GÜNDEM ÖZETİ / 15 Nisan 2018

1- Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Vakıf Şehir Lefkoşa Turu Yürüyüşü"ne katılacak, basın mensuplarıyla öğle yemeğinde bir araya gelecek, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay ve Başbakan Tufan Erhürman tarafından ayrı ayrı kabul edilecek.

(Elazığ/Eskişehir/13.00/Manisa/15.30/Giresun/18.00)

5- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off klasman etabı yedincilik serisi ikinci maçında Halkbank ile Nilüfer Belediyespor, TVF Başkent Voleybol Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

(Ankara/18.00)

6- Hentbolda Erkek Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş Mogaz ile Göztepe karşı karşıya gelecek.

(Bolu/16.00)

7- Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 23. hafta maçları tamamlanacak.

8- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 31. hafta maçları yapılacak.

9- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun üçüncü yarışı Çin Grand Prix'si koşulacak.

(Şanghay/09.10)

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