacak. (Ankara) DÜNYA-DİPLOMASİ 1- ABD’nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasının ardından yaşanan gelişmeler takip ediliyor. 2- İsrail’in Gazze sınırında Filistinlilere yönelik saldırıları ve bölgede yaşanan protestolar izleniyor. (Kudüs/Gazze) 3- AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, İngiltere, Fransa, Almanya ve İran Dışişleri Bakanlarının katılımıyla "ABD'nin İran nükleer anlaşmasından çekilme kararının" ele alınacağı toplantıya ev sahipliği yapacak. (Brüksel) 4- Kazakistan'ın başkenti Astana'da Suriye konulu 9. toplantının görüşmeleri yapılacak. (Astana) 5- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor. (Halep/İdlib/Humus)

GÜNCEL 1- FETÖ davaları - Akıncı Üssü darbe davasında 473 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonunda devam edilecek. (Ankara/09.30) - Darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki faaliyetlere ilişkin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski başyaveri albay Ali Yazıcı, eski alay komutanı albay Muhsin Kutsi Barış'ın da aralarında bulunduğu 534 kişinin yargılandığı davaya Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek. (Ankara/09.30) - Darbe girişimi sonrasında görevlerinden ihraç edilen ve tutuklanan yüksek yargı üyelerinin yargılandığı davaya, Yargıtay 9. Ceza Dairesinde devam edilecek. (Ankara/09.30) - 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, kapatılan Kuleli Askeri Lisesi, Vaniköy, Beykoz'da yaşananlar ve Çengelköy Polis Merkezi'nin işgali ile burada çıkan olaylarda 8 kişinin şehit edilmesine ilişkin 117 sanığın yargılanmasına İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde devam edilecek.

(İstanbul/10.00) - Darbe girişimi sırasında, aralarında Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un da bulunduğu 34 kişinin şehit edildiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki olaylara ilişkin haklarında 37'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen 143 sanığın yargılanmasına İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesince Büyükçekmece Mimar Sinan Spor Salonu'nda devam edilecek. (İstanbul/10.00) - 15 Temmuz 2016'da Atatürk Havalimanı'nın işgal girişiminde bulunulması ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin 159 sanığın yargılanmasına İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de Alibey Spor Salonu'nda devam edilecek. (İstanbul/10.00) - Darbe girişimi sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin işgali ve burada çıkan olaylarda Prof. Dr. İlhan Varank'ın da aralarında bulunduğu 14 kişinin şehit edilmesiyle ilgili 52 sanığın yargılandığı davaya İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesince İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde devam edilecek. (İstanbul/10.00) - Darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada 86 sanığın yargılanmasına devam edilecek.

(Kocaeli/09.30) - Gaziantep'te FETÖ'nün "para kasası" olduğu iddia edilen Naksan Holding'in eski yönetim kurulu başkanı Cahit Nakıboğlu ile oğlu Taner Nakıboğlu'nun da aralarında bulunduğu 25 sanığın yargılanmasına devam edilecek. (Gaziantep/09.30) - FETÖ'nün darbe girişimine yönelik Gaziantep'te konuşlu 5. Zırhlı Tugay Komutanlığında yaşanan eylemlere ilişkin 32 sanığın yargılanmasına 8. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek. (Gaziantep/10.30) SPOR 1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası kapsamında gençlerle birlikte Anıtkabir'i ziyaret edecek. - Türkiye'nin 81 ili ve yurt dışından gelecek 174 temsilci genci makamında kabul edecek Bak, Gençlerden Geleceğe Mektup Yarışması ile Gençler Arası Şiir Okuma Yarışması ve Gençler Arası Bilgi Yarışması finallerinde dereceye giren gençlere ödüllerini takdim edecek. (Ankara/09.00/13.30) 2- Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Türk Telekom Stadı'nda AA Spor Masası'na katılacak. (İstanbul/12.00)