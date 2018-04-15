GÜNDEM ÖZETİ / 15 Nisan 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kadın Kolları İl Başkanları Toplantısı ile Tire Atıksu Arıtma Tesisi ve Tire Stadyumu açılış törenlerine katılacak.
(Antalya/11.00/İzmir/16.00/16.30)
2- Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütü YPG/PKK-DEAŞ'a yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin gelişmeler izleniyor.
(İdlib/Azez/Afrin)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Vakıf Şehir Lefkoşa Turu Yürüyüşü"ne katılacak, basın mensuplarıyla öğle yemeğinde bir araya gelecek, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay ve Başbakan Tufan Erhürman tarafından ayrı ayrı kabul edilecek.
(Lefkoşa)
2- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, AK Parti İl Kadın Kolları Kongresi'ne katılacak, Valilik ziyaretinde bulunacak, İl Milli Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na iştirak edecek.
(Iğdır/12.00/13.00/13.15)
EKONOMİ
1- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, AK Parti Edremit İlçe Kadın Kolları Kongresi'ne, Vodafone Çağrı Merkezi Açılış Töreni'ne, AK Parti Tuşba İlçe Kadın Kolları Kongresi'ne ve İş Dünyası Temsilcileriyle İstişare Toplantısı'na katılacak.
(Van/11.00/14.00/15.00/16.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Suudi Arabistan'da 29. Arap Birliği Zirvesi düzenlenecek.
(Zahran)
2- ABD, İngiltere ve Fransa'nın Esed rejimine yönelik düzenlediği operasyonun ardından gelişmeler takip ediliyor.
(Washington/Moskova/Londra/Paris)
3- Karadağ'da cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu yapılacak.
(Podgorica)
SPOR
1- Spor Toto Süper Lig'de 29. haftaya, Kayserispor-Gençlerbirliği, Antalyaspor-Atiker Konyaspor, Göztepe-Bursaspor, Galatasaray-Medipol Başakşehir maçlarıyla devam edilecek.
(Kayseri/13.30/Antalya/İzmir/16.00/İstanbul/19.00)
2- Hentbolda Kadınlar Avrupa Challenge Kupası yarı final rövanş maçında Ardeşen Gençlik, deplasmanda Polonya'nın MKS Perla takımıyla karşılaşacak.
(Lublin/19.00)
3- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 25. haftaya, Muratbey Uşak-Galatasaray Odeabank, Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Anadolu Efes, TOFAŞ-Pınar Karşıyaka maçlarıyla devam edilecek.
(Uşak/13.00/Sakarya/15.15/Bursa/17.00)
4- Spor Toto 1. Lig'de 31. haftaya, Tetiş Yapı Elazığspor-Adana Demirspor, Eskişehirspor-Samsunspor, Grandmedical Manisaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Akın Çorap Giresunspor-Balıkesirspor Baltok müsabakalarıyla devam edilecek.
(Elazığ/Eskişehir/13.00/Manisa/15.30/Giresun/18.00)
5- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off klasman etabı yedincilik serisi ikinci maçında Halkbank ile Nilüfer Belediyespor, TVF Başkent Voleybol Salonu'nda karşı karşıya gelecek.
(Ankara/18.00)
6- Hentbolda Erkek Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş Mogaz ile Göztepe karşı karşıya gelecek.
(Bolu/16.00)
7- Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 23. hafta maçları tamamlanacak.
8- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 31. hafta maçları yapılacak.
9- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun üçüncü yarışı Çin Grand Prix'si koşulacak.
(Şanghay/09.10)
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